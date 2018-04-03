Мейвезер и DJ Khaled рекламируют мошенников

Комиссия по ценным бумагам и биржам США связала ICO-проект CTR, который активно продвигают звёзды, с мошенничеством, об этом сообщает Bitcoinlist. com

Согласно официальному заявлению комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), независимого агентства, "активно продвигаемый ICO-проект, получивший за прошлый год около $32 миллионов прибыли, является мошеннической схемой".

SEC утверждает, что Сохраб "Sam" Шарма и Роберт Фаркас незаконно открыли ICO-проект с помощью токена компании Centra Tech. Inc., CTR. Таким образом, привлечение инвесторов было организовано с помощью обмана.

Эти люди выпустили "поддерживаемые Visa и MasterCard" пластиковые дебетовые карты, которые позволяют конвертировать криптовалюты в доллары. Однако, из официальных источников известно, что ICO-проект не заключил соглашения ни с одной из упомянутых платёжных систем.

Более того, среди руководства ICO-проекта мошенники указали "вымышленных директоров, с придуманными впечатляющими биографиями", а сам проект содержит в описании "ложные, либо вводящие в заблуждение маркетинговые материалы".

Вот что говорит Стефани Авакиан, содиректор отдела по исполнительным производствам в SEC:

"Мы абсолютно уверены в том, что компания Centra умышленно распространяет ложные обещания, говоря о связи своего проекта с абсолютно легальными и популярными компаниями. Сами эти компании утверждают, что они абсолютно точно не ведут никакого сотрудничества с Centra. Иными словами, их ICO — это не более чем ложь и мошенническая схема".

Более того, Шарма и Фаркас заплатили известным личностям за продвижение их проекта в социальных сетях. Среди звёзд наибольшее внимание аудитории, судя по отметкам "Нравится" в соцсетях, стали профессиональный боксёр Флойд Мейвезер и рэпер DJ Khaled. На них судебные иски поданы не были.

Из заявления Стива Пейкина, другого содиректора отдела по исполнительным производствам в SEC:

"Шарма и Фаркас решили прибегнуть к помощи знаменитостей, чтобы продвинуть свой проект. Тем не менее, ни одна публикация в каких бы то ни было СМИ не освобождает ни один ICO от процедуры обязательной регистрации в SEC. На территории страны установлены чёткие законы, которые едины для всех".