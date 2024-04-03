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Олег Артюков
NetEase: Китай мог бы выдвинуть условия кредитования России

В Китае рассуждают, на каких условиях можно дать России кредит

2:20
Экономика

Поскольку из-за санкций Россия не может кредитоваться в западных банках, некоторое время назад Москва обратилась к Пекину с запросом об условиях заимствований в китайских финансовых организациях. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждений.

В Китае рассуждают, на каких условиях можно дать России кредит
Фото: Openverse by Japanexperterna.se is licensed under CC BY-SA 2.0

Впрочем, в китайских социальных сетях уже порассуждали на тему о том, какие условия можно было бы выдвинуть. Один из таких материалов был опубликован на интернет-платформе NetEase.

Его автор обратил внимание на заявление министра финансов России Антона Силуанова, сделанно в конце февраля. Глава Минфина тогда в интервью РИА "Новости" сообщил, что с Китаем обсуждают возможность привлечения займов в юанях. Но пока нет решения на этот счёт.

"Сейчас в законе о бюджете предусмотрены займы на внутреннем рынке. Право привлечь займы в юанях есть. Переговоры с китайскими партнёрами идут достаточно давно, пока решения нет", — сказал Силуанов. Он отметил, что эту тему поднимали в конце 2023 года на межминистерском диалоге.

По мнению автора материала в NetEase, Китай мог бы предоставить кредит, выдвинув встречные условия. А заключаться они могли бы в залоге, который мог бы быть обеспечен ресурсами — нефтяными, газовыми и продовольственными.

Кроме того, говорится в материале, Китай заинтересован в получении доступа к портам России на Дальнем Востоке и согласии на условия по строительству газопровода "Сила Сибири — 2".

Заметим, это мнение, которое не было подкреплено какими-либо официальными заявлениями сторон. То есть принять во внимание его можно было бы, но чрезмерного значения явно придавать не стоит.

Тем более, что ранее эксперты отмечали, что российская сторона если и интересуется возможностью получения кредитов в Китае, то на средний и длительный срок. "Короткие" кредиты отечественным компаниям не столь интересны.

В любом случае очевидно, что ни одна из сторон не будет заключать соглашение о кредитовании, если оно ей будет невыгодно. Это в равной степени касается как России, так и Китая.

Ну а рассуждения в соцсетях об том, какими могли бы быть условия кредитования, являются не более чем мнениями их авторов. Которые едва ли принимают во внимание в ходе переговоров.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай кредит
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