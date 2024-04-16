В Минэнерго РФ назвали условие для строительства "Силы Сибири 2"

"Силу Сибири 2" начнут строить после решения вопроса с ценами

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников назвал условие подписания соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2".

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"Когда договоримся по цене", — сказал он в ходе сессии Национального нефтегазового форума, отвечая на вопрос о времени подписания соглашения. Мочальников не уточнил, идёт ли речь о цене газа или других коммерческих условиях.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что ближайшие три-четыре десятилетия будут ключевыми для сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил активную торговлю углём. В 2023 году поставки угля в Китай превысили 100 миллионов тонн, что составляет значительную долю на мировом рынке, который оценивается в 1,2 миллиарда тонн.

Сергей Мочальников выразил надежду на то, что возобновляемые источники энергии, водородная энергетика и рынок углеродных единиц станут перспективными направлениями сотрудничества между Россией и Китаем. По его словам, государство уже создало базу для развития этих секторов, следующий шаг ожидается от бизнеса.

Газопровод "Сила Сибири 2" представляет собой масштабный проект поставок газа из России в Китай через Монголию. По этому маршруту предполагаются поставки 50 миллиардов кубометров природного газа ежегодно.

В начале 2022 года были подписаны ключевые документы, включая протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта и договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Президент России Владимир Путин в марте 2023 года подтвердил, что практически все параметры проекта согласованы.

Напомним, в 2019 году был запущен магистральный газопровод "Сила Сибири" протяжённостью три тысячи километров, по которому природный газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии доставляется российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Экспортная мощность этого трубопровода - 38 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Достичь этого показателя планируется в 2025 году.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Китай рассматривает возможность увеличения объёмов поставок по "Силе Сибири" после достижения в 2025 году проектной мощности.

"Нельзя исключить, что такая договоренность в ближайшее время уже может быть достигнута и объемы поставок по "Силе Сибири" будут ещё больше увеличены", – отметил Миллер.