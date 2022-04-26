Иранский экс-дипломат: "Когда в президенты страны выбирают клоуна, как минимум будет война"

Кризис на Украине продолжает оставаться наиболее острым явлением в международном кейсе. Сохраняется угроза полномасштабной конфронтации в Европе. И это неудивительно, ведь отдельные люди, кажется, до сих пор фатально путают серьёзную большую политику с юмористическими подмостками и как будто всё ещё снимаются в (траги)комической интермедиа.

Сложно представить, на что надеялся нынешний президент Украины, имея перед глазами почти свежий опыт другой страны постсоветского пространства, которую такой же ставленник Запада утянул на дно войны и хаоса с долгим и болезненным восстановлением, пока ещё тщетным поиском путей примирения с соседями и потерей части территорий? С чего взял, что Запад будет воевать за него? Или выполнял конкретное задание — и готов убыть в любой момент?

Политика Украины после госпереворота 2014 года пошла вразрез с многовековыми традициям единства, мирного соседства, общей истории и общей правды, нравственных ценностей славянского мира. Хочется верить, что наша общая историческая память, записанная в наших генах как совместный опыт прошлого всех наших предыдущих поколений, наших предков будет сильнее рыночной и геополитической конъюнктуры и победит заокеанские сценарии.

Потому что это наша суть. Наш внутренний голос, стержень, наша опора, зов крови — как угодно. И придёт тот час, когда жители Украины вспомнят об этом.

Нормальные люди понимают, что любые намёки на возрождение идеологии нацизма и героизация её основоположников и последователей, издевательства над ветеранами, священным подвигом предков и их победой в годы жесточайшей войны над чудовищной, в несколько раз превосходившей по силе, высокотехнологичной машиной гитлеровского Рейха, убийства граждан, агрессивный национализм и тому подобные вещи — всё это не может существовать в здоровом государстве, должно быть попрано и выкорчевано как самый большой позор и самое большое преступление против человечества и всех гуманитарных ценностей. Ради нормальной жизни. Ради будущего.

Мариуполь

Впрочем, мнение многих специалистов сходится на том, что сделать это будет непросто, так как украинский кризис — это по сути и цивилизационное противостояние с НАТО, а Украина при действующей власти — это ещё хуже, чем нацизм. Так считает экс-советник Высшего Совета по национальной безопасности Исламской республики Иран, Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в России в 2007-2012 годах Сейед Махмуд Реза Саджади, который поделился своим видением причин, приведших к текущему военному конфликту, и его составляющих:

"США всячески провоцировали кризис вокруг России за счёт Европы и Украины. Украина представляла из себя по сути НАТО, США, там было натовское оружие. А НАТО — это реальная угроза для России, что даёт право России защищать себя. Я восхищаюсь тем, что сделал президент Путин, поддержав Донбасс. Запад не оставил России никакого выбора, кроме войны. Запад — очевидный враг для России. Они спровоцировали Россию к войне, толкая Украину в НАТО. И Украина заплатила такую высокую цену за свою фатальную ошибку. Думаю, украинцы должны понять, насколько грязными и ненадёжными являются западные партнёры, западные люди. Что касается меня, я никогда не доверял и не доверяю Западу. История полна примеров их предательских и преступных действий, они не знают, что такое честь, благородство, достоинство. Посмотрите вообще, что они сделали с Украиной? Это не потому, что им так нравится эта страна, а потому, что они ненавидят Россию. И дальше будут пытаться. У России были и есть все основания отвечать тем же. Русская ментальность похожа на иранскую. Я думаю, президент Путин преподаст Украине и Европе хороший урок, так что они будут сожалеть и извиняться за то, что сделали. Когда люди выбирают в президенты своей страны американского клоуна, их ждёт как минимум война. И это наименьшее зло, которое может произойти в таком случае. Украина при Зеленском — это хуже, чем нацизм".

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