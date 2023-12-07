Индия потребовала объяснений от G7 по поводу российских алмазов

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия обеспокоена ограничениями на импорт российских алмазов, заявил председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах.

Фото: openverse by Jeffrey Beall is licensed under CC BY-SA 2.0

Ранее в заявлении Группы семи (G7) было сказано, что государства, в неё входящие, представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые были добыты, обработаны или произведены в России.

Кроме того, было заявлено, что государства, входящие в G7, начнут вводить ограничения на импорт российских алмазов, которые были обработаны в третьих странах. Предположительно, с 1 марта следующего года.

Как раз Индия является крупнейшим покупателем российских алмазов, в индустрии по обработке заняты десятки, если не сотни, тысяч человек. И в Индии неоднократно отмечали, что решения Запада могут сократить доходы этих людей, а то и вовсе оставить без работы многих из них.

По словам Випула Шаха, в Индии хотели бы получить более подробную информацию насчёт того, как будут реализовываться решения Группы семи, сообщает агентство "Прайм".

"У нас есть вопросы о том, что подразумевается под крупным импортёром необработанных алмазов в G7 и какими полномочиями он будет обладать при определении соответствия индийского экспорта алмазов требованиям G7", — сказал Шах изданию Economic Times.

По его словам, отраслевой регулятор Индии намерен обсудить вводимые ограничения со Всемирным алмазным советом. А также объединить "все заинтересованные стороны, чтобы гарантировать, что их бизнес не будет нарушен".