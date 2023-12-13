"Coca-Cola превыше всего": чему научила Гитлера западная реклама

30:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представляем вашему вниманию расследовательский проект Pravda. Ru и Mosmedpreparaty.ru.

Фото: https://www.wunderkammershop.eu is licensed under https://www.wunderkammershop.eu/en/products/8070-reklame-blechschild-coca-cola-1936.html

Pravda.Ru самым решительным образом осуждает нацизм как форму фашизма, и все проявления этой тоталитарной, радикальной, экстремистской, ультраправой, расистской и антисемитской идеологии. Pravda. Ru однозначно порицает все деяния, связанные с нацистской Германией. Иллюстративный и текстовый материал, содержащий нацистскую символику и антисемитские высказывания, представлен исключительно в историко-исследовательском контексте.

Читайте начало расследования: Coca-Cola — немецкое достояние: как делали бизнес в фашистской Германии

Немецкий бизнес Coca-Cola начался с Рэя Ривингтона Пауэрса (Ray Rivington Powers) в 1929 году, когда американец-эмигрант открыл фирменный магазин в городе Эссен в Рурской области — промышленном центре Германии, "где жажда рабочих требовала утоления".

Пауэрс, с его внушительным ростом, броским автомобилем, дорогой одеждой и шумным нравом, полностью воплощал местный стереотип "настоящего американца".

Несмотря на его выдающиеся таланты продавца, Пауэрсу пришлось нелегко. Он не только столкнулся с мощной конкуренцией со стороны местных производителей газированной воды и напитков, но и должен был убедить немцев, что "Кока-Кола" — это вкусная альтернатива их привычке пить пиво. Безалкогольные напитки считались сиропным пойлом для детей, а не для крепких взрослых, пьющих алкоголь. Бытовало также мнение, что холодные напитки (за исключением, разумеется, пива) вызывают расстройство желудка.

Получалось, что "Кока-Кола" не могла просто рекламировать себя, чтобы завоевать долю немецкого рынка, как это сделала жевательная резинка Wrigley's Spearmint несколькими годами ранее. Вместо этого Пауэрс понял: "Распространение продукта — основа успешного бизнеса, и оно должно предшествовать рекламе".

Coca-Cola GmbH нуждалась в легионе местных предпринимателей, которые могли бы эффективно продвигать её на низовом уровне как среди розничных торговцев, так и среди потребителей. По иронии судьбы наступление Великой депрессии как мирового экономического кризиса, серьёзно затронувшего в том числе и Германию, способствовало привлечению преданных немецких оптовых дистрибьюторов, которые нашли в энтузиазме американца и скромной, но гарантированной прибыли мотивацию, необходимую для успешного запуска нового безалкогольного напитка.

Пауэрс печатал небольшие брошюры под названием "Что такое "Кока-Кола"?" и раздавал их на спортивных мероприятиях и в тавернах и пабах Эссена и его окрестностях. Когда владельцы заведений выбрасывали рекламные проспекты, сотрудники Пауэрса упорно заменяли их. Многие, кто брал брошюры в руки, предполагали найти в них анализ ингредиентов, потому были крайне возмущены, когда там просто говорилось, что "Кока-Кола" — это освежающий напиток. Тем не менее бесконечное повторение названия продукта произвело желаемый эффект. Он заключался в том, что всё большее число розничных торговцев продавали "Кока-Колу", причём большинство из них прятали её под бутылками пива, чтобы не сердить пивоваренные компании, которым принадлежало свыше половины таверн и пабов и которые не терпели потенциальных конкурентов.

Сам Гитлер извлекал ценные уроки из западных методов рекламы: "Всякая эффективная пропаганда должна ограничиваться лишь очень немногими пунктами и использовать их как лозунги. Она должна ограничиваться малым и вечно повторять это".

