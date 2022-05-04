Песков опроверг слухи об объявлении "мобилизации" 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что 9 мая в России якобы могут объявить всеобщую мобилизацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

На встрече с журналистами он назвал сообщения о мобилизации, появляющиеся в западных СМИ, чушью и неправдой. Пресс-секретарь президента РФ порекомендовал россиянам не верить такой информации.

"Нет, не стоит. Это неправда, чушь", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли прислушиваться к материалам о возможной мобилизации в День Победы.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что 9 мая российский лидер Владимир Путин может официально "объявить войну Украине" и мобилизовать все военные силы РФ.

"Западные официальные лица давно полагали, что Путин воспользуется символическим значением и пропагандистской ценностью этого дня", — сказано в материале CNN.