В Германии рассказали о невиданной ранее скорости банкротства местных компаний

NIUS: немецкие компании банкротятся с невиданной ранее скоростью

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2022 года Германия столкнулась с серьёзным экономическим кризисом, который сопровождается увеличением цен на энергоресурсы, повышением процентных ставок и ростом числа банкротств немецких компаний, говорится в материале немецкого издания NIUS.

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За последние полтора года наблюдается значительный рост числа фирм, объявивших себя неплатёжеспособными. И есть основания полагать, что этот тренд будет продолжаться, говорится в материале (перевод "ИноТВ").

В 2023 году количество банкротств среди немецких компаний выросло на 22,1%, до 17814 случаев. При этом заметно увеличилось число крупных банкротств, превысившее показатели 2022 года на 38 процентов.

Экономические аналитики предупреждают, что эта тенденция лишь начало длительной волны банкротств.

С начала 2022 года Германия находится в состоянии экономического кризиса, сопровождаемого ростом цен на энергоресурсы и процентных ставок. С августа того же года наблюдается двузначный прирост числа банкротств компаний в стране по сравнению с предыдущим годом.

Федеральное статистическое управление Германии отмечает, что никогда ранее не наблюдалось такого быстрого и продолжительного роста неплатёжеспособности.

Завершение эпохи низких процентных ставок означает, что так называемые компании-зомби, ранее зависевшие от доступных кредитов, теперь сталкиваются с финансовыми трудностями из-за высоких задолженностей.

Анализ компаний, обанкротившихся к настоящему времени, также вызывает тревогу, отмечает NIUS.

Особенно выделяются строительная отрасль и агентства временного трудоустройства, что является плохим сигналом для экономики, поскольку оба сектора считаются индикаторами процессов, которые могут повлиять на другие отрасли.

Проблемы наблюдаются не только в Германии. Например, на прошлой неделе стали известны результаты опроса, проведённого среди австрийских компаний. И руководители 27% из них заявили, что в ближайшие два-три года намерены перенести производство в США на фоне роста расходов на электроэнергию.

Речь идёт о достаточно крупных компаниях, перенос производства которых в США будет экономически целесообразным.

Но понятно, что внимание к состоянию экономики Германии будет куда более пристальным, поскольку именно эта страна считается экономическим локомотивом Евросоюза.