Благодаря активному продвижению среди рабочих слогана "Давай, сделай перерыв" (Mach doch mal Pause), явно заимствованного из американского "Передышка, которая освежает" (The Pause that Refreshes), и упорной работе Пауэрса по открытию новых торговых точек, годовой объем продаж "Кока-Колы" вырос до 111 тысяч ящиков. К решающему 1933 году компания завоевала небольшую, но прочную позицию. Значительная часть успеха была достигнута благодаря тому, что "Кока-Кола" зарекомендовала себя как исключительно немецкий бренд в бессознательном сознании публики, пьющей газировку.

Тем не менее даже 2,5 млн бутылок "Кока-Колы", проданные в Германии в 1933 году, были всего лишь струйкой по сравнению с грядущим ливневым потоком. Каким бы ни было общее восстановление экономики страны после захвата власти нацистами, Третий рейх воистину принёс немецкой дочке Coca-Cola впечатляющий рост благосостояния.

В 1935 году ключевой темой продвижения "Кока-Колы" среди немецких потребителей стала маркетинговая подача, будто сладкая газировка обладает способностью избавлять от "кошачьего концерта" (Katzenjammer) — разговорное название последствий похмелья. Брошюры, открытки, объявления и слайды, которые проецировались перед показом в кинотеатрах, — повсеместная реклама твердила, что ледяная "Кока-Кола" снимает последствия попойки. Более того, говорилось, мол, "Кола" поможет любителям пива, вина и шнапса оставаться трезвыми: витал популярный стишок "Много одного пива в животе, никто этого не выдержит; значит, пиво должно быть легкоусвояемым, залейте его "Кока-Колой".

В 1936 году объём реализации "Кока-Колы" перешагнул отметку в один миллион ящиков. С каждым годом тревога Пауэрса нарастала: он наблюдал, как усиливается воинственность и уродливость нацистского движения. Поначалу Рэй демонстрировал почти весёлое безразличие к Гитлеру и его последователям. В ходе докладов в головной американский офис Coca-Cola в Атланте (штат Джорджия) Пауэрс отмечал, что в немецких тавернах можно было увидеть столы, заставленные бутылками "Кока-Колы", а сзади каждой бутылки располагался нацист в коричневой форме.

Рост объёмов бизнеса Coca-Cola GmbH в Германии стал одной из самых успешных глав в истории американской компании. В течение 1937 года число действующих филиалов по розливу за пределами штаб-квартиры в Эссене выросло с 6 до 13, число концессионеров (дистрибьюторов, которые забирали ящики с напитком) увеличилось с 230 до 425, число сотрудников удвоилось, число торговых точек приблизилось к 50 тысячам, розничные продажи превысили 55 млн бутылок "Кока-Колы", компания стала крупнейшим потребителем сахара в индустрии напитков, а сама продукция с большим отрывом стала самым продаваемым безалкогольным напитком в Германии. Год спустя немцы потратили 25 млн рейхсмарок на более чем 100 млн бутылок "Кока-Колы".

"Coca-Cola превыше всего"

В 1933 году, когда Адольф Гитлер пришёл к власти, 30-летний Макс Кайт (Max Keith) устроился на работу в немецкую компанию Coca-Cola GmbH. Как и многие немцы, Кайт отчаянно искал финансовой безопасности и чего-то, во что можно верить. В то время как другие приняли Отечество и арийское превосходство, Макс нашёл Coca-Cola GmbH.

Пауэрс был отличным продавцом, но ужасным менеджером, которого не беспокоили финансовые детали: американские аудиторы, направленные для проверки бухгалтерских книг предприятия в Эссене, ужаснулись творившимся хаосом. Со временем головная компания в США приняла решение о реорганизации немецкого бизнеса, управляющим директором которого был назначен Кайт.

По итогам американцы не прогадали: деловая хватка и тактика Макса Кайта оказались блестящими. Вопреки огромным трудностям, включая почти катастрофу от рук нацистов, он превратил немецкий бизнес Coca-Cola GmbH в процветающее предприятие. Благодаря хитрости, блефу, запугиванию, лести, влиянию, маркетингу и просто силе воли Кайт выжил вместе со своим любимым напитком. Для Макса правящей мыслью было не "Германия превыше всего" (Deutschland über alles), но "Coca-Cola превыше всего" (Coca-Cola über alles).

