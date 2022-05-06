Финансист о новых санкциях ЕС: не надо паники — рубль укрепляется

В шестой пакет санкций Евросоюза входят нефтяное эмбарго и сильнейшее давление на банковский сектор — отключение от системы SWIFT Сбербанка и еще двух финансовых организаций. Предполагается, что эти ограничения направлены на обвал рубля.

В интернете появилось множество роликов, призывающих снимать деньги со счетов, "чтобы не попасть, как в 90-е".

Россияне на такую активную "агитацию" отреагировали: у банкоматов кое-где уже появились очереди.

Насколько реальны страхи? Грозит ли нам на самом деле обвал рубля? На эти вопросы Pravda. Ru ответил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, если предыдущие санкционные пакеты создавали, пусть и временно, ажиотажный спрос на доллары, то сейчас ситуация обратная:

"Приток в страну валюты по внешнеторговым операциям усилился, потому что импорта стало меньше и, соответственно, тратить её почти некуда. А в виду высоких цен на сырье, валюты в страну стало поступать больше по сырьевому экспорту. Вот такая странная ситуация: валюты много, а деть её некуда:

в золотовалютные резервы отправить невозможно;

положить на счет в банке — неразумно, поскольку евро или доллар — это потенциально токсичная валюта сейчас для России, так как в любой момент ваш счет могут заморозить, неважно, в российском банке он открыт или в иностранном.

Так что рублю в настоящее время точно ничего не угрожает. С наличностью в долларах или евро проблема есть. С рублями — нет".

Что делается для того, чтобы нивелировать эффект шестого санкционного пакета?

Финансист уверен: никаких специальных действий для защиты российской экономики от шестого пакета санкций предпринимать вообще не придётся:

"Сам новый пакет, на мой взгляд, парадоксальный. Страх отрезания России от европейской финансовой структуры, по идее, должен бы сыграть на ослабление рубля. На деле же — всё наоборот. Раньше в Европу и в США шел большой поток капитала из России. И, если у вас большое положительное сальдо по счету текущих операций, соответственно, у вас сальдо должно компенсироваться оттоком капитала. Это такая аксиома. Сейчас этого оттока капитала нет. Получается так, что у нас платежный баланс стал сильно перекошен. Нет внутреннего механизма балансировки, он сломался. А это вызывает как раз очень резкое укрепление рубля. Это позволяет быстрее восстанавливать цепочку создания добавленной стоимости, потому что сейчас действительно очень важно восстановить импорт важных компонентов, что может позволит активизировать, в числе прочего, развитие производства, импортозамещение и так далее".

Резюмируя сказанное экспертом, отметим, что любая паника по поводу обвала национальной валюты России из-за введения очередного пакета санкций, выражаясь словами Дмитрия Пескова, "это чушь".

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