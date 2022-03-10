Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал остановку деятельности иностранных компаний на территории Российской Федерации. "Отвечать на это мы будем принципиально и жёстко", — пообещал Медведев.
По его словам, иностранным компаниям бизнес на территории России приносил немалый доход. Но уход с рынка, по его мнению, никак с бизнесом не связан, это чистая политика.
"Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут. Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих дебильных ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль", — написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его мнению, "недалёким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений".
Дмитрий Медведев пообещал принципиальный и жёсткий ответ. Он напомнил, что ранее уже писал о том, что Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом. В качестве симметричного ответа он ранее называл аресты иностранных активов, их возможную национализацию.
"То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций", — отметил Медведев.
"Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем", — написал Медведев. И закончил свой пост словами: "Привет "Макдоналдсу"!"
Напомним, ранее в минэкономразвития подготовили законопроект, который помешает значимым иностранным компаниям спешно покинуть Россию.
Документ предполагает перехват управления этими компаниями при определённых условиях. Условия следующие:
Кроме того, перехват управления такими компаниями произойдёт в том случае, если прежнее руководство прекратило деятельность на территории России или если собственники и менеджмент компании ведут деятельность, которая может привести к прекращению деятельности и банкротству компании.
После перехвата управления подобной компанией ей предлагается "переупаковаться" и выставиться на торги. А если покупателей не найдётся, то приобрести подобную компанию может государство.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.