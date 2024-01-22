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Антон Куликов
Американские аналитики о золоте: Россия снова в игре и что-то скрывает

Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом

3:34
Экономика

В 2023 году на рынке драгоценных металлов произошли необычные события, ставшие причиной значительных изменений. Наблюдался резкий рост спроса на золото, мировые центральные банки активно приобретали драгоценные металлы.

Oil Price: Россия снова в игре, в США подозревают неладное с золотым запасом
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

"Центральные банки приобрели 800 тонн золота, что составляет прирост в 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — отмечается в материале американского издания Oil Price.

По мнению его авторов, в этой "золотой гонке" особенно заметны были Россия и Китай, которые активно пополняют свои запасы драгоценных металлов с целью уменьшения зависимости от американского доллара.

Кроме того, это помогает защищать финансовые системы от давления со стороны США.

В материале приводится данные о росте российских золотых запасов на 30 тонн. Хотя не очень понятно, на чём эти данные основаны.

Но это не мешает американским экспертам предполагать, что эти цифры далеки от реальности. Например, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс считает, что Россия владеет значительно большим количеством золота, нежели уверяет.

Россия не раскрывает значительную часть своих приобретений золота. И в позапрошлом году она почти не анонсировала свои покупки, начав подтверждать их лишь недавно, утверждается в материале американского издания. Судя по всему, на основании этого и сделан вывод с оттенком конспирологии, будто Россия что-то там скрывает.

Тем не менее, Джеймс Рикардс отмечает: "Приятно видеть, что Россия снова вступила в игру".

Тем временем, представители Федеральной резервной системы США прогнозируют снижение спроса на золото в 2024 году. Но многие независимые эксперты не согласны с этим прогнозом. Они предсказывают обратное движение, а также спад интереса к облигациям государственного долга США.

"Крах казначейских облигаций приведет к снижению стоимости доллара, что вызовет серьёзный экономический спад, сопровождаемый резким снижением уровня жизни в стране (речь о Соединённых Штатах)", — говорится в материале Oil Price.

А вот что на днях сообщил о золотых запасах Центробанк России. Объём запасов монетарного золота в составе международных резервов России на начало 2024 года составил 75 млн унций на 155,9 млрд долларов.

В натуральном выражении это соответствует уровню на начало 2023 года. В течение года ЦБ РФ сократил запасы на 0,1-0,2 млн унций, но к осени снова докупил недостающий объём.

При этом стоимость золота в резервах за 2023 год из-за роста цен на этот металл подскочила на 15 процентов. Доля золота в общем объёме российских резервов выросла с 23 до 26 процентов.

ЦБ РФ активно покупал золото в 2014–2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок, отмечает "Интерфакс". Однако весной 2020 года объявил, что приостанавливает закупку этого драгоценного металла — с тех пор динамика объёма золота в резервах стала менее выраженной.

Так что не совсем понятно, какими именно данными оперируют американские эксперты. Хотя тот же Джеймс Рикардс вот уже несколько лет подчёркивает растущую роль золота в запасах мировых центробанков.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы центробанк
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