Известный своими прогнозами экономист предупредил о новой Великой депрессии

Известный экономист заявил о приближении новой Великой депрессии

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский экономист Джон Хассман, известный своими предсказаниями экономических кризисов 2000 и 2008 годов, предупредил о возможном крахе на фондовом рынке США, говорится в материале издания Business Insider.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

По мнению Хассмана, текущая распродажа акций на американских биржах может привести к падению на 60-70 процентов по сравнению с январскими максимумами.

Экономист считает опасным оптимизм некоторой части игроков, который основан на перспективе снижения ставок Федеральной резервной системой в текущем году. Он напомнил, что подобные финансовые условия создают опасные предпосылки для рынка.

Хассман подчеркнул, что оценки стоимости акций в настоящее время выглядят настолько же экстремально, как это было в периоды перед крахами рынков в 1929 и 2021 годах.

По его словам, инвесторы рискуют столкнуться с резким обвалом. И указал то, что индекс S&P 500 (в него входят 500 ведущих компаний, акции которые торгуются на американских биржах — прим. ред.) уже опустился ниже своей 200-дневной скользящей средней.

Для подкрепления своих слов Хассман представил графики, сравнивающие пиковые значения индексов в 2000 и 2007 годах, а также в настоящее время. Он также применил запатентованную модель для измерения внутренних характеристик рынка, отмечая их "неровность" и "расходящийся" тренд.

Самым тревожным является то, что ключевой показатель Хассмана — отношение капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости — находится на уровне, аналогичном пику 1929 года перед великим крахом. Это свидетельствует о том, что сегодняшний рынок может быть на грани серьёзного обвала.

Хассман, который известен своими прогнозами относительно развития ситуации на фондовых рынках и точностью предсказаний, предупреждает, что текущая переоценка рынка превышает даже уровень, наблюдавшийся в период дотком-пузыря. По его мнению, это может привести к длительному периоду падения, даже в течение десятилетия.

Американский экономист Джон Хассман возглавляет Hussman Investment Trust. Знаменит тем, что предсказал крах доткомов в 2000 году и ипотечный кризис 2007–2008 годов.