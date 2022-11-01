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Автор Олег Артюков

Катар намекнул Европе на жизнь без газа

Экономика » Сырье » Газ

Власти Катара могут перенаправить газ, который поставляется в страны Евросоюза, в другие государства в том случае, если это целесообразно.

Катар намекнул Европе на жизнь без газа

Об этом заявил государственный министр по вопросам энергетики эмирата, генеральный директор компании QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Ничто не является постоянным, и мы имеем право делать с нашими объёмами (газа) всё, что захотим", — цитирует ТАСС интервью министра агентству Bloomberg.

"Но это было обещание, которое мы дали на определённый срок. Когда для нас будет целесообразно перенаправить (поставки), мы это сделаем", — добавил он.

Катар ранее взял на себя обязательство воздерживаться от перенаправления поставок газа из Европы. Однако, в соответствии с контрактами имеет на это право.

Кроме того, министр заявил, что введение странами Евросоюза потолка цен на нефть и газ разрушит рынок.

"… если я — инвестор в нефтегазовой сфере и намерен принять финальное инвестиционное решение по нефтяному или газовому проекту, я, продавая любой продукт, смотрю на рынок, на ЕС как на большого покупателя, а они устанавливают цену, определённую цену, и говорят, что не будут покупать нефть по цене выше 50 долларов", — отметил Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Я собираюсь инвестировать десять миллиардов долларов, рассчитывая на доходность девять или десять процентов, основываясь на цене 50 долларов за баррель. Если следующему правительству не понравится цена, и они установят потолок цен на уровне 30 долларов, что мне делать?", — поинтересовался министр.

Говоря об идее ввести лимит цен на нефть и газ, он порекомендовал "стремиться заключить мир в Европе", так как это помогло бы "кардинально снизить цены". "Это не высшая математика, всё очевидно", — отметил аль-Кааби.

Стоит заметить, что Евросоюз рассматривает Катар как один из основных источников поступления энергоресурсов. Это государство является одним из мировых лидеров в экспорте сжиженного природного газа. Ранее основным рынком сбыта для Катара были азиатские рынки, но теперь значительная часть поставок идёт в Европу.

Но не всё так просто. Например, Германии не удаётся заключить соглашение с Катаром о поставках газа, дело ограничивается декларациями о намерениях. Дело в том, что Катар требует долгосрочных контрактов и запрещает Германии перепродавать газ. А в Берлине на это не соглашаются.

Ещё один потенциально проблемный вопрос — в Европе достаточно громко звучат голоса тех, кто критикует Катар за нарушение прав человек. И эти голоса становятся громче накануне чемпионата мира по футболу, который стартует в Катаре 20 ноября.

В этих условиях у властей эмирата, наверняка, возникает желание более внимательно оценить некоторые аспекты отношений с Евросоюзом. Тем более, что у Катара все козыри на руках. Впрочем, пока до практических шагов дело не дошло. Но вполне может и дойти.

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