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Автор Кирилл Горшенин

Аналитик: санкции пойдут России на благо

Экономика

Почему ни одна страна мира не должна принимать "помощь" Джо Байдена; когда Россия наконец почувствует пользу от западных санкций, введённых с началом спецоперации на Украине; почему основным источником дохода в бюджете России является отнюдь не продажа энергоносителей, рассказал Pravda.Ru эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Аналитик: санкции пойдут России на благо

Ловушка от Запада

— Игорь Евгеньевич, есть список компаний, которые хотят национализировать из-за прекращения их работы в России. Насколько это эффективно?

— Национализация — штука хорошая, мы её проходили во время революции 1917 года. Можно национализировать торговые площадки и их собственность, заводы. Но надо развивать своё производство. Об этом я писал ещё по итогам кризиса 2008-2009-го годов. Я выступал против развала наших предприятий. Это происходило не по вине мирового кризиса, а по вине нечестной конкурентной борьбы, когда западные компании в строительной сфере, машиностроении, электрооборудовании, электротехнике приходили в Россию и специально разваливали наши предприятия.

Тогда был не кризис, а спокойная спланированная кампания по разрушению наших предприятий и подчинению нашей экономики Западу.

В этом корень зла. Ну национализировали мы, передали от западных управленцев в руки наших управленцев, которые могут работать на Запад, агенты влияния. От этого ничего не изменится.

У нас после 2014 года все кричали про импортозамещение. Ещё в 2015 году я выступал: "Что это за импортозамещение, когда один импорт замещается другим?" У нас было 8 лет, чтобы создать свои предприятия. Но мы подняли за это время только:

  • сельское хозяйство,
  • частично лёгкую промышленность,
  • оборонную сферу.

— Вы говорите, что нужно наращивать собственное производство. Способна ли Россия возместить все потери рынка, которые происходят?

— Легко, потому что всё, чем торгуют западные компании на российском рынке, сделано в Юго-Восточной Азии: Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии. Мы можем те же самые товары заказывать у них напрямую, минуя западных посредников.

— Это касается массового производства. А высокотехнологичные процессоры производятся в Европе. У Китая нет соответствующих технологий. В таком случае что нам делать?

— Я не уверен, что это так. Работал 14 лет назад советником по безопасности одной крупной компании, у которой было несколько электротехнических заводов. Один завод поставлял изделия на предприятия нашей атомной промышленности. Там лоббировали итальянскую компанию, и лоббисты в техническую документацию внесли пункт, что ядро на данные трансформаторы может поставлять только итальянская фирма, якобы, делают только они. На самом деле это делалось в Малайзии за 25 долларов, а компанией продавалось за 4 тысячи долларов.

У нас рядом было великолепное предприятие в Подмосковье — Зеленоградский завод электроники. Надо его поднять.

— Есть ли риск, что Китай и Азия от нас отвернутся?

— В какой-то степени да. Китай нам не совсем друг. У него свои интересы: богатые ресурсы нашего Забайкалья, Дальнего Востока; политика по заселению и освоению нашей территории в 1990–2000-е годы. Пока Китай с нами дружит. Всё будет зависеть от того, выстоим ли мы под санкциями, будет ли военная победа в спецоперации, а затем грамотное политическое урегулирование.

Санкции во благо

— Какие из санкций являются самыми опасными?

— Никакие. Санкции 2014 года нам во благо пошли. А сейчас санкции пойдут ещё больше во благо. Мы почувствуем это к осени. Можно порадоваться, что президентом США является Джозеф Байден. Я анализировал его "успехи": это вроде политика, но имеет отношение к экономике.

Джозеф Байден в 2008 году и раньше "помогал" Грузии. Чем закончилось для Грузии? Войной против России и потерей Грузией Абхазии и Южной Осетии.

Байден ещё раньше "помогал" Ираку. Чем кончилось для Ирака? Развалом экономики, гражданской войной, образованием ИГИЛ.

Байден "помогал" Украине в 2014 году. Чем закончилось? Крым ушёл к России, Донбасс отпал.

Сейчас, вводя санкции, Байден "помогает" Европе. Чем кончится для Европы? Цены растут на энергоносители. США выживут, а в Европе наступит экономический коллапс, потому что ЕС без наших нефти, газа и других ресурсов не выживет.

— А как быть с тем, что приостановлена сертификация "Северного потока-2" и ЕС отказывается от энергоносителей, которые являются одним из основных источников дохода в России?

— А вы уверены, что они являются основным источником дохода в России? Президент говорит, что у нас цена стабильная — 245 долларов. А сколько попадает в бюджет? В "Газпроме" куча людей, владеющих акциями. Бенефициарами являются не Россия и даже не российские граждане. Все дивиденды от нашего газа получают западные люди и компании. Из того, что мы поставляем, копейки идут в наш бюджет. Что мы теряем?

— А каков основной источник дохода у России?

— Налогообложение. И продажа наших ресурсов за бесценок. У меня когда-то был контракт. Я был в Сибири, в Иркутске. Смотрел, как там вырубается тайга. Начал разбираться и понял: когда наши ресурсы (дерево растёт 100-150 лет, а потом рубится) вывозят за границу, бюджет ничего не получает. Там такие схемы придуманы: компания, которая занимается вырубкой, берёт кредиты, вырубает неконъюнктурно, за границу сплавляет, здесь платит банкам проценты, в бюджет попадают копейки. Получается у нас опустынивание, бюджет ничего не получает, за границу уходит вся наша древесина. И так во всём.

Сейчас у нас газ по 245 долларов за кубометр, а в Европе продают по 3 тысячи. Даже если мы договоримся с партнёрами продавать по 2 тысячи, будем поставлять им меньшие объёмы, то прибыль у нас будет выше. Надо контракты пересматривать.

— Зачем западным частным компаниям вводить санкции против России?

— Есть геополитика. А есть геоэкономика. Все западные бренды или компании подчиняются одним и тем же кругам. Управление идёт из одного центра. Сейчас глобальный геоэкономический центр управления находится в Лос-Анджелесе, США.

Они поддерживают антироссийскую политику, потому что у нас большие ресурсы. У нас есть то, чего нет ни у кого:

  • великолепный, смекалистый народ;
  • очень богатые природные ресурсы.

Сам доллар и евро — это просто бумага. Она ничем не обеспечена. Наш рубль надо привязывать к национальным ресурсам, тогда это будет самая твёрдая валюта в мире. Сейчас это стало наконец возможным, потому что нас специально выдавливают из западной экономической модели.

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Редактор: Марина Севастьянова
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