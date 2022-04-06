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Автор Усам Оздемиров

Западу не поставить на колени космическую державу

Экономика

Сотрудничество России и стран Запада в космической сфере почти "тотально" санкционировано по инициативе сторонников политики сдерживания нашей страны. Единственным совместным проектом на сегодня является работа Международной космической станции, но и он под угрозой. Российскому космосу остаётся уповать на собственные силы и поддержку со стороны государства.

 

Не успела Россия начать спецоперацию по защите населения Донбасса, как президент США Джо Байден ударил санкциями по экспорту высоких технологий, с тем чтобы нанести вред аэрокосмической промышленности России, в том числе космической программе. Хотя, казалось бы, какая связь между совершенно приземлёнными делами застарелого конфликта на Украине и полётом научной мысли в сфере космоса?

Но, видимо, курс на "тотальную войну" против России обязывает рушить всё и вся, не останавливаясь ни перед чем.

Послушные сателлиты Америки не нашли ничего лучше, как отдать под козырёк и слепо идти в заданной колее. Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с "Роскосмосом" в рамках миссии ExoMars, предусматривавшей осенью 2022 года запуск к Красной планете российского десантного модуля с посадочной платформой "Казачок" и европейского марсохода "Розалинд Франклин". При этом наша платформа "Казачок" в настоящее время находится в итальянском Турине и возвращение её из Европы не представляется возможным. Германия нанесла коварный удар, отключив свой телескоп на борту российско-германской обсерватории "Спектр-РГ".

Госкорпорация "Роскосмос" была вынуждена реагировать на санкционные атаки. Соединённые Штаты больше не могут рассчитывать на поставки российских ракетных двигателей РД-180 и РД-181. Британская компания OneWeb отказалась выполнять выдвинутые условия для продолжения сотрудничества с "Роскосмосом", что привело к прекращению запуска её спутников с Байконура. Было приостановлено сотрудничество с европейскими партнёрами по организации запусков с космодрома Куру во французской Гвиане, от которого зависит создание спутниковой навигационной системы "Галилео".

Им — открытый рынок, нам — рестрикции

 

Российской космической отрасли приходится работать в жёстких условиях рестрикций уже длительное время. Как отмечает замглавы "Роскосмоса" Максим Овчинников, страны Запада с 2014 года запретили поставку предприятиям отрасли определённых категорий электронно-компонентной базы и полезных нагрузок для космических аппаратов. Наши "партнёры" сами пользуются прелестями открытого рынка, а предприятиям "Роскосмоса" всячески вставляют палки в колёса, что, естественно, затрудняет реализацию ряда контрактов и ухудшает их финансовое состояние.

С осени 2021 года американцы отказывают в выдаче лицензий на экспорт в Россию коммерческих космических аппаратов с компонентами, подпадающими под правила ITAR, то есть имеющие двойное назначение. С конца этого года накладываются ограничения на использование спутников, запущенных с помощью российских средств выведения. Коммерческие спутниковые операторы опасаются заранее их выбирать, не желая подвергать риску свой бизнес.

Поэтому о нормальной конкуренции говорить не приходится.

Снижение возможностей коммерциализации космических технологий приводит к росту кредитной нагрузки отрасли. По словам Овчинникова, в 2020-2021 годы предприятия корпорации тратили на обслуживание кредитного портфеля в среднем от 6 млрд до 9 млрд рублей в год. С учётом низкой маржинальности по госконтрактам (от 1 до 4%), при кредитной нагрузке в 100 млрд рублей всю маржу приходится тратить на обслуживание кредитов. Чтобы предприятия отрасли работали прибыльно, нужны также международные контракты.

Для повышения эффективности предприятий и уровня зарплат в отрасли развернули программу по снижению затрат и трудоёмкости. Космической отрасли мешает развиваться позиция ключевых госзаказчиков в части ценообразования, которые требуют снижения цен пропорционально снижению издержек. Сэкономленные в рамках исполнения госконтракта средства следовало бы оставлять предприятиям для технологического перевооружения и материального стимулирования работников. По словам Овчинникова, с такими сложностями нашим американским или китайским конкурентам "не приходится сталкиваться даже в страшном сне", но тем не менее в отрасли не опускают руки и борются за клиентов, предоставляя им максимально комфортные условия.

"Ваши санкции упадут вам на голову"

Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин назвал ограничительные меры, объявленные президентом Байденом, "санкциями Альцгеймера". США в 2014 году уже перекрыли доступ России к радиационностойкой микроэлектронике космического назначения. Они запрещают другим странам выводить свои космические аппараты на самых надёжных в мире российских ракетах. Ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов, американская сторона уничтожает сотрудничество на МКС.

Ранее "Роскосмос" направил обращения партнёрам по МКС из других стран, требуя снять санкции с предприятий госкорпорации. Рогозин припугнул их неконтролируемым сходом 500-тонной станции с орбиты и её падением где-нибудь на территории Европы, США или Индии с Китаем, если ограничительные меры в сфере космоса не прекратятся. Глава "Роскосмоса" посоветовал Вашингтону при планировании санкций проверять тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера "во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову".

В своих ответах главы западных космических агентств дают понять, что в вопросах ограничений для сотрудничества на МКС возможны изъятия. Однако в руководстве "Роскосмоса" считают, что восстановление нормальных отношений между партнёрами возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций.

По словам Рогозина, цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени.

Одним из самых примечательных событий нашей космической отрасли в прошлом году было завершение строительства российского сегмента МКС благодаря запуску НЛМ "Наука" и модуля "Причал". Очевидное нежелание западных стран считаться с нашими интересами в космосе заставляет готовиться к тому, чтобы в какой-то момент "отчалить" от МКС и отправиться в свободное плавание. Вот почему в Ракетно-космической корпорации "Энергия" дан старт работам по эскизному проектированию Российской орбитальной служебной станции.

По словам Рогозина, новую станцию планируется вывести на приполярную орбиту, откуда можно будет наблюдать всю планету и вести мониторинг арктического региона, где сходятся интересы России и многих других стран. В конструкции станции будут предусмотрены её высокая ремонтопригодность, возможность смены целевой аппаратуры и отдельных блоков.

Что касается западных санкций, понятно, что их ввели надолго, если не навечно. В "Роскосмосе" настроены действовать в новых условиях, руководствуясь чувством самоуважения и национального достоинства. Страна, отправившая первого человека в космос и столько сделавшая для его освоения, не может сегодня уступить перед дикатом стран-санкционеров и отказаться от намеченных планов.

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Редактор: Людмила Черткова
Темы космос роскосмос джо байден дмитрий рогозин
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