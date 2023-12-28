США старательно обхаживают Индию в силу её потенциала, проблем с КНР, а также как покупателя российской нефти. Но Индия сделала свой геополитический выбор в пользу азиатских партнёров — России и Китая.
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
находился в Москве с пятидневным визитом и был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Уровень и длительность визита говорят сами за себя. Обе страны сотрудничают не только на двусторонней основе, но также в БРИКС, ШОС и "Группе двадцати".
Индия в последнее время, с одной стороны, развивала "стратегическое партнёрство" с США, надеясь на технологическую помощь, а с другой — отказалась поддерживать американские санкции и резолюции ООН, осуждающие СВО на Украине, и закупает сегодня наполовину с Китаем те объёмы нефти, от которых отказался Запад.
Надо сказать, что ещё и имеет от этого немалую выгоду, перерабатывая её и отправляя нефтепродукты на экспорт. Россия тоже имеет выгоду, так как использует финансовые поступления от продажи нефти Индии для ведения СВО.
Министр иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил "ответственный подход" Индии к глобальным проблемам, который, по его словам, распространяется и на её позицию по Украине. Он отметил на пресс-конференции с журналистами, что с индийским коллегой обсуждались вопросы совместного производства вооружений и сотрудничество в области ядерной энергетики.
Известно, что именно Москва помогла Индии создать мирный ядерный и космический потенциал с нуля. А США обещали, но ничего не сделали.
Джайшанкар отметил, что Россия так же, как и Индия, выстраивает всю свою политику без каких-либо попыток кого-то наказывать, проявлять к кому-то предвзятое отношение.
"Это не наш принцип и не наши манеры. Примеры мы наблюдаем у другой группы государств, в том числе, как было произнесено, у стран "золотого миллиарда", — сказал министр.
Лавров заявил, что будет расширяться сотрудничество по:
В мае прошлого года Россия и Иран подписали соглашение о строительстве железной дороги, которая свяжет Москву с Индией через иранский порт в Персидском заливе. На недавнем саммите ЕАЭС туда же предложили тянуть оптоволоконный кабель.
Также Россия и Индия договорились о строительстве новых энергоблоков атомной электростанции "Куданкулам" на юге Индии, которая строится при содействии России.
Китаевед Николай Вавилов в Telegram отметил, что премьер-министр Индии Нареандра Моди "не демонстрирует готовности бросить Индию в топку войны с Китаем, а про QUAD (антикитайский блок Запад плюс Индия) давно ничего не слышно".
По его мнению, американские проекты в Азии из-за поддержки Израиля в конфликте с Палестиной буксуют, в том числе конкурент китайской инициативы "Шёлкового пути" проект железной дороги и интернет-кабеля из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, ОАЭ, Израиль.
"Индия явно делает ставку на ресурсную подушку Россию и нейтралитет к Китаю", — полагает Вавилов.
Россия выиграла ещё одного союзника, заключает он. Укрепление евразийского трио ожидается на саммите БРИКС в июне 2024 года в Казани. По мнению Вавилова, России нужны в Индии свои гражданские порты — для начала территории туристического назначения, а в перспективе возможность создания военно-морских баз.
Добавим, что Индия посмотрела, что СВО РФ доведёт до конца, и приняла решение. И таких стран, как Индия, с каждым месяцем будет всё больше.
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