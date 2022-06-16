Японию предложили изгнать из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Японские компании предложили изгнать из проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Причём, с такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На пленарном заседании 15 июня он напомнил о соглашении о разделе продукции (СРП), на основании которого японские компании участвуют в проектах. Вообще, стоит отметить, что закон об СРП был принят в 1995 году. Но в 2004-м в него были внесены поправки, которые, по сути, ограничили действие закона только проектами "Сахалин-1" и "Сахалин-2", а также Харьягинским нефтяным месторождением.

В "Сахалине-1" участвует японский консорциум SODECO, которому принадлежат 30 процентов в этом нефтегазовом проекте. В "Сахалине-2" компаниям Mitsui и Mitsubishi принадлежат 12,5 и десять процентов соответственно.

По словам Вячеслава Володина, Япония получает сверхдоходы из этих проектов, в то время как "в отношении нас сотни санкций инициировали".

"Почему мы не можем сказать им: "до свидания"? А то получается, они нам вредят, граждане от этого испытывают проблемы, а они втихую игнорируют все эти решения, принятые в отношении иностранных компаний. Конкретно "Сахалин-1", "Сахалин-2". Десять раз они уже отбили затраты, должны передать всё РФ, но не уходят", — подчеркнул спикер.

По словам Володина, в мае он предложил решить вопрос председателю Счётной палаты Алексею Кудрину. Однако, результатов не добился.

"Доля прибыли участников из Японии в проекте "Сахалин-2" 22,5% — 55,3 миллиарда долларов. Проект "Сахалин-1" — 30% или 57,3 миллиарда долларов. Всего 112,5 миллиардов. Понятно, что Япония борется за этот ресурс. Там ведь смысл в низкой стоимости. Огромный ресурс задарма уходит Японии", — отметил спикер Госдумы.

По его словам, "будем добиваться того, чтобы Япония либо ушла, либо изменила отношение к нашей стране". Вячеслав Володин отметил, что в Токио за счёт России решают свои проблемы "и гадят".

"У них психология больная как у островитян. Они думают только о себе: что японцы, что англичане. Нет в них простора и человеколюбия. Озлобляются на всех и так себя ведут", — сказал Володин.

Напомним, ранее Россия приостановила действие соглашения, согласно которому японцы могли ловить рыбу у Курильских островов. Произошло это после того, как Токио заморозил выплаты и остановил оказание помощи Сахалину, предусмотренное соглашением, которое было заключено в 1998 году.

А раньше в Москве отказались продолжать переговоры по заключению мирного договора с Японией.

Что касается Японии, то эта страна и в самом деле ввела целую серию антироссийских санкций — от ограничений для банков до прекращения поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, российских представителей перестали приглашать на различного рода мероприятия. Например, на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки.

Несмотря на резкое ухудшение отношений между двумя странами, японские компании, которые участвуют в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", ранее заявляли, что не намерены покидать эти проекты. Они и в самом деле очень выгодны для Японии. Хотя, в общем объёме потребления энергоресурсов этой страной поставляемые с сахалинских месторождений нефть и газ занимают небольшую долю.

Получит ли продолжение инициатива спикера Госдумы? Во всяком случае, как следует из его заявления, без внимания эту тему в Госдуме оставлять не намерены. Как и ограничиваться только декларациями.