Невероятная харизма и яростная бескомпромиссность Кайта вызывали не одну ассоциацию с Адольфом Гитлером. Макс был прирождённым лидером, всем нравилось работать на него, хотя он был буквально рабовладельцем. Все работники боялись Кайта, но преклонение перед его царственностью было таковым, что многие сотрудники умерли бы за своего фанатичного босса.

Кайт был человеком, склонным к властным жестам и поступкам. Его шофёр имел обыкновение открывать для Макса двери лифта, а затем пешком подниматься наверх, чтобы придержать дверь, когда он выходит. В холодную погоду Кайт носил пальто, наброшенное на плечи как плащ, и его нетрудно было представить в роли фельдмаршала вермахта.

Как Coca-Cola пестовала диктатуру

Стараясь переломить отношение немецкого общества к прохладительным напиткам, Кайт и его люди работали по 12 часов в сутки. Пешком, на велосипедах, тележках, трёхколёсных мотороллерах и одном старом грузовике "Шевроле" концессионеры Кайта доставляли товары. В 1934 году он открыл завод по розливу во Франкфурте и склады в Кёльне и Кобленце.

Разливочный завод Coca-Cola GmbH на выставке "Трудящийся народ рейха". Источник: schaffendesvolk1937. de

Для поощрения дистрибьюторов Кайт внедрил действенную технику продаж. Торговые представители Coca-Cola GmbH таскали с собой большой портфель, прозванный "чемоданом вздохов" (Seufzer Tasche). В нём находились жестяная подкладка, десять бутылок "Кока-Колы" и лёд. Заходя в таверну, торговцы настойчиво предлагали попробовать ледяной напиток. И всё получалось: рестораторы подписывались на реализацию.

Усилия Кайта оправдались: в 1934 году продажи удвоились до 243 тысяч ящиков "Кока-Колы", а два года спустя впервые превысили 1 млн. К моменту начала Второй мировой войны в 1939 году на территории Германии реализовывалось почти 4,5 млн ящиков с газировкой.

Индустриализация играла на руку Coca-Cola GmbH. В Германии, как и в США, в 1930-е годы холодильное оборудование проникло в дома потребителей, а автомобильные поездки облегчила масштабная инфраструктурная система автобанов, усеянная заправочными станциями, предлагавшими "Кока-Колу". Даже когда в 1933 году нацисты открыли первые концентрационные лагеря, Германия переживала начало процветания. К 1937 году национальный доход страны удвоился. Безраздельно занятым на производстве работникам нужна была "передышка, которая освежает". Требования к людям были существенно выше, чем в прошлом. Они должны были работать больше и быстрее, а техническое оборудование, с которым приходилось иметь дело, требовало собранности. Нужно было ощущение бодрости и активности: "Какая газировка могла бы справиться с этой задачей лучше, чем восхитительно освежающая "Кока-Кола"?".

Гитлер приветствовал американские методы производства, позволившие наладить выпуск однородного продукта вроде "Кока-Колы" в массовом количестве: "Бережливость — враг прогресса. В этом мы похожи на американцев: в том, что мы привередливы". Лидер Третьего рейха сознательно стремился представлять зарю нового ориентированного на достижения потребительского общества, основанного на

полноценной семье,

профессиональном росте,

средствах массовой информации,

досуге

и интервенционистском государстве всеобщего благосостояния.

Разумеется, техническое оборудование было частью огромной военной машины, которая создавала новые рабочие места. И хотя безработица сократилась почти до нуля, рабочие стали чуть больше, чем крепостными, которым запрещалось не только бастовать, но и менять работу. Поскольку профсоюзы распались, продолжительность рабочего дня увеличилась. Работодатель стал своего рода мини-диктатором. Заработная плата была намеренно установлена довольно низкой, но большинство рабочих были счастливы просто иметь работу и верить гитлеровской пропаганде, что тевтонский народ преодолеет все препятствия. Большинство рабочих не возмущались жестокой диктатурой, они были проникнуты новой надеждой, новой уверенностью и удивительной верой в будущее своей страны. И потому верные работники Макса Кайта так усердно трудились. К 1939 году 43 немецких завода разливали "Кока-Колу", ещё девять находились на стадии строительства. Свыше 600 концессионеров, зарабатывающих значительно больше денег, чем рядовые немецкие рабочие, распространяли напитки. Каждый из них был своего рода мини-фюрером, но в конечном итоге они склонялись перед Максом Кайтом, который сделал всё это возможным для них.

