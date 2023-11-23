Елена Васильева готовит стратегическое предприятие России к продаже за рубеж?

Корпоративный конфликт, который разгорается внутри Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), стоит особняком среди миллионов подобных историй. За скупыми формулировками судебных заседаний и исков сторон скрывается леденящий душу триллер, аналогов которому в российском бизнесе до сих пор не было.

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Если следовать логике событий в истории конфликта собственников ПНТ, питерский бизнесмен Сергей Васильев не подписывал документы о дарении акций своей супруге. В истории есть и странная смерть начальника личной охраны Васильева, и старые подруги в качестве рукоприкладчика и нотариуса, и недопуск полиции к освидетельствованию бизнесмена, и панический захват руководящих должностей на предприятии. Об этом открыто пишут питерские СМИ и именно об этом свидетельствует последовательность фактов на протяжении истории, начавшейся в январе 2022 года. Ради чего затевать столь радикальный, спешный, суетливый и, порой, криминальный спектакль? Раз есть завещание, по которому все, положенное супруге, непременно достанется ей? Или где-то лежит документ, по которому Васильевой не оставлено ни доллара из огромного состояния бизнесмена, а "отписано", к примеру, детям?

Справка

ПНТ — крупнейшее предприятие в отрасли. Терминал начал работу в 1996 году на месте Нефтеналивного района Ленинградского порта. Сейчас это крупнейший российский терминал по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе (пропускная способность — 12,5 млн т в год), а также крупнейшая стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург, предприятие является стратегическим партнером Смольного. До 2022 года Васильев являлся 50% собственником, другие 50% принадлежат Михаилу, Евгению и Полине Скигиным, детям скончавшегося от рака в 2023 году бизнесмена Дмитрия Скигина.

С начала "нулевых" годов Терминал представлял собой морской порт, который занимался перевалкой нефтяных грузов. У порта было два акционера — кипрская компания TUJUNGA ENTERPRISES LIMITED и MOBALCO HOLDINGS LIMITED. Акции TUJUNGA LTD принадлежат Михаилу Скигину, Евгению Скигину и Полине Скигиной, которые получили акции в наследство от отца Дмитрия Скигина — известный питерский бизнесмен скончался в 2003 году от рака. MOBALCO HOLDINGS LIMITED все эти годы представлял исключительно Сергей Васильев, не менее "легендарный" бизнесмен. До начала 2022 года распределение ролей в управлении Терминалом можно было приводить в качестве примера эффективной и дружной команды.

С начала 2000-х оперативное управление осуществлял Михаил Скигин, общими вопросами и "политикой" занимался Сергей Васильев. Михаил полностью взял дело отца в свои руки, возглавил Совет директоров, был председателем в течение 20 лет.

Слишком дорогой подарок

Летом 2023 года произошло событие, которое стало неожиданным для нефтяного бизнеса не только Санкт-Петербурга, но и России в целом. Питерские СМИ даже назвали произошедшее "уходом эпохи". Легендарный бизнесмен Сергей Васильев, владелец 50% ПНТ неожиданно вышел из нефтяного бизнеса, подарив свои акции стоимостью 10 млрд рублей супруге Елене. Почему именно это событие вызвало много вопросов в бизнес-кругах? Достаточно поднять историю обретения Васильевым акций Терминала, которая тянется с 90-х — часть ПНТ досталась ему слишком тяжело, такой поступок вовсе не в стиле бизнесмена, если коротко — такое просто невозможно себе представить поясняет источник "…" в "нефтяных кругах". Причины произошедшего, впрочем, можно легко понять, выстроив ряд событий, предшествующих факту дарения, в одну логическую цепочку.

"В слишком тяжелом состоянии"

В январе 2022 года, как писал ряд изданий, легендарный бизнесмен Сергей Васильев был обнаружен на полу без сознания начальником личной охраны Олегом Ромашко в апартаментах на Каменноостровском проспекте 44 (покои эмира Бухарского с конца 90-х принадлежат бизнесмену). Умирающего предпринимателя увезли в дежурную больницу, где его уже спасали в реанимации. С этого дня легенду Питера не видел ни один человек — о его состоянии общественности известно исключительно со слов его супруги Елены. Через некоторое время по рынку портового направления поползли слухи о том, что бизнесмен, якобы, в "слишком тяжелом состоянии", рассказывает наш источник в нефтяных кругах.

Новая звезда питерского бизнеса

27 июля 2023 года РБК со ссылкой на питерское издание 47news о том, что Акции Петербургского нефтяного терминала миллиардера Сергея Васильева даром перешли его жене.

"В СПАРК эти изменения не отражены, но, по сведениям из материалов суда, Елена Васильева уже в мае 2022 года добилась перевода акций ПНТ сперва с кипрского офшора лично на мужа (сделку оформлял корпоративный секретарь АО), а к декабрю оформила дарственную от Сергея Васильева на себя лично", — писало издание "Фонтанка". "По бухгалтерской стоимости чистых активов. Согласно последней отчетности, это 12,4 млрд рублей. А 50 %, доставшиеся Елене Васильевой, выходит, 6,2 миллиарда. Этот метод не учитывает перспектив бизнеса и потенциальных заработков. Есть прием посложнее — чистая прибыль с неким мультипликатором. В портовой среде за базу можно взять коэффициент 5, и тогда стоимость бизнеса грубо можно оценить в 20 миллиардов. А значит, дар супруге от заболевшего Сергея Васильева оценивается уже в 10 миллиардов", — отмечали 47news.

Более того, по словам нашего источника, близкого к семье Васильевых, Елене было передано абсолютно все имущество, право распоряжаться всеми счетами, а это "более 300 млн. долларов". "И все это было передано единомоментно", — подчеркивает собеседник.

Чьи подписи на дарственной? Первая смерть и вывод активов

Как поясняют юристы, в случае, если человек тяжело болен, недееспособен, но "существует доверенность на подачу соответствующих документов", присутствия лица не нужно. Однако, в арбитраж, по словам наших источников, до сих пор не предоставлено оригиналов таких документов, не удовлетворена ни одна подобная просьба судьи. Иска по признанию недееспособности Сергея Васильева (за него решение о передаче акций мог бы принять опекун) не существует. Фактов выделения супружеской доли на раздел имущества за весь брачный период тоже нет. В таком случае передачу акций вполне возможно оформить с помощью так называемого "рукоприкладчика" — он нужен тогда, когда человек не может физически поставить подпись, но может явно выразить свою волю. В этой истории именно он и фигурирует. "Это происходит в присутствии нотариуса, и это важный момент", — поясняет наш источник в правоохранительных органах. И здесь история становится совсем интересной.

Подписи нотариуса, который работал с Сергеем Васильевым много лет, под документами нет, в этой процедуре он участвовать отказался. Он стал не единственным близким Васильеву человеком, который был устранен от дел семьи по своей или чужой воле. Тот самый начальник охраны Олег Ромашко, который обнаружил бизнесмена на полу, после многих лет службы был неожиданно уволен, а через два дня обнаружен мертвым в своей квартире в Санкт-Петербурге.

Новая власть на ПНТ

В течение 2022 года обстановка в ПНТ была спокойной. "У Михаила всегда были прекрасные отношения с Сергеем Васильевым, они были партнерами в течение 20 лет с того момента, как Дмитрий Скигин умер. Михаил — по своей природе очень адекватный, доверяющий партнерам человек. Поэтому когда в Терминал "зашла" Елена от имени Сергея, то, посомневавшись, на основе безграничного доверия к партнеру отца, он принял решение выполнить ее просьбы", — рассказывает источник, близкий к ситуации. Она попросила "всего лишь" поменять "конфликтного" директора Валерия Хона на кандидатуру, предлагаемую ею. "Конфликтным" Хон якобы стал для Елены потому, что пытался заставить члена совета директоров и финансового директора ПНТ — Андрея Кабанова — получить финансовое образование, добавляет собеседник. Вторая просьба касалась включения ее "заодно" в Совет директоров. "Они думали, что на этом все вопросы будут улажены, и Терминал спокойно продолжит работать. Но история только начиналась…" — рассказывает наш источник.

Следующим этапом стало получение Еленой поста председателя Совета директоров. Новый состав Совета директоров выбрал и новую председательствующую — Елену.

Дестабилизация бизнеса

Одно из первых решений Васильевой на новых позициях стало расторжение контракта с ключевым многолетним партнером ПНТ — нефтетрейдинговой компанией ООО "Компания топливных технологий", которая обеспечивала основную нагрузку терминала. И последующее за этим заключение договора с ООО "ПНТ-Сервис", зарегистрированным несколькими месяцами ранее. Как свидетельствует база арбитражного суда, один из исков стороны других акционеров — братьев Скигиных — оспаривание этого решения.

Председателем Совета директоров нового трейдера является тот же Андрей Кабанов, человек якобы без финансового образования. "Он стал директором, начал заключать контракты. То есть это компания, которая будет потенциально получать десятки миллиардов рублей в год чистой прибыли! Хорошо хоть, продали акции за один миллион рублей самому "ПНТ", сделав АО "ПНТ-Сервис" дочерним обществом, — рассказывает суть дела юрист, знакомый с ситуацией.

Что с Васильевым сейчас на самом деле

Впрочем, летом правоохранительные органы все же вмешались. Как писало издание "Фонтанка" 17 августа 2023 года, полицейские приехали в роскошный дворец Сергея Васильева в Вырице (поселок под Гатчиной) и попытались выяснить, в каком состоянии находится бизнесмен на самом деле. "Достаточно долго шли переговоры через решетку великолепных ворот в поместье (пройти насильно визитеры не могли — нет возбужденного уголовного дела). В результате Сергея Васильева вывезли на кресле в присутствии адвокатов Елены Васильевой и показали сотрудникам издалека. Был опрошен лечащий медик, который подтвердил, что какие-либо вопросы больному задавать бессмысленно", — резюмируют журналисты этого СМИ.

Эпилог

Не много ли в деле странностей и очевидных нестыковок в этом деле? Не пора ли в этой истории начать по-настоящему разбираться правоохранительным органам? Почему ни у кого не вызывает вопросов, каким образом акции гигантского стратегического предприятия, партнера Смольного, оказались в руках Елены? Почему легенда питерского бизнеса не выходит из дворца в Вырице, с ним никто не общался с 2022 года, но он подписывает документы, а полицию к нему не пускают? Почему с началом власти Елены Васильевой в качестве руководителя, владеющего акциями ПНТ, против других акционеров начинается грязная информационная кампания в желтых СМИ и телеграм-каналах? При этом ситуация не выглядит столь уж безобидной и для экономической безопасности и суверенитета целой страны.