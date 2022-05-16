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Автор Любовь Степушова

Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Западные санкции будут успешно преодолены в союзе Москвы и Тегерана, считают в Иране. Опыт этой страны, находящейся 40 лет под санкциями, важен для России.

Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана

Россия и Иран создали центр по передаче и обмену технологиями

Две страны, в отношении которых введены незаконные беспрецедентные западные санкции, объединились для совместной работы.

Как сообщает Tehran times в Санкт-Петербургском политехническом университете создан российско-иранский научный центр для реализации совместных проектов и развития двустороннего технологического сотрудничества. Среди его задач:

  • содействие передаче и обмену технологиями между иранскими и российскими компаниями и экспорту высокотехнологичной продукции,
  • предоставление юридических услуг для заключения контрактов,
  • оформление необходимых патентов и сертификатов,
  • организация визитов для высокотехнологичных компаний и иранских специалистов для содействия присутствию на российском рынке,
  • разработка долгосрочных программ исследований в приоритетных областях.

В работе уже задействовано 17 проектов иранских компаний и 5 — российских.

Опыт Ирана в импортозамещении важен для РФ

Иран находится под санкциями более 40 лет и имеет огромный опыт в импортозамещении, особенно в высокотехнологическом секторе.

На иранский наукоёмкий сектор приходится более 3 процентов ВВП с прогнозом увеличения до 10 %, сообщил вице-президент правительства Ирана по науке и технологиям Сорен Саттари агентству Fars. По его словам, доля наукоёмких компаний в экономике страны превысила 34 миллиарда долларов, а с 2019 года она выросла более чем в 4,5 раза. В России тенденция обратная.

В настоящее время в Иране действуют 6263 наукоёмких компаний, предлагающих передовые продукты и услуги в следующих секторах:

  • обслуживание самолетов,
  • сталелитейная промышленность,
  • фармацевтика,
  • медицинское оборудование,
  • нефтегазовый сектор.

В связи с ограничениями Запада на нефтегазовый сектор России, которые означают прекращение поставок высокотехнологичного оборудования, помощь Ирана кажется важной.

РИА "Новости" сообщают, что Тегеран передал Москве "карту сотрудничества" в нефтегазовой отрасли. Об этом агентству сообщил посол в Москве Казем Джалали. Компании Ирана и РФ смогут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, сообщил он.

Иран будет на стороне России и после заключения сделки по ядерной программе

Иран отрицает, что будет конкурентом России на мировом рынке нефти и газа.

"У Ирана давно есть свои постоянные покупатели нефти, сейчас же Иран экспортирует свою нефть на полную мощность. Но если СВПД (ядерная сделка) все-таки будет подписан, то мощность производства и объем продаж может ещё немного увеличиться. При этом Тегеран никогда не собирается быть конкурентом Москвы на нефтяном рынке", — сказал советник делегации переговорщиков от Ирана в Вене Мохаммад Маранди РИА "Новости".

По словам Маранди, ситуация вокруг Украины вынуждает Европу форсировать заключение соглашения с Ираном по СВПД из-за энергетического кризиса.

Понятно, на чьей стороне будет Иран, если СВПД состоится и санкции США и ЕС будут отменены. Конечно, не потому, что Иран такой добрый, это выгодно стране, которая в любой момент снова для Запада станет "токсичной".

Также Россия имеет свои новейшие технологические наработки и не только в области нефти и газа, например, может продавать Ирану высокотехнологическое оружие.

Транзитные маршруты принесут обоюдную выгоду

Идёт работа и над международным обоюдовыгодным транспортным коридором "Север-Юг", который может стать основой для расширения сотрудничества между Россией, Ираном, Центральной Азией и Кавказом.

Соответствующий документ был подписан министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и городского развития Ирана Ростамом Касеми по итогам визита последнего в Москву.

"С завершением строительства железнодорожных линий в Иране, особенно участка Решт-Астара, Северная Европа будет соединена с Индийским субконтинентом, так что страны, через которые проходит маршрут, в том числе Иран и Россия, получат огромные доходы от транзита", — заявил российский министр.

Касеми выразил готовность иранского правительства к расширению связей.

"Если Иран и Россия будут тесно сотрудничать, санкции США и Запада против этих двух стран не возымеют никакого эффекта", — сказал он.

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