Нацисты не были антимодернистами. Несмотря на аграрный романтизм, они воспитывали энтузиазм к современным технологиям не только потому, что они были нужны им как часть арсенала для завоевания жизненного пространства, но и потому, что выносливость, безотказность и эффективность машин соответствовали идеалу бойца и солдата, человека, твёрдого как крупповская сталь. И такой человек любит утолять жажду "Кока-Колой".

История помнит немало примеров, когда реклама Coca-Cola GmbH поддерживала Третий рейх. Так, после агрессивных новостей, передаваемых "Имперским обществом радиовещания", следовали глуповатые джинглы, пропагандирующие идею прохладительных напитков. Маркетинг Coca-Cola GmbH намеренно стремился к тесному контакту с власть имущими. Когда на обложке журнала появлялась фотография фюрера, велика была вероятность того, что на задней её стороне красовалась реклама Coca-Cola GmbH. Когда посетители стекались в Берлинский дворец спорта, чтобы послушать выступления рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса (Joseph Goebbels), вроде речи о тотальной войне, им приходилось проходить мимо большого рекламного щита, призывающего пить ледяную "Кока-Колу".

Coca-Cola спонсировала Олимпийские игры в Берлине

Летние Олимпийские игры 1936 года в Берлине стали триумфальным моментом для Макса Кайта, предоставившего огромное количество "Кока-Колы" для спортсменов и гостей. Август был столь же удовлетворительным для Гитлера, гордого хозяина, демонстрирующего перед народами мира своих белокурых арийских спортсменов и свою возрождённую Германию.

Реклама "Кока-Колы" на Олимпийских играх 1936 года в Берлине

Coca-Cola GmbH, будучи одним из трёх официальных спонсоров, предлагавших напитки на Играх (главной концессией на утоление жажды зрителей пользовалась берлинская пивоварня Schultheiss), самым непосредственным образом участвовала в этом грандиозном мероприятии, которое нацисты намеренно использовали для празднования возвращения Германии власти, силы и статуса. Компания, предлагавшая "Кока-Колу" на тротуарах за пределами олимпийских объектов, ассоциировала себя с современностью медиатехнологий в виде микрофонов, фургонов-передатчиков и камер.

Спортивные соревнования были нацистским идеалом, и Coca-Cola GmbH извлекла большую выгоду из этого популистского увлечения, в дальнейшем став одним из крупнейших спонсоров таких мероприятий, включая ежегодный Национальный чемпионат по велоспорту и Национальный кубок по футболу: деятельность осуществлялась под неформальным лозунгом "Где спорт, там и Coca-Cola".

Реклама "Кока-Колы" на Национальном кубке по футболу (Deutsche Fußballmeisterschaft) 1938 года

Йозеф Геббельс, рейхсминистр пропаганды, считал, что просто завоевание власти — это только часть процесса создания нового немецкого государства: нацистам нужно было покорить сердца людей. Спорт имел решающее значение для этого успеха, поскольку он "укрепляет характер немецкого народа, придаёт ему боевой дух и непоколебимое товарищество, необходимые в борьбе за существование".

