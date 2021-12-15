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Адвокат Савченко и Навального* пугает Польшу портретами Сталина

Мир

Польский политолог Матеуш Пискорский рассказал, как работает в его стране пропаганда.

Адвокат Савченко и Навального* пугает Польшу портретами Сталина

По его словам, СМИ вообще не заморачиваются в выборе приёмов, предпочитая играть по простым правилам. Основное из них:

  • про Россию пишем и говорим либо плохо, либо вообще никак.

Об этом Пискорский написал в своей авторской колонке на портале "ПолитНавигатор".

В качестве примера политолог привёл выступление на "Польском радио" адвоката Ильи Новикова, который получил широкую известность, защищая в суде экс-лётчицу Надежду Савченко, обвинявшуюся в России за убийство журналистов, и блогера Алексея Навального*, когда того судили за мошенничество.

Сейчас господин Новиков живёт и трудится в Киеве, представляя интересы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ведущие поинтересовались у именитого юриста ситуацией в России. Так сказать, "взглядом изнутри", способным "видеть и оценивать пороки политической системы" в стране.

"Власть хочет вновь повесить в кабинетах портреты Сталина. Испытывает тесную связь с теми, кто прежде расстреливали людей", — коротко "разъяснил" Новиков.

"По словам Новикова, российская политическая система подвергает преследованиям всех инакомыслящих. Во всём виноват, естественно, лично Владимир Путин. Пытаясь доказать, что оппозиционные настроения в России масштабны, этот адвокат рассказывает о протестах против карантинных ограничений, утверждая, что это — отражение социального недовольства политикой Кремля. Но про аналогичные протесты на своей новой родине почему-то молчит. Как и про беспорядки на этом фоне в странах Евросоюза", — пишет польский политолог.

По его словам, то, что из сбежавшего из Москвы адвоката СМИ Польши пытаются слепить "эксперта по России" — лучшее доказательство "дешёвой пропаганды":

"… есть много оппозиционных политологов и иных экспертов в России. Но из них сложно выдавить бредовые тезисы и абсурдные обвинения. А вот Новиков скажет, что попросят. И еще подчеркнёт, что в Киев переехал не ради получения порошенковских денег, а лишь потому, что в Москве быть адвокатом опасно — Сталин смотрит со стен".

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Сталин: гений или тиран? // [МУХИН]
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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