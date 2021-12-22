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Гордон рассказала о заслугах Сталина антиглобалиста

Шоу-бизнес

Правозащитница Екатерина Гордон поведала о двух важнейших, "определяющих страну", экономических достижениях Иосифа Сталина.

Гордон рассказала о заслугах Сталина антиглобалиста

Юрист считает, что Сталин укрепил страну за счёт политики, направленной на "независимость" российской валюты.

"Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую, золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля", — приводит Гордон заслуги вождя народов в своём Instagram-аккаунте.

Правозащитница убеждена, что Иосиф Виссарионович построил cуверенное uосударство и "жестко обрубал щупальца глобалистов".

Гордон отмечает, что Джона Кеннеди убили за денежную реформу.

"Он подписал приказ о предоставлении возможности государству производить деньги в обход ФРС — и именно это было его настоящим подвигом", — уверена Екатерина.

Юрист призвала всех не бояться, самоопределиться, осознать корни и путь. Гордон посоветовала россиянам создавать бизнесы и возделывать землю.

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Автор: Елена Былкина
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