Герман Геринг (Hermann Göring) и Йозеф Геббельс, ближайшие сподвижники Гитлера, устраивали тщательно продуманные вечеринки для иностранных гостей Игр. Одним из таких гостей был Роберт Вудрафф (Robert Woodruff), президент американской Coca-Cola. Несмотря на то, что он одобрил современный берлинский завод по розливу с 40 дозаторами и был весьма рад видеть "Кока-Колу" в продаже на Олимпийских играх, его не устраивала обёртка на горлышке каждой бутылки с надписью "кофеиносодержащая". Нацистское министерство здравоохранения, подталкиваемое, возможно, специфическими пищевыми пристрастиями фюрера и его желанием придерживаться исключительно здорового образа жизни, настояло на том, чтобы на бутылках появилась эта надпись. Впрочем для немецких потребителей обёртка служила скорее рекламой, чем сдерживающим фактором, поскольку кофе был редким товаром.

Фанатизм Гитлера в отношении здоровья "единого немецкого народа" в целом пошёл на пользу бизнеса Coca-Cola GmbH. Нацистская кампания против так называемых ядов наслаждения, направленная против потребления табака и алкоголя, как бы поощряла потребление безалкогольных напитков. Наличие в "Кока-Коле" кофеина, относящегося к "ядам", стало загвоздкой, и компания пробовала решить вопрос путём рекламных заявлений, что её напиток "чистый и полезный". Тем не менее из штаб-квартиры нацистской партии в Мюнхене периодически поступали требования о проведении расследования в отношении Coca-Cola GmbH.

Для защиты имиджа и продаж Кайт хотел было запустить рекламную кампанию, объясняющую безвредность газировки. Однако Вудрафф запретил: "Никогда не следует заниматься оборонительной рекламой. Она придаст силы оппонентам и затянет решение вопроса". Вместо этого немецкая дочка Coca-Cola GmbH выпустила серию рекламных брошюр с олимпийской тематикой. Содержащие информацию об обладателях мировых рекордов, расписании игр и лучших транспортных маршрутах к стадионам Берлина, эти "брошюры имеют ценность, которая подтолкнёт любого припрятать одну из них для последующего пользования".

В октябре 1936 года, через пару месяцев после Игр, Геринг, назначенный преемник Гитлера и глава люфтваффе, возглавил новый Четырёхлетний план (Vierjahresplan), который подчёркивал самодостаточность Германии в подготовке к войне. Нацистский лидер сократил импорт до минимума и препятствовал иностранному бизнесу. В письме в Налоговое управление Германии Вальтер Оппенхофф (Walter Oppenhoff), главный юрисконсульт немецкой компании Coca-Cola GmbH, постарался представить компанию как нуждающееся в государственной поддержке немецкое предприятие, несмотря на то, что большая часть бизнеса принадлежала американской Coca-Cola. Для этого Оппенхофф назвал иностранный капитал "займом". В условиях железного правления Геринга такое уклонение было бесполезным, и поставки американского концентрата "Кока-Колы" казались обречёнными, пока Вудрафф не потянул за волшебные ниточки.

Роберт Вудрафф принадлежал к касте руководителей корпораций, беспокоившихся о своих немецких дочерних предприятиях и интересах. Когда тучи войны сгустились, титаны американской промышленности маневрировали, чтобы защититься от непредвиденных обстоятельств. Некоторые, как Генри Форд (Henry Ford), фактически симпатизировали нацистам, другие, как Уолтер Тигл (Walter Teagle) из "Стандарт ойл" (Standard Oil), избегали принимать чью-либо сторону, но не видели ничего плохого в ведении бизнеса с нацистами. Вудрафф придерживался принципа целесообразности: его политикой была "Кока-Кола", чистая и простая.

Посредством своих нью-йоркских банковских связей Вудрафф оказывал закулисное влияние на Геринга. Через одного из доверенных немецких агентов американских банков он убедил Геринга выдать немецкой дочке Coca-Cola GmbH лицензию на импорт концентрата из США. Для этого пришлось отправить дорогостоящий подарок в адрес нацистского руководителя — фактически дать взятку. Параллельно, чтобы сократить импорт до минимума, Кайт начал делать свой собственный концентрат напитка, так что из Америки требовались только фирменные ингредиенты №5 и 7X.

Вудрафф, похлопотавший перед Герингом, помог Кайту с логистикой, но он не был в состоянии контролировать другие надвигающиеся проблемы. Загвоздка с кофеином в "Кока-Коле" — по сути, пустяк, были куда более серьёзные вопросы.

