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Автор Ольга Лебедева

Финансист держателям Mastercard и Visa: и без SWIFT всё работает в штатном режиме

Экономика » Финансы » Банки

В рамках согласованного в последний день мая странами Евросоюза шестого пакета антироссийских санкций, было решено отключить от межбанковской платёжной системы SWIFT крупнейшую финансовую структуру страны — Сбербанк.

Финансист держателям Mastercard и Visa: и без SWIFT всё работает в штатном режиме

На его долю, напомню, приходится 37% банковского сектора РФ.

Несмотря на то, что сразу после объявления данного решения, сделанного лично главой Евросовета Шарлем Мишелем, Сбер сообщил, что работает в штатном режиме и отключение от SWIFT:

  1. никак не меняет ситуацию в международных расчетах;
  2. внутрироссийские операции от SWIFT вообще никоим образом не зависят и будут проводиться банком в стандартном режиме, —

— россияне встревожились. Повод для беспокойства — непонимание того, что теперь будет с их банковскими карточками Mastercard и Vis

Не надо паники

Как пояснил в интервью Pravda. Ru начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик, ничего необычного или неприятного с карточками клиентов российских банков, включая Сбербанк — не произойдёт, поскольку все операции, которые проводятся на территории РФ, идут через национальную систему платежных карт, то есть они вообще никак не завязаны на какие-то иностранные контрагенты.

  • Проще говоря, и Mastercard, и Visa продолжают работать, как работали. И проблем с ними нет и не будет.

Проблема может возникнуть только при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах или во время пребывания за границей. Но тогда на выручку придёт российская карта "Мир", которая уже работает во многих странах.

Исходя из вышесказанного, Борис Кулик посоветовал держателям карт Mastercard и Visa спокойно продолжать ими пользоваться и, самое главное, не вестись на провокации мошенников и не верить сообщениям или звонкам из серии: "ваша карта будет заблокирована, вы потеряете средства, переведите их куда-то на безопасный счет":

"Ни в коем случае на это не надо реагировать, это мошенники, все средства доступны в полном объеме, вы можете ими оперировать в пределах Российской Федерации без каких-либо ограничений", — сказал финансист.

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