Денежные реформы 90-х: конфискация под видом обмена

В истории России и СССР было немало денежных реформ. Одной из самых памятных стала реформа 1991 года, когда были выведены из обращения крупные купюры образца 1961 года. При этом цели реформы не только не были достигнуты, но ещё более усугубили непростую экономическую ситуацию в стране. Ещё одна реформа была проведена в 1993 году, когда из обращения полностью изъяли бумажные советские деньги.

Конфискация "по-павловски"

Реформу 1991 года прозвали "павловской", по фамилии инициировавшего её тогдашнего советского премьер-министра и экс-министра финансов СССР Валентина Павлова, впрочем, недолго пробывшего на этом посту и завершившего свою карьеру вместе с провалом путча ГКЧП.

Поздно вечером 22 января средствами массовой информации был оглашён указ Михаила Горбачёва об изъятии из обращения 50- и 100-рублёвых банкнот образца 1961 года. Их можно было обменять на более мелкие купюры или аналогичные только что выпущенные банкноты образца 1991 года. Но на процедуру обмена (деньги обменивали либо в банках, либо прямо в организациях, где люди работали) давалось всего три дня — с 23 по 25 января, причём существовали ограничения по суммам — не более 1000 рублей на человека. Если кому-то требовалось обменять большую сумму, он мог обратиться в специальную комиссию, работавшую до конца марта того же года. Кроме того, были ограничены суммы снятия наличных в Сбербанке — не более 500 рублей в месяц на одного вкладчика.

Официально было заявлено, что реформа проводится в целях борьбы с фальшивыми банкнотами, якобы завозимыми в страну из-за рубежа. На деле же она преследовала цель избавиться от избыточной денежной массы, находившейся в наличном обращении, и хотя бы частично решить проблему дефицита товаров.

Организаторы надеялись, что обмен крупных купюр поможет также бороться с теневыми доходами. Но ожидания не оправдались: хотя из обращения тогда было изъято 14 миллиардов наличных рублей, чёрный рынок ещё более разросся, а товарный дефицит увеличился.

Конец советских денег

На момент следующей реформы в стране уже действовала рыночная модель экономики. Рынок постепенно насыщался продуктами и промышленными товарами, но стоимость их была такова, что лишь немногие могли себе позволить приобретать их в достаточном количестве. Из-за всё быстрее разгонявшейся инфляции цены поднялись в тысячи раз.

Надо сказать, что после павловской реформы в ходу ещё оставались советские деньги — рубли, трёшки, пятёрки, десятки… Хотя они обесценились в связи с инфляцией, но всё ещё продолжали являться законным платёжным средством.

Оклады работников бюджетных сфер зачастую превращались в чисто символические суммы, на которые было практически невозможно прожить. Да и их стали платить нерегулярно. Многие организации просто закрывались. Люди выживали кто как мог. Кто-то уходил в торговлю, предпринимательство. Остальные в буквальном смысле слова голодали.

24 июля 1993 года Центральный Банк России опубликовал сообщение об изъятии из обращения купюр советского образца и прекращении их хождения на всей территории страны.

В обороте оставили лишь новые российские банкноты образца 1993 года достоинством 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 000 и 50 000 рублей, а также металлические монеты.

Правда, на этот раз на обмен дали целых 10 дней — с 26 июля по 7 августа (впоследствии эти сроки были продлены). Но меняли только ограниченную сумму — до 35 тысяч рублей. Наличность сверх этой зачисляли на депозит сроком на полгода.

Новости вызвали панику среди населения. Люди рванулись в магазины, скупая всё подряд. Некоторые за небольшое вознаграждение нанимали "добровольцев", которые меняли в банке "лишние" суммы на своё имя.

Как и предыдущая, реформа носила конфискационный характер и была призвана ограничить излишек денежных средств. Тем более что бывшие советские республики продолжали сами печатать деньги, что приводило к эмиссии рубля.

Одним из последствий реформы 1993 года стало введение в странах СНГ национальных валют. При этом в "союзных государствах" ещё долгое время использовались старые советские деньги, в России уже вышедшие из обращения.

"Спокойная" деноминация

Борис Ельцин

К счастью, на протяжении последующих лет подобные шок-реформы больше не повторялись. Правда, 4 августа 1997 года, когда экономическая ситуация в стране более-менее стабилизировалась, Президент России Борис Ельцин подписал указ, в соответствии с которым 1 января 1998 года была проведена деноминация рубля. 1000 старых рублей превращались в 1 новый рубль.

Но к этому событию население отнеслось более спокойно, тем более что старые деньги оставались в ходу вплоть до 1 января 2003 года.

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