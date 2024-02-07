Bloomberg сообщил, что Трамп накажет Европу в случае победы на выборах

Bloomberg: Трамп готовит наказание для Европы

2:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен предпринять меры против Евросоюза, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в команде политика. Правда, для этого ему ещё надо победить на выборах.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Между США и Евросоюзом есть разногласия по ряду торговых вопросов. По мнению американцев, государства ЕС не проявляют достаточной твёрдости в отношениях с Китаем. В частности, речь идёт о нежелании Брюсселя увеличивать тарифы на импорт из Китая, например, стали и алюминия. Будуи президентом США, Трамп повышал тарифы на китайские товары, ввозимые в Соединённые Штаты.

Также администрация Трампа ввела десятипроцентную пошлину на сталь и алюминий из Европы (хотя они частично были приостановлены Байденом в 2021 году). В ответ ЕС ввел тарифы на американские товары, в том числе мотоциклы Harley Davidson и бурбон Kentucky.

В случае победы Трампа на выборах президента в ноябре этого года, есть вероятность, что он будет настаивать на возвращении торговых пошлин. Это также может касаться китайских товаров, ввозимых в США.

Кроме того, Соединённые Штаты могут принять контрмеры против цифровой пошлины, которую некоторые европейские страны ввели в отношении американских технологических компаний в 2021 году.

По мнению некоторых экономических советников Дональда Трампа, он разочарован тем, что ЕС не принимает более жёсткую позицию в отношении Китая и не ограничивает стратегические инвестиции в китайские компании.

Трамп использует торговые меры в качестве переговорного инструмента, чтобы заставить другие страны действовать в интересах США, как это было в случае с НАТО, считает один из его неофициальных экономических советников Стивен Мур.

Ньют Гингрич, союзник Трампа и бывший спикер Палаты представителей, утверждает, что Европейский Союз наносит ущерб американским компаниям и что Трамп будет защищать их интересы. А использование тарифов является мощным инструментом воздействия.

Многое будет зависеть от того, как Европа будет реагировать на снижение тарифов на американские товары. Сейчас страны ЕС взимают налог на добавленную стоимость в размере от 15 до 20 процентов, что делает американские товары менее конкурентоспособными на европейском рынке.

В случае возвращения Трампа в Белый дом, он, вероятно, будет действовать быстро. Помимо идеи о десятипроцентной пошлине, он обсуждал с советниками вопросы запрета TikTok в США. А также запрета на электрокары, произведённые в Китае или изготовленные из китайских компонентов, но собранные в других странах.