Чёрный пиар, который чуть не уничтожил Coca-Cola GmbH в Германии

Когда "Кока-Кола" широко распространилась по Германии, недовольные производители минеральной воды, пивоваренные компании и подражатели американского напитка обратились к разнообразным тактикам очернения. Они утверждали, что ортофосфорная кислота разъедает слизистую желудка, и доказывали, что кусок телятины, оставленный на ночь в "Кока-Коле", выщелачивается до белого цвета. Конкуренты жаловались, что "Кока-Колу" неправильно назвали, потому что в ней нет кокаина. Соперники распространяли слухи, что она содержит яд, оказывающий стимулирующее воздействие на мозг. Ведущие игроки рынка напитков даже предъявляли претензии к карамельному красителю. Саму "священную" бутылку, сделанную в стиле узкой юбки с перехватом ниже колен, опорочили за то, что она вмещает 0,192 литра, а не 0,2 литра по немецкому стандарту.

Однако самая губительная угроза для будущего Coca-Cola GmbH в Германии исходила от Карла Флаха (Karl Flach), владевшего F. Blumhoffer Nachfolger GmbH, которая, среди прочего, производила имитацию американской газировки под названием "Афри-Кола" (Afri-Cola). Флах принадлежал к Германскому трудовому фронту (Deutsche Arbeitsfront, DAF) — нацистской организации, которая в 1934 году заменила профсоюзы и которая строилась по образцу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), правящей ультранационалистической экстремистской политической партии фашистской Германии.

В 1936 году Флах и другие представители Германского трудового фронта посетили Соединённые Штаты, совершив поездку доброй воли по американским промышленным предприятиям. Пауэрс организовал посещение нью-йоркского завода по розливу "Кока-Колы", где Флах набрал горсть крышек от бутылок с надписями на иврите, указывающими на кошерность напитка, что было довольно обыденно, поскольку огромное еврейское население Нью-Йорка представляло собой готовый рынок сбыта. Вернувшись в Германию, Флах распространил тысячи листовок с фотографиями крышек бутылок. Намереваясь вытеснить мощного конкурента, он утверждал, что Coca-Cola — это еврейская американская компания, которой руководит Гарольд Хирш (Harold Hirsch), именитый еврей из Атланты, а напиток является "еврейско-американской бурдой".

Еврейский рынок был настолько важен для Coca-Cola GmbH, что в 1935 году раввин Атланты Тобиас Геффен (Tobias Geffen) раскрыл рецептуру "Кока-Колы", хотя и не точную формулу напитка. Мизерное количество глицерина (из животного жира) и спирта (из зерна) было проблематичным, поэтому для кошерной "Кока-Колы" компания использовала глицерин из растительного масла и спирт из патоки.

Чёрный пиар Флаха был обусловлен исключительно желанием продвижения "Афри-Колы", которая, пусть даже подчистую копируя рекламные материалы "Кока-Колы" и её маркетинговую стратегию, существенно уступала последней в популярности.

Продажи "Кока-Колы" резко упали. Штаб-квартира НСДАП поспешно отменила заказы. Весь бизнес Coca-Cola GmbH оказался под угрозой: предприятие, как еврейская собственность, вполне могло было быть конфисковано в пользу Германии в рамках политики "ариизации" с целью "деевреизации экономики".

Вальтер Оппенхофф добился предварительного судебного запрета на "еврейскую клевету". Боттлеры (партнёры по розливу) и концессионеры чувствовали себя преданными Флахом, состоявшим с ними в одной индустрии, и подавали собственные иски против него, зачастую вызывающе указывая немецкую Coca-Cola GmbH в качестве соистца.

В материнской компании не могли даже представить всю серьёзность и масштабность еврейского вопроса в Германии. Макс Кайт умолял Роберта Вудраффа исключить Гарольда Хирша из совета директоров Coca-Cola GmbH или хотя бы пояснить, что он не является владельцем компании. Вудрафф этого делать не стал, но попросил юридический отдел составить уведомление, подтверждающее наличие у компании большого количества акционеров и доказывающее, что ни один человек не владеет предприятием. Между тем перед лицом порочащих ликований Флаха предоставленный список акционеров был слабым оружием отпора.

