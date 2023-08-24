БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию

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Страны БРИКС в период жёсткой прокси-войны между РФ и Западом на Украине фактически встали на сторону Москвы, отвергнув "мирный план Зеленского".

Фото: Press Information Bureau Prime Minister's Office

Во второй день саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в ЮАР все главы государств высказались по вопросу Украины, за исключением премьера Индии Нареандры Моди.

В мире много войн, а не только на Украине

Президент Бразилии Жозе Инасио Лула да Силва заявил, что тема военного конфликта на Украине дискутировалась на саммите, так как её "невозможно обойти". Он подчеркнул, что Бразилия готова объединить усилия с другими странами БРИКС для мирных переговоров, призвав к "немедленному прекращению огня и установлению мира".

Лула также сказал, что "украинская война" показала "ограниченность" Совета Безопасности ООН. По его мнению, в мире, а не только на Украине, "существует множество других конфликтов, которые не получили должного внимания и причинили огромные страдания народам".

"Стремление к миру — это коллективное усилие", — сказал Лула.

Россия не могла допустить истребления русских на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи вслед за бразильским коллегой, заявил, что к кризису на Украине привело стремление "ряда западных стран" сохранить свою гегемонию в мире. По его словам, действия России в этом конфликте продиктованы лишь желанием положить конец "войне на истребление народа Донбасса, развязанной Западом".

Президент России поблагодарил группу БРИКС за её усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине.

"Мы благодарим наших коллег по БРИКС, которые активно участвуют в попытках положить конец этой ситуации и добиться справедливого решения мирным путём", — сказал Путин.

В следующем году Россия станет председателем БРИКС.

США не надо играть мускулами, а быть скромнее

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что мир вступил в новую эпоху турбулентности, и призвал "семью БРИКС оставаться единой и быть готовой сыграть ключевую роль в содействии стабилизации мира".

Си раскритиковал Запад за усугубление конфликтности в мире путём оказания неправомерного влияния на Совет Безопасности ООН.

"Страны БРИКС должны придерживаться курса мирного урегулирования и укреплять координацию по основным международным и региональным вопросам", — заявил Си Цзиньпин.

По его мнению, "международные правила должны разрабатываться и соблюдаться совместно всеми странами на основе принципов устава ООН, а не диктоваться теми, у кого самые сильные мускулы или самый громкий голос в объединении и оформлении своих собственных правил как международных норм".

В этой связи президент ЮАР Сирил Рамафоса указал, что БРИКС продолжит поддерживать любую инициативу, которая "положит конец конфликту на Украине посредством переговоров".

Танго всегда танцуют двое

Таким образом, БРИКС отвергает план Киева по урегулированию конфликта на Украине, где РФ отводится роль "агрессора" с требованием уйти на границы 1991 года, выплатить репарации и предать суду своих лидеров. Виноваты все стороны конфликта, говорят в БРИКС, и это правильно.

Россия, например, виновата в том, что упустила ситуацию на Украине в плане превращения её в нацистское государство, одобрила госпереворот признанием Петра Порошенко президентом и восемь лет терпела убийство русских в Донбассе, будучи не раз обманутой Западом в реализации Минских соглашений.

Почему Моди промолчал

Что касается индийского премьера Моди, то он разрабатывает план мирного урегулирования на Украине совместно с Эммануэлем Макроном, но так как никаких деклараций по Украине на саммите БРИКС в принципе не было запланировано, он отмолчался.

С другой стороны, на саммит G-20 в Нью-Дели он Владимира Зеленского не пригласил, хотя обещал ему сделать "всё возможное" для окончания "войны на Украине". Моди глубоко "сидит на двух стульях", и возможно, для Индии это пока оптимально.

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