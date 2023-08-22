Марков нашёл логичное объяснение необычному поведению Путина во время саммита БРИКС

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Политолог Сергей Марков проанализировал видео, на котором разглядели двойника Владимира Путина.

Фото: фото с официального сайта Кремля http://www.kremlin.ru/

Марков рассказал, что "антипутинская сетка" показывает видео с президентом РФ, доказывая, что на кадрах ненастоящий Путин, а его двойник.

В качестве доказательств оппозиционеры обращают внимание на то, что человек в кадре забыл, что реальный Путин носит часы на правой руке.

"Но зачем двойнику Путина по ВКС выступать? Совсем антипутинцы с ума сошли. Человек какую то пылинку на левой руке заметил, или на бумаги слева глянул", — объяснил взгляд лидера РФ на пустую руку без часов политолог.

Политический эксперт назвал такое пристальное внимание к президенту РФ "культом личности Путина".

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7.

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