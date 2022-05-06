EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Финансист о новых санкциях ЕС: не надо паники — рубль укрепляется

Экономика

В шестой пакет санкций Евросоюза входят нефтяное эмбарго и сильнейшее давление на банковский сектор — отключение от системы SWIFT Сбербанка и еще двух финансовых организаций. Предполагается, что эти ограничения направлены на обвал рубля.

Финансист о новых санкциях ЕС: не надо паники — рубль укрепляется

В интернете появилось множество роликов, призывающих снимать деньги со счетов, "чтобы не попасть, как в 90-е".

Россияне на такую активную "агитацию" отреагировали: у банкоматов кое-где уже появились очереди.

Насколько реальны страхи? Грозит ли нам на самом деле обвал рубля?  На эти вопросы Pravda. Ru ответил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин.

По его словам, если предыдущие санкционные пакеты создавали, пусть и временно, ажиотажный спрос на доллары, то сейчас ситуация обратная:

"Приток в страну валюты по внешнеторговым операциям усилился, потому что импорта стало меньше и, соответственно, тратить её почти некуда. А в виду высоких цен на сырье, валюты в страну стало поступать больше по сырьевому экспорту.

Вот такая странная ситуация: валюты много, а деть её некуда:

  • в золотовалютные резервы отправить невозможно;
  • положить на счет в банке — неразумно, поскольку евро или доллар — это потенциально токсичная валюта сейчас для России, так как в любой момент ваш счет могут заморозить, неважно, в российском банке он открыт или в иностранном.

Так что рублю в настоящее время точно ничего не угрожает. С наличностью в долларах или евро проблема есть. С рублями — нет".

Что делается для того, чтобы нивелировать эффект шестого санкционного пакета?

Финансист уверен: никаких специальных действий для защиты российской экономики от шестого пакета санкций предпринимать вообще не придётся:

"Сам новый пакет, на мой взгляд, парадоксальный. Страх отрезания России от европейской финансовой структуры, по идее, должен бы сыграть на ослабление рубля. На деле же — всё наоборот.

Раньше в Европу и в США шел большой поток капитала из России. И, если у вас большое положительное сальдо по счету текущих операций, соответственно, у вас сальдо должно компенсироваться оттоком капитала. Это такая аксиома. Сейчас этого оттока капитала нет. Получается так, что у нас платежный баланс стал сильно перекошен. Нет внутреннего механизма балансировки, он сломался. А это вызывает как раз очень резкое укрепление рубля.

Это позволяет быстрее восстанавливать цепочку создания добавленной стоимости, потому что сейчас действительно очень важно восстановить импорт важных компонентов, что может позволит активизировать, в числе прочего, развитие производства, импортозамещение и так далее".

Резюмируя сказанное экспертом, отметим, что любая паника по поводу обвала национальной валюты России из-за введения очередного пакета санкций, выражаясь словами Дмитрия Пескова, "это чушь".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Шестой пакет санкций от ЕС. Провал нефтяного эмбарго. Кто купит у РФ излишки
Темы владимир брагин
Sberbank
Новости
Диетолог Поляков: отказ от соков и газировки позволит избежать опасных болезней
Волонтеры поддержат патриотическую акцию "Бессмертный полк" в Москве — Сергунина
Экс-депутат Рады Журавко: киевские власти скрывают реальные потери ВСУ
МИД Китая: Штаты прослушивают лидеров стран НАТО
МИД: РФ не собирается применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине
Родные Сапеги в шоке от строгости приговора девушке: "И близко не ожидали"
Капелюшников: четырёхдневка возможна только при снижении зарплат
Врач Королёва: при гипертонии, болезнях почек и мигрени нельзя есть много сыра
Радев о поставках вооружения на Украину: "Партии пренебрегают здравым смыслом"
Собчак о приговоре Сапеге: "А бросаем своих или не бросаем своих?"
Популярное
Силовые структуры
Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"

Осада союзными войсками территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе продолжается.

Офицер ДНР с позывным "Ситх": боевики пытаются сбежать из "Азовстали"
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Мир. Новости мира
NYT: США предоставили Киеву данные разведки, из-за чего гибли российские военные
Силовые структуры
Потери ВСУ в Донбассе за последние несколько дней СВО кратно возросли
Силовые структуры
Евсеев: пока Запад не слышит Москву, ВС РФ уничтожают оружие НАТО на Украине
Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров Ирина Шлионская "Умереть от страха": реальные случаи гибели от испуга Ирина Шлионская Анжела Якубовская "Два билета в Милан": "Мы все лжём, чтобы не остаться в одиночестве..." Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
"Донбасский консенсус": Запад не смог расколоть Россию
Мир. Новости мира
Если Израиль не поймёт сигнала Лаврова, своё слово скажет Шойгу
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Картаполов: СВО российской армии завершится после разгрома ВСУ в Донбассе
Последние материалы
The Guardian: Кисида заговорил о конфликте в Азии по украинскому сценарию
В МИД РФ заявили о стагнации в переговорах с Украиной
Зола как удобрение и борец с вредителями особенно полезна в смеси с компостом
СК расследует факт издевательства грузинского наёмника над пленным на Украине
МИД РФ: НАТО делает всё, чтобы боевые действия на Украине не прекращались
Соболев отчитал Баскова за посты в соцсетях: "Как тебе не стыдно!"
Украинский посол Мельник отказался извиняться перед "колбасой" Шольцем
Ищенко: выдача Шария Украине обернётся большим скандалом для Европы
Джордж Буш назвал Зеленского "Уинстоном Черчиллем нашего времени"
Вандалы в Оренбурге испортили билборд с надписью "Zа мир"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников