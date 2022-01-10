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Автор Антон Куликов

Поставки газа из России резко упали. Но "генерал Мороз" возьмёт своё, уверены в Европе

Экономика

В первые дни 2022 года Норвегия и поставщики сжиженного природного газа (СПГ) обошли "Газпром". Поставки российского газа в Европу по трубопроводам в начале января упали до минимума с 2016 года, когда эти данные начали публиковаться.

Поставки газа из России резко упали. Но "генерал Мороз" возьмёт своё, уверены в Европе

Среднесуточные показатели упали до 251 млн кубометров в сутки, тогда как ещё в декабре они составляли 370 млн кубометров, сообщает Eurasia Daily. Это самый низкий уровень поставок с 2016 года. Обычно среднесуточные поставки в это время года находятся на уровне свыше 500 млн кубометров в сутки.

В результате на первое место вышла Норвегия, которая в начале января поставляла примерно по 342 млн кубометров в сутки. А на втором оказались поставщики СПГ, которые поставляют сейчас в среднем 304 млн кубометров в сутки.

Оборотная сторона высоких цен на газ заключается в том, что потребители сокращают количество заявок на поставки. За первые восемь дней 2022 года поставки российского газа сократились на 760 млн кубометров по сравнению с началом января 2021 года.

На снижении поставок сказалась и тёплая погода, которая установилась в Европе в начале года. Кроме того, высокие цены на газ привели к сокращению его потребления промышленными предприятиями.

При этом спотовые цены на газ на нидерландском хабе TTF продолжают держаться выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Это по-прежнему очень высокая цена, год назад она была в три раза ниже. И речь, напомним, о биржевых ценах, а не о ценах по долгосрочным контрактам.

Снижение поставок российского газа было отмечено по всем маршрутам. Через "Турецкий поток" экспорт упал на 40%, до 26,3 млн кубометров в сутки. Экспорт через Украину снизился со 109 млн кубометров в сутки до 52 млн кубометров. Поставки через польский участок газопровода "Ямал — Европа" не возобновлялись.

Впрочем если говорить о влиянии погоды, то это явление временное. "До весны ещё 73 дня. Европа получила небольшую экономическую и геополитическую передышку, пока два могущественных русских полководца генерал Мороз и генерал Зима еще не показали себя", — написал в Twitter колумнист Bloomberg Жавье Блас.

Здесь стоит ещё отметить, что зима зимой, а с наступлением тёплого времени года запасы природного газа надо будет восполнять. И очевидно, что из ниоткуда он не возьмётся.

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Редактор: Елена Тимошкина
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