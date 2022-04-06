Западу не поставить на колени космическую державу

Сотрудничество России и стран Запада в космической сфере почти "тотально" санкционировано по инициативе сторонников политики сдерживания нашей страны. Единственным совместным проектом на сегодня является работа Международной космической станции, но и он под угрозой. Российскому космосу остаётся уповать на собственные силы и поддержку со стороны государства.

Не успела Россия начать спецоперацию по защите населения Донбасса, как президент США Джо Байден ударил санкциями по экспорту высоких технологий, с тем чтобы нанести вред аэрокосмической промышленности России, в том числе космической программе. Хотя, казалось бы, какая связь между совершенно приземлёнными делами застарелого конфликта на Украине и полётом научной мысли в сфере космоса?

Но, видимо, курс на "тотальную войну" против России обязывает рушить всё и вся, не останавливаясь ни перед чем.

Послушные сателлиты Америки не нашли ничего лучше, как отдать под козырёк и слепо идти в заданной колее. Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с "Роскосмосом" в рамках миссии ExoMars, предусматривавшей осенью 2022 года запуск к Красной планете российского десантного модуля с посадочной платформой "Казачок" и европейского марсохода "Розалинд Франклин". При этом наша платформа "Казачок" в настоящее время находится в итальянском Турине и возвращение её из Европы не представляется возможным. Германия нанесла коварный удар, отключив свой телескоп на борту российско-германской обсерватории "Спектр-РГ".

Госкорпорация "Роскосмос" была вынуждена реагировать на санкционные атаки. Соединённые Штаты больше не могут рассчитывать на поставки российских ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Британская компания OneWeb отказалась выполнять выдвинутые условия для продолжения сотрудничества с "Роскосмосом", что привело к прекращению запуска её спутников с Байконура. Было приостановлено сотрудничество с европейскими партнёрами по организации запусков с космодрома Куру во французской Гвиане, от которого зависит создание спутниковой навигационной системы "Галилео".

Им — открытый рынок, нам — рестрикции

Российской космической отрасли приходится работать в жёстких условиях рестрикций уже длительное время. Как отмечает замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников, страны Запада с 2014 года запретили поставку предприятиям отрасли определённых категорий электронно-компонентной базы и полезных нагрузок для космических аппаратов. Наши "партнёры" сами пользуются прелестями открытого рынка, а предприятиям "Роскосмоса" всячески вставляют палки в колёса, что, естественно, затрудняет реализацию ряда контрактов и ухудшает их финансовое состояние.

С осени 2021 года американцы отказывают в выдаче лицензий на экспорт в Россию коммерческих космических аппаратов с компонентами, подпадающими под правила ITAR, то есть имеющие двойное назначение. С конца этого года накладываются ограничения на использование спутников, запущенных с помощью российских средств выведения. Коммерческие спутниковые операторы опасаются заранее их выбирать, не желая подвергать риску свой бизнес.

Поэтому о нормальной конкуренции говорить не приходится.

Снижение возможностей коммерциализации космических технологий приводит к росту кредитной нагрузки отрасли. По словам Овчинникова, в 2020-2021 годы предприятия корпорации тратили на обслуживание кредитного портфеля в среднем от 6 млрд до 9 млрд рублей в год. С учётом низкой маржинальности по госконтрактам (от 1 до 4%), при кредитной нагрузке в 100 млрд рублей всю маржу приходится тратить на обслуживание кредитов. Чтобы предприятия отрасли работали прибыльно, нужны также международные контракты.

Для повышения эффективности предприятий и уровня зарплат в отрасли развернули программу по снижению затрат и трудоёмкости. Космической отрасли мешает развиваться позиция ключевых госзаказчиков в части ценообразования, которые требуют снижения цен пропорционально снижению издержек. Сэкономленные в рамках исполнения госконтракта средства следовало бы оставлять предприятиям для технологического перевооружения и материального стимулирования работников. По словам Овчинникова, с такими сложностями нашим американским или китайским конкурентам "не приходится сталкиваться даже в страшном сне", но тем не менее в отрасли не опускают руки и борются за клиентов, предоставляя им максимально комфортные условия.

"Ваши санкции упадут вам на голову"

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ограничительные меры, объявленные президентом Байденом, "санкциями Альцгеймера". США в 2014 году уже перекрыли доступ России к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения. Они запрещают другим странам выводить свои космические аппараты на самых надёжных в мире российских ракетах. Ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов, американская сторона уничтожает сотрудничество на МКС.

Ранее "Роскосмос" направил обращения партнёрам по МКС из других стран, требуя снять санкции с предприятий госкорпорации. Рогозин припугнул их неконтролируемым сходом 500-тонной станции с орбиты и её падением где-нибудь на территории Европы, США или Индии с Китаем, если ограничительные меры в сфере космоса не прекратятся. Глава "Роскосмоса" посоветовал Вашингтону при планировании санкций проверять тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера "во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову".

В своих ответах главы западных космических агентств дают понять, что в вопросах ограничений для сотрудничества на МКС возможны изъятия. Однако в руководстве "Роскосмоса" считают, что восстановление нормальных отношений между партнёрами возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций.

По словам Рогозина, цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени.

Одним из самых примечательных событий нашей космической отрасли в прошлом году было завершение строительства российского сегмента МКС благодаря запуску НЛМ "Наука" и модуля "Причал". Очевидное нежелание западных стран считаться с нашими интересами в космосе заставляет готовиться к тому, чтобы в какой-то момент "отчалить" от МКС и отправиться в свободное плавание. Вот почему в Ракетно-космической корпорации "Энергия" дан старт работам по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции.

По словам Рогозина, новую станцию планируется вывести на приполярную орбиту, откуда можно будет наблюдать всю планету и вести мониторинг арктического региона, где сходятся интересы России и многих других стран. В конструкции станции будут предусмотрены её высокая ремонтопригодность, возможность смены целевой аппаратуры и отдельных блоков.

Что касается западных санкций, понятно, что их ввели надолго, если не навечно. В "Роскосмосе" настроены действовать в новых условиях, руководствуясь чувством самоуважения и национального достоинства. Страна, отправившая первого человека в космос и столько сделавшая для его освоения, не может сегодня уступить перед дикатом стран-санкционеров и отказаться от намеченных планов.

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