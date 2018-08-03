Анализ цен трёх токенов: BTC, ETH, XRP

Биткоину не удалось выдержать медвежьего напора в минувший четверг, так что токен снова начал медленно погружаться, а остальные криптовалюты за ним последовали. Недостаток убедительных факторов, которые могли бы положительно повлиять на крипторынок оставляет индустрию на совести технических трейдеров и спекулянтов, которые, по всей видимости, чувствуют себя довольно неплохо, установив свою диктатуру в краткосрочной перспективе. За август биткоин уже успел потерять 5% своей стоимости, но это всё ещё можно назвать здоровой коррекцией после бычьего ралли июля.

Анализ пары BTC/USDза 24 часа

Пара BTC/USD в настоящий момент зажата между очень сложными точками, что означает, что токену всё ещё нужно стабилизироваться. И быки и медведи ждут момента, чтобы активизироваться.

BTC/USD перешла к цене $7,285 сегодня утром, поскольку точка опоры на $7,600 была потеряна. Токен упал на нижнюю отметку цены с 23 июля, и всё это произошло на фоне глобальной распродажи на рынке. На момент написания данной статьи, токен торгуется возле $7,370, в то время как ближайшая точка опоры находится довольно недалеко — $7,350. На этом уровне мы можем наблюдать слияние нескольких технических индикаторов, вроде точки пивот за 24 часа с поддержкой 1, линия Боллинджера средняя за 15 минут, SMA10 за 15 минут, SMA5 за 15 минут.

Потеряв эту позицию, токен продолжит падение к точке пивот за 24 часа с поддержкой 3, которая находится у $7,150, хотя эту опору можно назвать лишь промежуточной, на пути к психологическому барьеру $7,000, у которого находится 61.8% Fib за месяц.

Если рассматривать положительный сценарий, то до $7,600 токен ждут лишь слабые барьеры. И уже на $7,600 токен встретит ряд технических индикаторов:

38.2% Fib за 24 часа и за месяц, SMA100 за 24 часа, линию Боллинджера среднюю за 24 часа, 23.6% Fib за 24 часа, точку пивот за 24 часа с сопротивлением 1, а также целый пучок прочих скользящих средних.

Следующий барьер, $7,800, является основной целью для нового бычьего тренда. Далее, токен ждёт $7,931, где проходит 23.6% Fib, а также точка пивот за 24 часа с сопротивлением 2. Зачистив этот барьер, токен направится к следующему, психологическому барьеру на $8,000.

Анализ пары ETH/USDза 24 часа

Второй по рыночной капитализации токен торгуется на $406. Ethereum упал на 2.5% за 24 часа и на 1% с начала сегодняшнего дня. Пара ETH/USD достигла нижней отметки цены в $397 за азиатскую сессию, едва установившись чуть выше $400. Впрочем, ниже текущей цены, токен может встретить ряд технических уровней:

Нижняя отметка цены за 4 часа, линия Боллинджера нижняя за 15 минут, точка пивот за 24 часа с поддержкой 2, точка пивот за месяц с поддержкой 1 и линия Боллинджера нижняя за 4 часа.

Ниже этой опоры пара, к сожалению, вряд ли сможет задержаться, и, вероятнее всего, откатится до нижней отметки цены за 2018 год, которая в данный момент находится на $352 — там же и точка пивот за месяц с поддержкой 2.

Ближайший верхний барьер находится на $400, а его поддерживают несколько технических показателей: высшая отметка цены за 4 часа, высшая отметка цены за 15 минут, а также высшая отметка цены за 24 часа, плюс, линия Боллинджера верхняя за 15 минут, и линия Боллинджера средняя за 24 часа. Следом идут: 38.2 Fib за 24 часа, SMA10 за 4 часа, SMA50 за 1 час и SMA200 за 15 минут. Далее, очередной барьер находится на $420, где как раз проходит 61.8% Fib и нижняя отметка цены за прошлый месяц. Критическая позиция — $460, поскольку там токен встретит SMA10 за 24 часа и 38.2% Fib за месяц.

В целом, весь путь наверх у данного токена представляется довольно тяжёлым, что означает, что падение — путь наименьшего сопротивления для ETH/USD.

Анализ пары XRP/USDза 24 часа

Ripple, на момент написания данной статьи, торгуется на позиции $0.4576. Третий самый большой токен на крипторынке не сильно изменился с начала сегодняшнего дня.

Ниже текущей цены XRP ждёт ряд значительных точек опоры:

Сначала токен встретит целый пучок технических точек, в виде нескольких скользящих средних, нижняя отметка цены за 1 час, за 24 часа, за 4 часа, за месяц, потом 23.6% Fib за 24 часа, 61.8% Fib за неделю, точку пивот за неделю с поддержкой 2, точку пивот за 24 часа с поддержкой 2, точку пивот за 24 часа с поддержкой 1, линию Боллинджера среднюю за 1 час, линию Боллинджера нижнюю за 1 час, линию Боллинджера нижнюю за 4 часа, линию Боллинджера нижнюю за 15 минут.

Токен XRP найдёт очень сильное сопротивление внизу, хотя, для роста, Ripple нужно сначала преодолеть психологический барьер у $0.4, который поддерживается точкой пивот за месяц с поддержкой 1.

Стоит отметить, что этот барьер — далеко не единственный на пути роста данного токена. Сверху его также ждёт довольно немало сложных технических препятствий в виде 23.6% Fib за месяц, 61.8% за неделю, линии Боллинджера верхней за 4 часа, высшей отметки цены за 24 часа и SMA10 за 24 часа — $0.45.

Затем, идёт очередной барьер, расположенный на $0.46, где токен уже задерживался во время предыдущего положительного тренда.