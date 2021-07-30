Постпред Ирана: Штаты хотят "взять в заложники" ядерную сделку

В очередной раз Иран "раскусил" хитрую схему США с использованием СВПД. Вашингтон, уверены в Тегеране, хочет использовать "ядерную сделку" в качестве "заложника", чтобы продолжить давление на всю ракетную программу, задуманную иранской стороной.

США много говорят о том, что готовы снова активно работать по обязательствам СВПД, но делают прямо противоположное, то есть от работы воздерживаются, уверены в Тегеране. При этом мотивы Вашингтона вызывают вопросы.

"Власти США заявили, что их возвращение к СВПД зависит от потенциальных дальнейших переговоров по региональным вопросам, которые совершенно не имеют отношения к ядерным переговорам", — уточнил постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади (цитаты по IRNA).

При этом власти США ещё и "забывают" снять эмбарго на поставки оружия, что является не просто моветоном, а прямым нарушением одной резолюций СБ ООН.

"[Штаты хотят] взять в заложники ядерную сделку 2015 года, чтобы продолжить кампанию давления на ракетную программу Ирана и региональное влияние страны", — добавил Гарибабади.

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