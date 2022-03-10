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Автор Антон Куликов

"Привет "Макдоналдсу"!" Медведев обещает жёсткий ответ на уход компаний из России

Экономика

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал остановку деятельности иностранных компаний на территории Российской Федерации. "Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко", — пообещал Медведев.

"Привет "Макдоналдсу"!" Медведев обещает жёсткий ответ на уход компаний из России

По его словам, иностранным компаниям бизнес на территории России приносил немалый доход. Но уход с рынка, по его мнению, никак с бизнесом не связан, это чистая политика.

"Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих дебильных ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль", — написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его мнению, "недалёким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений".

Дмитрий Медведев пообещал принципиальный и жёсткий ответ. Он напомнил, что ранее уже писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. В качестве симметричного ответа он ранее называл аресты иностранных активов, их возможную национализацию.

"То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций", — отметил Медведев.

"Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем", — написал Медведев. И закончил свой пост словами: "Привет "Макдоналдсу"!"

Напомним, ранее в минэкономразвития подготовили законопроект, который помешает значимым иностранным компаниям спешно покинуть Россию.

Документ предполагает перехват управления этими компаниями при определённых условиях. Условия следующие:

  • компания должна более чем на 25% принадлежать бизнесменам из недружественных государств;
  • балансовая стоимость активов по данным бухгалтерской отчётности по состоянию на последнюю отчётную дату составляет более 1 млрд рублей, а среднесписочная численность работников — более 100 человек.

Кроме того, перехват управления такими компаниями произойдёт в том случае, если прежнее руководство прекратило деятельность на территории России или если собственники и менеджмент компании ведут деятельность, которая может привести к прекращению деятельности и банкротству компании.

После перехвата управления подобной компанией ей предлагается "переупаковаться" и выставиться на торги. А если покупателей не найдётся, то приобрести подобную компанию может государство.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы дмитрий медведев
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