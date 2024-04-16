Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Минэнерго РФ назвали условие для строительства "Силы Сибири 2"

"Силу Сибири 2" начнут строить после решения вопроса с ценами

2:51
Экономика

Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников назвал условие подписания соглашения о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". 

"Силу Сибири 2" начнут строить после решения вопроса с ценами
Фото: commons.wikimedia.org by LutzBruno is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Когда договоримся по цене", — сказал он в ходе сессии Национального нефтегазового форума, отвечая на вопрос о времени подписания соглашения. Мочальников не уточнил, идёт ли речь о цене газа или других коммерческих условиях.

Замминистра энергетики также подчеркнул, что ближайшие три-четыре десятилетия будут ключевыми для сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил активную торговлю углём. В 2023 году поставки угля в Китай превысили 100 миллионов тонн, что составляет значительную долю на мировом рынке, который оценивается в 1,2 миллиарда тонн.

Сергей Мочальников выразил надежду на то, что возобновляемые источники энергии, водородная энергетика и рынок углеродных единиц станут перспективными направлениями сотрудничества между Россией и Китаем. По его словам, государство уже создало базу для развития этих секторов, следующий шаг ожидается от бизнеса.

Газопровод "Сила Сибири 2" представляет собой масштабный проект поставок газа из России в Китай через Монголию. По этому маршруту предполагаются поставки 50 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. 

В начале 2022 года были подписаны ключевые документы, включая протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования проекта и договор на выполнение проектно-изыскательских работ. Президент России Владимир Путин в марте 2023 года подтвердил, что практически все параметры проекта согласованы.

Напомним, в 2019 году был запущен магистральный газопровод "Сила Сибири" протяжённостью три тысячи километров, по которому природный газ с Ковыктинского месторождения в Иркутской области и Чаяндинского в Якутии доставляется российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. 

Экспортная мощность этого трубопровода - 38 миллиардов кубометров природного газа ежегодно. Достичь этого показателя планируется в 2025 году.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что Китай рассматривает возможность увеличения объёмов поставок по "Силе Сибири" после достижения в 2025 году проектной мощности.

"Нельзя исключить, что такая договоренность в ближайшее время уже может быть достигнута и объемы поставок по "Силе Сибири" будут ещё больше увеличены", – отметил Миллер.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
Обсудить
Новости Все >
Повышение акцизов на вино в РФ не является фактором изменения отпускных цен
Жора Крыжовников удостоился премии в области веб-контента за сериал "Слово пацана"
Диетолог раскрыла метод быстрого снижения веса к лету
РСТ: крым вошел в тройку популярных курортов России весной и летом
Дома на воде появятся в Ленинградской области в ближайшем будущем
Кабмин РФ обсуждает возможную замену курортного сбора на туристический налог
Губерниев напомнил Вяльбе, что спортсменов, помимо соцсетей, отвлекают жёны и дети
Антон Горелкин: Instagram* не разблокируют до завершения СВО
Неожиданные угрозы, которые могут возникнуть во время маникюра
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Под Харьковом "Искандер" уничтожил кого-то "важного", в Часовом Яре ВДВ давит ВСУ Дмитрий Плотников Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Российскую армию ничто не сможет остановить на Украине
Ученые рассказали, как и из чего сделан кошачий корм
ГИБДД стала отправлять на техосмотр машины с прозрачной пленкой на фарах
Чем подкормить крыжовник
Роскомнадзор рассмотрит обращение о блокировке TikTok на территории РФ
Россиянин посетил Камбоджу и описал ее фразой "больше не ногой"
Открыт новый метод фильтрации и опреснения воды
Тренер рассказал, какое время суток идеально для занятий бегом
В Омске "АльфаСтрахование" выплатило 7,7 млн рублей за тотальный Land Rover
Актриса Марина Чернышова выиграла дело об увольнении из театра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников