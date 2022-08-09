Пол Крейг Робертс: Москва может поставить на колени и Киев, и НАТО

У Москвы есть возможность поставить на колени и Киев, и НАТО, считает бывший помощник по экономической политике министра финансов США Пол Крейг Робертс, который работал в администрации Рональда Рейгана.

По его мнению, единственный способ, которым Россия может без боевых действий победить Украину и Запад — перестать снабжать государства Евросоюза энергоресурсами.

"Если бы Кремль отключил энергию, он мог бы поставить НАТО и Украину на колени без всякой спецоперации", — считает экономист.

Он удивлён тем, что Россия продолжает поставки природного газа в Европу, в то время как государства Евросоюза ведут против неё санкционную и информационную войну, поставляют оружие на Украину, сообщает "ПолитРоссия".

Пол Крейг Робертс полагает, что объясняется такое положение дел тем, что Россия придерживается соблюдения международных договорённостей и законов. А вот коллективный Запад давно трактует все договоры так, как ему выгодно.

"Поймёт ли Кремль когда-нибудь, что Россия не выигрывает от роли паиньки?" — задался вопросом Робертс.

По мнению экономиста, Москве стоило бы прекратить все поставки ресурсов на Запад, любое сотрудничество со странами Европы и США. И в таком случае, считает Пол Крейг Робертс, и НАТО, и Украина моментально оказались бы на коленях перед Россией.

Напомним, страны Евросоюза приняли решение отказаться от поставок нефти из России. Эмбарго будет введено с декабря. Касается оно поставок по морю и не распространяется на поставки по трубопроводам, которые идут через территорию Украины и Белоруссии.

Правда поставки через Украину заблокированы с 4 августа. Причиной остановки транзита называют санкции — из-за них не получается провести оплату за транзит. Как долго продлится эта ситуация, пока не понятно.

По трубопроводу через Украину нефть идёт в Словакию, Венгрию и Чехию. Причём Венгрия наиболее последовательно сопротивляется попыткам ввести ограничения на поставки энергоресурсов из России. Во многом по этой причине Евросоюз долго не мог ввести эмбарго на поставки российской нефти.

При этом появилась информация, что в последнее время многие страны (в том числе Италия, Греция, Испания) значительно увеличили импорт нефти из России.

Кроме того, значительно сокращены поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток". Сейчас они составляют не более 20 процентов мощности трубопровода. В России подчёркивают, что проблема возникла из-за перебоев с обслуживанием оборудования трубопровода на Западе.

Готов к эксплуатации трубопровод "Северный поток — 2". Однако власти Германии отказываются запускать его в эксплуатацию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.