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Автор Юлия Миленина

Японский экономист Каракама: отключение РФ от SWIFT пошатнёт гегемонию доллара

Мир

Запад затягивает отключение РФ от международной системы платежей SWIFT. Такая ситуация пошатнёт гегемонию доллара, так как Россия ищет пути для отказа от использования американской нацвалюты при международных расчётах, заявил главный экономист японского банка "Мидзухо" Дайсукэ Каракама.

Японский экономист Каракама: отключение РФ от SWIFT пошатнёт гегемонию доллара

В статье для издания JB Press эксперт отметил, что после введения западных санкций в отношении РФ Москва подняла вопрос о возможности подключения России к китайской международной банковской платёжной системе CIPS в связи с грядущей блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары.

"Если это войдёт в норму, гегемония доллара даст трещину", — предупредил Каракама.

Эксперт напомнил, что некоторые российские банки уже отключены от SWIFT. По его мнению, такая политика Запада будет оказывать огромное влияние на российскую экономику, однако в конечном счёте РФ сможет адаптироваться к новым реалиям.

При этом экономист подчеркнул: уход от доллара в глобальных валютных резервах — долгосрочная тенденция, которая возникла ещё до начала кризиса вокруг Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай япония
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