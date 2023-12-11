Индийцы о России: на русских можно положиться, а США "кинут" в любой момент

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

На днях президент России Владимир Путин посетил инвестиционный форум "Россия зовёт". Там он помимо других тем высказался об отношениях России и Индии, дав высокую оценку деятельности премьер-министра этой страны Нарендры Моди.

Фото: kremlin.ru

Президент России отметил стойкость Моди даже при сильном внешнем давлении и его твердую позицию в защите национальных интересов Индии. В ранее прошедшем году Путин также высоко оценил инициативу "Сделано в Индии", подчеркнув вдохновение России успехами партнёров в развитии отечественной промышленности, отмечает издание Times of India.

Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Россией и Индией развиваются положительно во всех областях. И Нарендра Моди становится гарантом этого процесса.

Президент России отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что за прошедший год объём достиг 35 миллиардов долларов, а за первое полугодие текущего года уже составил 33,5 миллиарда, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

"Но, разумеется, этого недостаточно. У нас возможностей гораздо больше. В мировом рейтинге экономик мира по паритету покупательной способности, по объёмам экономики Индия занимает в этом списке третье место, Россия — пятое", — добавил российский лидер.

Говоря о перспективах торговых отношений, Путин подчеркнул необходимость развития Северного морского пути, назвав его "очень перспективным направлением в сфере логистики".

Читатели в комментариях в материалу Times of India отметили, что на Россию в трудную минуту можно положиться, а вот Соединённые Штаты "кинут" в любой момент.

Отметим, что в настоящее время Индия является одним из ведущих торговых партнёров нашей страны. Нефтеперерабатывающие предприятия этой страны закупают большие объёмы российской нефти.

К слову, недавно власти Индии заявили, что санкции, которые страны Запада вводят в отношении компаний, которые транспортируют энергоносители из России, не повлияют на импорт российской нефти.

В то же время нельзя не отметить, что Соединённые Штаты предпринимают большие усилия, чтобы вовлечь Индию если и не в союзнические, то в тесные партнёрские отношения. В этой связи в Вашингтоне вынуждены соблюдать определённую осторожность в отношении этой страны.

Например, США стараются избегать упоминания санкций в отношении Индии. Хотя и не скрывают своего недовольства тем, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти.