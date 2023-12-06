Coca-Cola — немецкое достояние: как делали бизнес в фашистской Германии

14:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американская компания Coca-Cola стала немецким достоянием во времена гитлеровской Германии. Справедливости ради следует отметить, что немецкая Coca-Cola лишь в редких случаях напрямую поддерживала нацистов. Но всё же факт остается фактом: компания вышла за пределы простого оппортунизма, чтобы остаться в живых, — Coca-Cola Company была частью нацистского государства.

Фото: Openverse by “Caveman Chuck” Coker is licensed under CC BY-ND 2.0

Это не кажется удивительным. Сотрудничество с нацистами было правилом для многих транснациональных корпораций с долей участия в Германии времен Гитлера. По сравнению с другими гигантами международного бизнеса история Coca-Cola, поставлявшей газировку в траншеи фашистов и укреплявшей дух Третьего рейха, кажется примитивной и не идет ни в какое сравнение с преступной деятельностью других крупных бизнесов. В конце концов, Coca-Cola нельзя использовать для заправки самолетов или изготовления бомб.

Как Coca-Cola утоляла жажду Третьего рейха

История Coca-Cola в военное время была бы сравнительно незначительной и не стоила бы того, чтобы на ней останавливаться, если бы не тот факт, что ее основной продукт был и остается тем напитком, коммерческий успех которого неразрывно связан с общественным имиджем, создаваемым с помощью рекламы. Именно последняя должна была отражать желания времени, чтобы компания могла отстоять свою долю на массовом рынке. Благодаря непрекращающемуся шквалу рекламы в поддержку войны, основанной на кредо компании "Нас интересует не то, что представляет собой продукт, а то, что он делает", после декабря 1941 года Coca-Cola убедила американцев на фронте и дома, что употребление напитка каким-то образом синонимично борьбе с врагами свободы и демократии. Coca-Cola, будучи де-факто национальным напитком, хотела, чтобы ее воспринимали как средство укрепления смелости, решимости и мужества американских граждан.

За такую рекламу пришлось заплатить моральную цену, потому что менеджеры Coca-Cola не смогли увязать новый патриотический образ с противоречивой деятельностью в Германии, на втором по величине рынке сбыта компании. В то время как солдаты и другие граждане США, пьющие Coca-Cola, подслащивали и без того сахаросодержащий газированный напиток патриотическими заявлениями, немцы из Coca-Cola годами были заняты утолением жажды Третьего рейха и его завоеванных территорий.

Однако для компании Coca-Cola противоречия существовали, чтобы быть преодоленными. Утвердившись в Германии, на потенциально выгодном рынке с населением в 70 млн человек, компания решила подавляющее число проблем. Вопреки сильным антиамериканским настроениям в неспокойной Веймарской республике, Coca-Cola вошла в страну в начале Великой депрессии в 1929 году. Несмотря на неудачное время для запуска потребительского продукта, Coca-Cola преодолела жесткую конкуренцию со стороны немецких пивоваренных заводов и производителей газированных напитков, научилась сочетать свои интересы с интересами нацистских правителей Германии после 1933 года в общем гармоничном симбиозе, даже смогла пережить войну в целости и сохранности в качестве американской компании.

Тоталитарные идеи американского бренда

Немецкую компанию Coca-Cola спасло от разгрома фашистским режимом Германии то, что ее корпоративная структура и рекламная философия естественным образом оказались близки тоталитарным идеям нацистов о дивном новом мире.

Случай с Coca-Cola выходит за рамки простого сотрудничества: до того, как Гитлер ввел в промышленность принцип лидерства, который заменил переговоры между предпринимателями и профсоюзами о заключении коллективного договора, передав диктаторские полномочия директорам компаний, в Coca-Cola уже доминировал собственный авторитарный лидер.

Впоследствии интересы компании и правительства пересеклись: нацисты рассматривали массовое производство и массовое потребление как важнейшие составные части своего нового общества. Современные средства производства унифицированного продукта Coca-Cola их впечатлили. То же самое можно сказать и о рекламной стратегии Coca-Cola, которая отражала ценности, главные для национал-социалистического общества. Через пропагандистские каналы нацистов — кино, радио, печатные издания и спортивные мероприятия — Coca-Cola обращалась, в частности, к рабочим, солдатам и автомобилистам — целевым группам, значимым в той мере, в какой они олицетворяли представление нацистов о современности.

За десять лет, с 1929 по 1939 год, ежегодные продажи ящиков с Coca-Cola выросли с нуля до ошеломляющих четырех миллионов. Даже в тяжелые последние периоды войны компания не дрогнула: в 1944 году она по-прежнему производила приличные два миллиона ящиков бутилированных напитков, продавая их в страну, которая стремительно превращалась в руины.

В 1929 году эти достижения казались практически невозможными. Германия, столкнувшаяся с тяжелейшими последствиями после поражения в Первой мировой войне, была униженной и реваншистской страной. Общественные настроения по отношению к государствам-победителям, в том числе США, были в лучшем случае неоднозначными. Несмотря на неоспоримую тенденцию к "американизации" экономики, технологий и культуры, в Германии продолжали кипеть всё более укореняющиеся антиамериканские настроения, что никак не способствовало активному продвижению американских брендов.

Страх перед экономическим господством Штатов, которые воспринимались как ультракапиталистическая и культурно неполноценная страна, охватывал весь политический спектр. Показательным примером восторженной реакции на антиамериканскую риторику служит выступление члена Рейхстага от коммунистов Клары Цеткин, отвергшей план Дауэса в 1923 году, поскольку оно было встречено необычными овациями со стороны деятелей, наиболее идеологически настроенных против коммунизма — национал-социалистов.

Цеткин начала свою импровизированную речь с утверждения, что Америка стремится превратить Германию в "колонизированную страну". Мол, Соединенные Штаты представляют собой остроглазых и безрассудных капиталистов без всяких старых традиций, которые всё еще порой сдерживают капитализм в Европе, чтобы они последними споткнулись о тонкую нить моральных устоев. США якобы хотят захватить немецкую рабочую силу американским капиталом, сделать из нее дешевую рабочую силу и таким образом превратить Германию в колонию Соединенных Штатов.

Поскольку подобные высказывания находили одобрение у политиков всех мастей, широкая общественность не могла слишком тепло относиться к Соединенным Штатам. Совсем наоборот: Америка стала объектом возрождения набора уничижительных образов, потому что это позволяло немцам сохранять самоуважение во времена больших внутренних сомнений.

С учетом описанных враждебных обстоятельств Coca-Cola не питала особых иллюзий относительно того, что для успешного покорения Германии должна полностью дистанцироваться от своих американских корней.

Нацистская идеология процветала на ксенофобии, которая не щадила США, и хотя Гитлер мог завидовать эффективности американской экономики, он был неистовым антиамериканцем во всех других отношениях. Фашистский лидер открыто называл Соединенные Штаты "глубоко ленивой страной, полной расовых проблем и социального неравенства". Фюрер заявлял, что его "чувства к Америке полны ненависти и антипатии… Наполовину еврей, наполовину негр, и всё основано на долларе… У американцев мозг, как у курицы. Эта страна — карточный домик с неравным уровнем жизни. Американцы живут как свиньи, пусть даже в очень роскошном свинарнике".

Как бы то ни было, международная экспансия Coca-Cola была обусловлена относительно простой адаптацией децентрализованной франчайзинговой структуры, позволившей ей еще на рубеже веков завоевать весь американский рынок. Используя локальные ресурсы в какой-либо стране (сахар, стекло, капитал, предпринимательский энтузиазм — всё, кроме вкусового концентрата), Coca-Cola казалась "местной", где бы она ни разливалась. Немцы, которые производили и поставляли Coca-Cola на рынок Третьего рейха, сумели придать ей достаточно "немецкого характера", чтобы она стала символом немецкого понятия идеализированной родины.

Рост объемов бизнеса Coca-Cola в Германии стал одной из самых успешных глав в истории американской компании. Компания стала крупнейшим потребителем сахара в индустрии напитков, а сама продукция с большим отрывом стала самым продаваемым безалкогольным напитком в Германии.

Бизнес в Третьем рейхе: как зарабатывали известные бренды

Примеров сотрудничества крупного бизнеса, включая международный, с Третьим рейхом предостаточно.

Американский автомобильный колосс "Форд" (Ford) посредством своего немецкого дочернего предприятия Ford-Werke помогал гитлеровской Германии в военном производстве грузовых автомобилей, полугусеничных грузовиков, ракетных турбин. "Форд" не гнушался привлекать подневольных работников, захваченных в плен или насильно угнанных в Германию.

Американский вычислительный исполин IBM в лице немецкого подразделения Deutsche Hollerith Maschinen Gesellschaft (Dehomag) предоставлял национал-социалистическому режиму вычислительные перфокарточные средства для проведения переписи населения с последующим автоматизированным поиском данных, в результате чего стало возможным отслеживать евреев и других неугодных в рамках концепции "расовой чистоты", что способствовало массовому отбору и убийству граждан.

Немецкий химико-фармацевтический конгломерат Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG (I.G. Farben) к началу Второй мировой войны был четвертой по величине корпорацией в мире — после автомобильной "Дженерал Моторс" (General Motors), сталилитейной "Ю-эс стил" (U.S. Steel) и нефтяной "Стандарт ойл" (Standard Oil) — и обеспечивал 90% притока иностранной валюты и 85% всей военной и промышленной продукции, необходимых для подготовки фашистской Германии к мировой войне и удовлетворения большинства нужд вермахта. На пике своего развития в собственности "И. Г. Фарбен" находились 200 заводов в Германии, а также 400 немецких и 500 иностранных компаний. "И. Г. Фарбен" использовала рабскую силу заключенных концентрационных лагерей, выпускала пестицид "Циклон Б" (Zyklon B) для убийства в газовых камерах, проводила ужасающие эксперименты над узниками и бесчеловечно испытывала на них свою продукцию. В ходе послевоенного распада "И. Г. Фарбен" часть активов, включая производственные мощности, готовые проекты и программы, научно-исследовательские наработки, отошла в руки "Агфа" (Agfa), "БАСФ" (BASF), "Байер" (Bayer), "Сандоз" (Sandoz) в составе "Новартис" (Novartis), "Санофи" (Sanofi) и др.

Американский нефтяной гигант "Стандарт ойл" (Standard Oil), антимонопольно разделившийся на 34 компании и давший начало Amoco в составе British Petroleum, Chevron, Exxon Mobil, Marathon Petroleum и др., плотно сотрудничал с "И. Г. Фарбен", предоставляя ей информацию, как производить тетраэтилсвинец, синтетический каучук, синтетический аммиак, синтетический бензин, уксусную кислоту, метанол, парафлоу — критически важные ресурсы для военных действий. Так, в 1938 году "Стандарт ойл" поставила для немецких люфтваффе 500 тонн тетраэтилсвинца: без этой антидетонационной присадки, добавляемой в авиационное топливо в целях повышения октанового числа, Вторая мировая война была бы, вероятно, отложена на несколько лет. "Стандарт ойл" также отправляла нефть в адрес нацистской Германии.

Свыше 2,5 тыс. компаний тем или иным образом содействовали и сотрудничали с фашистским режимом, некоторые напрямую помогали и удовлетворяли нужды военной машины, другие безо всяких треволнений эксплуатировали рабский труд заключенных концентрационных и лагерей смерти. Среди таких предприятий-пособников:

AEG,

Agfa,

Associated Press,

Audi,

Bayer,

BASF,

BMW,

Deutsche Bank,

Geigy (сейчас Novartis),

Kodak,

Krupp (ThyssenKrupp),

Lonza,

Maggi (Nestlé),

Mercedes-Benz,

Messerschmitt (Airbus),

Porsche,

Roche,

Sandoz (Novartis),

Ciba ("Новартис"),

Siemens,

Volkswagen,

Heinkel (Airbus),

"Хёхст" (Hoechst) (Sanofi и "Байер"],

Hugo Boss,

Zeiss,

Shell.

Разумеется, некоторые фирмы и их сотрудники, возможно, и противились национал-социалистической концепции, но гитлеровская идеология того времени не предполагала никакого отказа от сотрудничества ввиду политики насильственного приобщения к господствующей идеологии.