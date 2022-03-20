Офицер армии США восхищен мощью и точностью "умного" русского снаряда

Американский военно-политические портал 19Fortyfive опубликовал статью офицера Брента Иствуда, в которой эксперт восхищается "умными" российскими снарядами "Краснополь".

Материал под названием "Россия разносит Украину в пух и прах управляемыми артиллерийскими снарядами", за авторством офицера США Брента Иствуда, посвящён управляемому 152-миллиметровому снаряду "Краснополь". Его могут использовать и самоходные, и буксируемые гаубицы. С помощью "умного" снаряда Вооружённые силы РФ уничтожают центры управления ВСУ, складские бункеры и мосты противника.

Особую ценность управляемый припас имеет вовремя контрбатарейной борьбы. Там где обычные артиллерия будет вынуждена тратить много снарядов и времени, используя "Краснополь" можно накрыть цель с одного или несколько выстрелов.

Американские эксперты уже давно утверждали, что российский "Краснополь" значительно лучше американского аналога M712 Copperhead. У него больше дальность, меньше масса, выше процент поражаемости целей, а также русский снаряд проще в обращении.

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