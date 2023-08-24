Политолог Сергей Маркелов объяснил, можно ли рассматривать БРИКС с его новыми членами, как политический союз. Эксперт в беседе с Pravda.Ru рассказал, способна ли организация в таком виде стать противовесом G7 или это только экономический союз.
По словам эксперта, всё что бы ни происходило сейчас, будет иметь приставку "политический".
"Ни одно подобное событие не происходит без добавки "политическая" встреча, "политическое" расширение БРИКС, "политический" разговор и так далее. Это первый тезис. Поэтому увеличение БРИКСа вдвое особенно за счёт таких достаточно сильных и ещё неупакованных в большую геополитику государств как Саудовская Аравия, Аргентина, ОАЭ тем более. Поэтому действительно всё это политическое и экономическое расширение", — отметил аналитик.
Он считает, что есть два сценария взаимодействия расширяющегося БРИКС и G7 или G20.
"Либо вариант такой: мирное существование как равноправный партнёр. Я имею в виду организацию БРИКС и организацию G7, либо это периодические качели, где-то побеждает БРИКС, где-то будет побеждать G7. Политика — это всё-таки инь-янь, то есть одно перетекает в другое, маятник колеблется", — заключил собеседник издания.
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