Немецкие продавцы "Кока-Колы" сталкивались с открытой враждебностью, их могли толкнуть или даже избить. Обращение к Хансу Борхерсу (Hans Borchers), генеральному консулу Германии в США, никак не помогло в подавлении еврейских слухов. Гитлеровские "коричневорубашечники" уже вовсю чувствовали свою значимость, поэтому были крайне неприветливы ко всему негерманскому.

Немецкая дочка Coca-Cola GmbH, пытавшаяся восстановить своё реноме в глазах правящих кругов Германии, разместила несколько объявлений с осуждением антисемитских обвинений Флаха в газете "Штурмовик" (Der Stürmer), официальном нацистском издании, известном своими злобными нападками на евреев. В газете, которая была самым успешным антисемитским печатным органом фашистов, публиковались преимущественно статьи, лозунги и карикатуры, возбуждающие ненависть к евреям, выходили гневные материалы против католиков, крупных капиталистов, коммунистов и других "врагов рейха". Объявления Coca-Cola GmbH не остались незамеченными в США и породили гневные заголовки, утверждающие, что "Coca-Cola финансирует Гитлера".

В конечном итоге, несмотря на усилия Флаха заклеймить Coca-Cola GmbH как негерманскую, большинство потребителей в Третьем рейхе воспринимали безалкогольный напиток как возможность попробовать новую, более богатую Германию, которую им обещала нацистская пропаганда. Немецкая компания Coca-Cola GmbH заявляла в своём информационном бюллетене Coca-Cola Nachrichten, предназначенном для партнёров: "Наш напиток — это народный напиток, поэтому мы должны довести наше коммерческое предложение до сведения всех немцев".

И хотя фотографии кошерной бутылочной крышки, равно как слухи о еврейских корнях "Кока-Колы", продолжали всплывать и муссироваться в течение многих лет, по итогам Coca-Cola GmbH пережила кризис.

Для полноты картины повествования и предельного понимания всей ненависти к еврейскому народу, которую испытывали, взращивали и насаждали гитлеровские нацисты, приведём примеры безобразных антисемитских карикатур, опубликованных в газете "Штурмовик" (Der Stürmer).

Источник всех изображений: Архив немецкой пропаганды, курируемый Рэндаллом Байтверком (Randall Bytwerk) из Университета Кальвина (США).

Название: "Отечество!". Пояснение: на верхней иллюстрации немецкая семья вынуждена эмигрировать из-за экономических условий, на нижней — все вывески магазинов носят еврейские имена. Март 1929 года

Название: "Воскрешение". Пояснение: обеспокоенный еврей наблюдает за колонной штурмовиков, отдающих нацистское приветствие придорожному распятию. Попытка обратиться к христианской аудитории и использовать христианский язык в новом контексте. Предполагается, что каким-то образом Христос воскрес в нацистском движении. 1929 год

Название: "Еврейская культура". Подпись: "Естественное и неестественное". Пояснение: немецкая пара наслаждается отдыхом на природе, в том время как еврей со своей подружкой-нееврейкой смотрят порнографический фильм. Август 1929 года

Подпись: "С этими гоями можно делать всё, что угодно. Мы, распявшие своего же Христа на кресте, делаем отличный бизнес на его дне рождения". Пояснение: рождественская карикатура, призывающая немцев избегать еврейских магазинов. Декабрь 1929 года

Подпись: "Высасывают досуха". Пояснение: евреи высасывают экономическую жизнь из неевреев. Февраль 1930 года

Подпись: "Они дерутся, а еврей ухмыляется". Пояснение: в то время как Германия распята на кресте Плана Юнга, соглашения о выплате репараций по итогам Первой мировой войны, немецкие политические партии воюют друг с другом. Август 1930 года

