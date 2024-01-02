Россия провернула смелую сделку с Индией стоимостью в 40 млрд долларов

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прошедший год оказался значимой эпохой для альянса БРИКС, не только в контексте его расширения, но и в определении экономической стратегии, говорится в материале британского издания Cryptopolitan.

Фото: datamarnews.com

Усилия государств альянса по отказу от использования американского доллара привели к заметным результатам. Один из ярких примеров – сделка между Россией и Индией, при которой они предпочли не использовать доллар в торговом обороте на сумму, эквивалентную 40 миллиардам долларов, говорится в материале (перевод сайта АБН24).

"Совершив впечатляющий шаг, который указывает на изменение динамики мировой торговли, Индия и Россия отказались от доллара США, переведя торговлю между собой на общую сумму в 40 миллиардов долларов в свои национальные валюты", - отмечает британское издание.

Cryptopolitan отмечает, что Россия и Индия осуществляют большую часть своих двусторонних сделок, используя валюты, отличные от доллара. В течение первых трёх кварталов 2023 года они провели торговые операции на сумму, эквивалентную 40 миллиардам американских долларов.

Решение вести торговлю в собственных валютах не только укрепило экономический суверенитет этих стран, но и подвергло сомнению традиционное доминирование доллара на мировых рынках, отмечается в материале.

В Великобритании считают, что успехи в торговле России и Индии не ограничиваются просто их двусторонними отношениями; они служат доказательством роста перспектив всего альянса БРИКС.

Это также подтверждает, что планы объединения направлены на разрушение гегемонии Запада в мировой экономике. А присоединение к БРИКС пятёрки новых членов в 2024 году придаст новый импульс этому блоку, укрепляя его позиции и создавая вызов для США и их союзников.

Речь идёт о переписывании правил экономического взаимодействия. Индия и Россия являются пионерами этой захватывающей новой главы, говорится в материале Cryptopolitan.

Напомним, с 1 января к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты. Россия в 2024 году является государством-председателем альянса.

Что же касается торговли России и Индии, то в прошлом году она превысила 50 миллиардов долларов, достигнув небывалого прежде уровня.