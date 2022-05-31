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Автор Любовь Степушова

Японии экономически нецелесообразно отказываться от проектов на Сахалине

Экономика » Сырье » Газ

Токио решил не поддерживать массовый уход западных компаний из энергетического сектора РФ и сделал жёсткое заявление. 

Японии экономически нецелесообразно отказываться от проектов на Сахалине

Токио: не просите, не уйдём из газовых проектов с РФ

Япония имеет большие капиталовложения на российском Дальнем Востоке в газовые проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". В связи с санкциями западные компании оттуда ушли, а японцы оставили там свои доли.

— Япония не покинет проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", даже если её попросят, — заявил во вторник министр промышленности Японии Коити Хагиуда. Земля под проектом принадлежит России, а завод — правительству и компаниям Японии, сообщает Reuters.

Ранее премьер Фумио Кисида заявил, что для Японии, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, принять решение уйти из России очень тяжело. Однако, "когда единство G7 важнее всего", Токио будет сокращать импорт поэтапно, чтобы "минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность".

Точные данные об этапах премьер не сообщил.

Как пояснил председатель Японского совета по внешней торговле Фумия Кокубу, участие в проекте "Сахалин-2" обеспечивает энергетическую безопасность Японии.

"Это четкая политика правительства, направленная на защиту наших интересов. Частный сектор также будет сотрудничать с правительством и поддерживать эти интересы ", — отметил он.

Почему Токио не поддержал массовый выход из энергетического сектора РФ

Япония зависит от поставок нефти на 3,6% и на 8,8% от поставок СПГ из РФ. Россия занимает всего лишь пятое место среди стран-экспортёров нефти и газа в Японию. Казалось бы, в такой ситуации многие европейские страны поддерживают эмбарго на российские энергоносители и выходят из совместных проектов, но Токио:

— боится, что место Японии в нефтегазовом проекте займут третьи страны, например, китайцы.

"Выход из проекта не станет эффективной санкцией, если третья страна приобретет долю", — считает Хагиуда. То есть, это сыграет на руку России, но на благо Японии это не послужит.

— в случае выхода страны из проекта возникнут сложности с поисками альтернативы — это только спотовые закупки газа, но его количество ограниченно.

"Если импорт газа с проекта "Сахалин-2" прекратится, в поставках газа для городов возникнут сбои", — сказал глава компании Tokyo Gas Такаси Утида.

— Японии потребуется платить за альтернативный сжиженный природный газ на 35% больше. По данным Nikkei Asia, замена российского СПГ на поставки из других стран обойдется, минимум, в $15 млрд.

То есть, речь идёт о высококонкурентном рынке Азии, где очень непросто быстро найти соответствующие объёмы СПГ — это для Японии 7,53 млрд куб. м газа в годовом исчислении, и они не дешёвые. Поэтому отказываться от проектов на Сахалине Японии экономически нецелесообразно.

Япония, заявляя о поддержке санкций, всё же имеет ввиду и возможный ответ России, а именно:

  1. Запрет японскому рыболовному флоту вести добычу морепродуктов в морской экономической зоне России, закрыв доступ в Охотское море.
  2. Отказ от продвижения японских товаров в Европу по кратчайшему Севморпути.

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Редактор: Алексей Ткаченко
Темы россия япония фумио кисида
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