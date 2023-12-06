Focus: манипуляции России с золотом дали впечатляющий результат

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в настоящее время находится на пятом месте в мире по размерам золотого запаса, отмечает немецкое издание Focus. В нынешнем году после небольшого перерыва РФ вновь начала скупать золото. И на Западе всё чаще задаются вопросом, что бы это могло значить.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

В материале утверждается, что за последние месяцы Россия приобрела более трех десятков тонн драгоценного металла. В связи с чем и возникло некоторое непонимание, для чего ей это нужно.

Хотя вот в Focus нашли объяснение — дескать, вполне логично, делается это для независимости от иностранных валют.

Американский доллар и евро показали, что не являются безопасными активами. И на их фоне золото смотрится куда надёжнее, поскольку его нельзя заморозить на счетах в банках, говорится в материале немецкого издания (перевод АБН24).

"Инвестиции всё чаще делаются в золото, поскольку оно не контролируется каким-либо государством и может быть обменено на другие валюты или использовано в качестве платёжного средства в любой момент в случае чрезвычайной ситуации", — подчёркивает Focus.

И судя по всему, эффект есть, манипуляции с золотом дали весьма впечатляющий результат. Россия и в самом деле сократила зависимость от западных финансовых активов.

Большинство государств хранят свои активы в долговых ценных бумагах мировых держав, США например. Однако Россия пошла по другому пути, избавляясь от долларов и заменяя их золотом и юанями.

Заметим, в западной прессе периодически появляются публикации о золотом запасе России, в основном в контексте дедолларизации.

Добавим ещё, что российский золотой запас хранится внутри страны, его запасы никогда не переводились за рубеж и только увеличиваются.