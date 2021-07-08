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Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран

Мир

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана резко ответил Великобритании, Германии и Франции на обвинения Тегерана в "серьезном нарушении” своих обязательств по обогащению урана.

Иран: когда нас прекратят душить санкциями, мы перестанем обогащать уран

"Западные страны также не выполнили своих обязательств, — сказал Саид Хатибзаде агентству ISNA. — Эти страны считают действия Ирана нарушением своих обязательств. Тем не менее они никогда не выполняли свои собственные обязательства, поскольку трио уступило угнетающему давлению Америки".

По словам Хатибзаде, Тегеран готов приостановить то, что он называет "компенсационными мерами”, как только санкции, введенные против него США, будут сняты.

Напомним, во вторник Иран уведомил МАГАТЭ о начале производства обогащенного урана до 20% на своем Тегеранском исследовательском реакторе.

  • Металлический уран может быть использован для изготовления ядра ядерной боеголовки.

Развитие событий сразу же побудило Берлин, Лондон и Париж, которые являются всеми участниками ядерной сделки 2015 года, — наряду с США, Россией и Китаем — выступить с обличительным совместным заявлением, обвиняющим Иран в "серьезном нарушении” своих обязательств по СВПД.

"У Ирана нет реальной гражданской потребности в НИОКР и производстве металлического урана, которые являются ключевым шагом в разработке ядерного оружия”, — говорится в заявлении.

Однако, по словам Хатибзаде, это обогащение необходимо для "мирных, медицинских и гуманитарных целей”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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