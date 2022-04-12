Tagesspiegel: доллар может перестать доминировать из-за санкций Запада против РФ

Доллар может потерять доминирующее положение на международной арене из-за антироссийских санкций, введённых со стороны Запада. Об этом сообщает Tagesspiegel.

По информации немецкого издания, многие лидеры западных государств сейчас опасаются того, что правила, которые были изменены для РФ, в итоге изменятся для всего мира.

В статье также подчёркивается: Китай и Индия на фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины стараются снизить роль доллара в международной экономике.

"КНР разработала аналог SWIFT под названием CIPS, где доминирует юань. Индия, по сути, помогает РФ обходить санкции, реанимируя особую систему расчётов", — сказано в материале.

При этом в немецком СМИ считают, что американская нацвалюта долгое время доминировала на мировом рынке, поэтому в ближайшее время вряд ли получится найти замену доллару.