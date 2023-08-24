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Политолог: БРИКС с новыми членами может стать политическим противовесом G7

1:22
Экономика

Политолог Сергей Маркелов объяснил, можно ли рассматривать БРИКС с его новыми членами, как политический союз. Эксперт в беседе с Pravda.Ru рассказал, способна ли организация в таком виде стать противовесом G7 или это только экономический союз.

Политолог: БРИКС с новыми членами может стать политическим противовесом G7
Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам эксперта, всё что бы ни происходило сейчас, будет иметь приставку "политический".

"Ни одно подобное событие не происходит без добавки "политическая" встреча, "политическое" расширение БРИКС, "политический" разговор и так далее. Это первый тезис. Поэтому увеличение БРИКСа вдвое особенно за счёт таких достаточно сильных и ещё неупакованных в большую геополитику государств как Саудовская Аравия, Аргентина, ОАЭ тем более. Поэтому действительно всё это политическое и экономическое расширение", — отметил аналитик.

Он считает, что есть два сценария взаимодействия расширяющегося БРИКС и G7 или G20.

"Либо вариант такой: мирное существование как равноправный партнёр. Я имею в виду организацию БРИКС и организацию G7, либо это периодические качели, где-то побеждает БРИКС, где-то будет побеждать G7. Политика — это всё-таки инь-янь, то есть одно перетекает в другое, маятник колеблется", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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