Название: "Червь". Подпись: "Там, где что-то прогнило, причина — еврей". Пояснение: на заднем плане имена евреев, замешанных в крупных финансовых скандалах. Яблоко — "немецкая экономика", червь — "еврейские скандалы". Ноябрь 1931 года

Подпись: "Покупая у евреев, предаешь свой народ". Пояснение: еврейский лавочник цинично наживается на Рождестве. Декабрь 1931 года

Название: "Фауст и Мефистофель". Подпись: дьявол готовит зелье в котле с надписью "Еврейская пресса": "С этим напитком в брюхе ты будешь служить евреям — и убивать своего брата". Июль 1932 года

Обложка самого печально известного выпуска "Штурмовика", обвиняющего евреев в ритуальных убийствах с целью получения крови христиан для использования в еврейских религиозных ритуалах. Заголовок гласит: "Еврейский план убийства нееврейского человечества раскрыт". Этот номер газеты был запрещен нацистами после выхода в свет, но не из-за антисемитского содержания, а потому что в нем сравнивались предполагаемые еврейские ритуальные убийства с христианским таинством причастия. Май 1934 года

Название: "Еврейский конгресс". Подпись: "Пусть гои верят, что мы можем быть американцами, англичанами, немцами или французами. Когда на карту поставлены наши интересы, мы всегда остаемся евреями и никем иным". Июль 1934 года

Название: "Змеиное отродье". Подпись: "Символ еврея — червь, и не без причины. Он стремится незаметно подползти к тому, что ему нужно". Сентябрь 1934 года

Название: "Проклятие крови". Подпись: "Каждый еврейский младенец вырастет евреем". Ноябрь 1934 года

Название: "Не отпускай!". Подпись (в стихотворной форме): "Не уставайте, не ослабляйте хватку, // Ядовитая змея не может ускользнуть. // Лучше задушить ее до смерти, // Чем наши страдания начнутся заново". Март 1935 года

Название: "Бесплодные". Подпись: "Она принадлежит церкви, она принадлежит сатане. Обе они потеряны для немецкой расы". Июль 1936 года

Название: "Приличный еврей". Пояснение: еврей, вежливо просящий место на скамейке, после чего спихивающий с нее предыдущего сидящего. В сопровождающем стихотворении отмечается, что евреи ведут себя так же и в других ситуациях. Июль 1936 года

Название: "Демонические деньги". Пояснение: "Штурмовик" обвиняет евреев во всех видах экономических преступлений. Еврейский монстр, на котором выгравирована Звезда Давида и символы американского доллара и британского фунта стерлингов, вцепился когтями в планету. Ноябрь 1937 года

Название: "Еврейские рабы". Подпись (в стихотворной форме): "Они порабощены и разорены евреями. // У них отняты радость и сама душа. // Они стремятся в Германию, где труд возвышает, // где каждый признает его ценность. Апрель 1944 года

Название: "Почему?". Подпись (в стихотворной форме): "Почему, с какой целью льется кровь? // За кулисами еврей злорадно ухмыляется. // Это четко указывает на ответ: // Кровь льется за евреев.". Май 1944 года

Название: "Паразиты". Подпись (в стихотворной форме): "Жизнь не оправдывает себя, // Когда человек не сопротивляется паразиту, // Когда не удовлетворен тем, что он ползает. // Мы должны победить, и мы победим". Сентябрь 1944 года

В конечном итоге, несмотря на усилия Флаха заклеймить "Кока-Колу" как негерманскую, большинство потребителей в Третьем рейхе воспринимали безалкогольный напиток как возможность попробовать новую, более богатую Германию, которую им обещала нацистская пропаганда. Coca-Cola GmbH заявляла в своем информационном бюллетене Coca-Cola Nachrichten, предназначенном для партнеров: "Наш напиток — это народный напиток [Volksgetränk], поэтому мы должны довести наше коммерческое предложение до сведения всех немцев".

Расследовательский проект Pravda. Ru и Mosmedpreparaty.ru

Продолжение следует…

Солдат придумал "Кока-Колу", но умер в полной НИЩЕТЕ | История компании "Coca-Cola"