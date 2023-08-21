БРИКС вынесет свой приговор США на саммите в ЮАР

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США будут внимательно наблюдать за саммитом БРИКС в ЮАР. Мир перестал оглядываться на "мирового жандарма", поведение которого явилось стратегической и моральной ошибкой.

Фото: syl.ru

Лидеры БРИКС, кроме Путина, соберутся в Йоханнесбурге

Лидеры блока БРИКС, включающего Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, проведут трехдневные встречи Йоханнесбурге, начиная со вторника.

Тема саммита этого года: "БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимного ускорения роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".

Лидер Китая Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса будут присутствовать на саммите очно. Президент России Владимир Путин появится по видеосвязи.

Российская сторона резонно отказалась от его поездки в Южную Африку после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ — учитывая, что ЮАР поддерживает Римский статут. Министр иностранных дел Сергей Лавров будет на месте представлять Россию. Лидеры или представители около 60-ти развивающихся стран собираются посетить саммит. Думается, что в такой кампании Лавров не подкачает.

Моральная победа РФ и Китая

Ожидается, что будут обсуждаться и, возможно, приняты решения по следующим вопросам:

1. Расширение БРИКС. Российские эксперты сходятся во мнении, что Саудовская Аравия будет в скором времени принята, так как все страны блока имеют тесные двусторонние связи с Королевством. Россия состоит в ОПЕК плюс, Бразилия, Индия и Китай импортируют в больших количествах саудовскую нефть. Эль-Риад отказывается от санкционной политики против РФ, торгует с Китаем за юани и отходит от союзнических отношений с США

Отсюда видны критерии по приёму новых членов в БРИКС, это должны быть страны, которые:

имеют вес на международной арене,

не приемлют санкций,

хотят строить альтернативный западному мир;

имеют широкие связи со всеми старожилами БРИКС.

Расширение БРИКС знаменует моральную победу российского и китайского видения блока как противовеса G-7. В этом смысле, заявки Аргентины, Египта, Ирана и Индонезии, вполне возможно, будут реализованы.

Дедолларизация неизбежна, поскольку нужна всем

2. Единая валюта. Уже сейчас страны БРИКС представляют более 40% населения мира и, по оценкам, 30% его ВВП. А поскольку ожидается, что Китай уже к 2035 году обгонит Соединенные Штаты в качестве крупнейшей экономики мира, многие суверенные государства стремятся закрепиться в тренде дедолларизованного будущего.

Специалисты не видят немедленного решения в БРИКС в виде создания привязанной к доллару валюты, но и юань отвергается ими как новая единая валюта. Очевидно, что пока БРИКС продвигает отказ от доллара в региональной торговле, поэтому будут выслушаны предложения Нового Банка Развития, которому были даны поручения на этот счёт. Речь пока не идёт о победе над долларом, но об альтернативе ему. Это игра в долгую и она будет вестись, тем более, что страны-кандидаты в БРИКС не только хотят, но подталкивают к этому.

3. Региональная безопасность. Не исключено, что в контексте СВО на Украине, Москва ещё раз разъяснит свою позицию. Никто в БРИКС не считает РФ единственно виновной в сложившейся ситуации.

Отметим, что страны сближаются в плане создания даже некоего военного блока. ЮАР провела совместные военно-морские учения с Россией и Китаем, а Бразилия приняла у себя иранские военные корабли, Китай поддержал Аргентину в её споре с Англией за Фолклендские острова. Каждая из стран БРИКС имеет суверенитет, который западная семёрка пытается оспорить. Та же Бразилия недовольна вмешательством США и ЕС в её амазонские проблемы. В БРИКС проходят ежегодные встречи советников по национальной безопасности. Представители обсуждают такие вопросы, как борьба с терроризмом, транснациональные преступления и кибербезопасность.

4. Новые экономические проекты, особенно в Африке. Все страны заинтересованы в сотрудничестве с континентом, даже РФ на саммите "Россия-Африка" взяла курс на строительство более прочного и взаимовыгодного сотрудничества.

США будут внимательно следить, как заканчивается их гегемония

Многие наблюдатели в Вашингтоне и некоторых западных столицах всегда довольно пренебрежительно относились к БРИКС, считая его всего лишь переговорной платформой, мало влияющей на внешнюю политику Запада. Но когда в блоке есть очередь на вступление, его трудно охарактеризовать как неактуальный.

На этот США будут внимательно наблюдать за саммитом, так как деятельность БРИКС на дипломатическом фронте подорвала стратегию Белого дома в отношении России. Очевидно, что административный ресурс "мирового жандарма" больше не действует в отношении многих стран. Если группа расшириться за счёт Ирана, Венесуэлы, то это будет означать усиление антиамериканской направленности БРИКС.

Если страны будут действовать сообща, то они будут иметь большую переговорную силу, что они всё чаще и делают. Актуально для США не выжидать, а менять свою политику на более уважительную к интересам остального мира. К сожалению, сигналов к этому из Вашингтона пока нет.

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