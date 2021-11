ТоАЗ освобождается от криминала

Один из крупнейших химкомбинатов России ПАО "Тольяттиазот" наконец-то сможет проявить себя вне криминальной хроники. По требованию акционера предприятия АО "ОХК "Уралхим" 27 ноября было проведено внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором абсолютным большинством голосов в более чем 80% было принято решение о прекращении полномочий управляющей компании АО Корпорация "Тольяттиазот" и членов совета директоров.

Был избран новый состав совета, в который вошли Андрей Ермизин, Сергей Момцемлидзе, Михаил Лопатин, Дмитрий Татьянин, Артур Карамашев. Председателем совета директоров избран Дмитрий Татьянин, директор "Уралхима" по правовым вопросам. Генеральным директором назначен Анатолий Шаблинский, ранее возглавлявший филиал "Уралхима" в Кирово-Чепецке.

Анатолий Шаблинский (слева), Дмитрий Татьянин (справа)

Решающим для принятия решения о смене руководства завода стало голосование назначенного арбитражным судом основному владельцу ТоАЗа Сергею Махлаю (признан банкротом) финансового управляющего Олега Егерева, который согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)", получил право распоряжаться имуществом Махлая, в том числе принадлежащими ему акциями ТоАЗа, которыми он управлял через иностранные офшоры Trafalgar Trafhold Ltd., Instantania Holdings Ltd., Bairiki Inc. и Kamara Ltd.

Это настоящая веха в многолетней истории освобождения ТоАЗа от криминала.

Группировка Махлаев и их зарубежных подельников, прибравших огромный завод к рукам коррупционными методами в эпоху приватизации, за время своего мафиозного правления успела нелегально вывести в офшоры миллиарды долларов, принадлежавших заводу и его неконтролирующим акционерам. В 2019 году скрывающиеся за рубежом Владимир и Сергей Махлаи, их швейцарский партнер Эндрю Циви и еще несколько сообщников были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем хищения экспортных поставок продукции завода и приговорены к 8,5-9 годам лишения свободы. Вскрыть преступления Махлаев помогли результаты налоговых проверок, выявивших занижение налогооблагаемой базы. В дальнейшем претензии налоговых органов были признаны законными и обоснованными всеми судебными инстанциями, а решения суда легли в основу доказательства аффилированности между основными владельцами ТоАЗа Махлаями и швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, через который десятилетиями шло воровство экспортных поставок продукции.

В рамках гражданского иска осужденных мошенников также обязали возместить ущерб от афер в размере 77 млрд руб. ТоАЗу и еще 10 млрд руб. — "Уралхиму", признанным потерпевшим по делу. Хотя приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, мошенники отказались признавать решения российского суда и демонстративно уклонялись от выплат. Это привело к тому, что главарь международной банды Сергей Махлай 9 августа был признан банкротом, и на его имущество, как и на активы его сообщников, было обращено взыскание. Махлаю был назначен судом финансовый управляющий Олег Егерев, без ведома которого он больше не смог распоряжаться своим имуществом, на которое 11 августа был наложен арест.

Однако мошенники пытались продолжить ограбление ТоАЗа даже после того, как их поймали за руку с хищением отправляемой на экспорт продукции. Бюджеты и прибыль ТоАЗа продолжили утекать в офшоры через заключение фиктивных контрактов, навязывание заводу невыгодных сделок, которые причиняют ему убытки, и в конце концов прямое воровство неучтенной продукции, оборудования и запчастей путем их вывоза через проходные завода, которые контролировал находившийся в сговоре с мошенниками прикормленный ЧОП "Алмаз". С завода несли на продажу все, что только можно — реакционные трубы, запорную арматуру, рельсы и так далее. Чтобы вынести с завода побольше, мошенники отменяли плановый ремонт оборудования. А ведь речь идет об опасном производственном объекте, на котором аварии и групповые несчастные случаи со смертельным исходом и так уже стали печальной обыденностью.

После вынесения приговора по делу о мошенничестве Сергей Махлай сделал ставку на то, что сможет и дальше отсиживаться за рубежом, продолжая совершать преступления в России руками своих подельников, услуги которых он щедро оплачивал. Сейчас Махлай, еще недавно бывший миллиардером, признан банкротом и обвиняется по новым уголовным делам — о создании организованного преступного сообщества и участии в нем (ч. 3 ст. 210 УК РФ), покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также по новому уголовному делу о мошенничестве в 2012–2013 гг. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Некоторые ближайшие соратники Махлая, проходящие вместе с ним по этим уголовным делам, уже арестованы, а кто-то даже успел получить обвинительный приговор.

Так, 9 июня бывший председатель принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка Александр Попов был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за попытку дать взятку в $2 млн Верховному суду РФ за отмену решения о доначислении ТоАЗу налогов. Предстала перед судом и другая сообщница Махлая — Ксения Балашова, которая обвиняется в мошенническом сговоре по продаже акций ТоАЗа и уклонении от уплаты налогов на сумму более 90 млн рублей.

Возросший за прошедшие годы профессионализм правоохранительных органов, налоговых органов и судов, накопленный ими опыт в борьбе с коррупцией и организованной преступностью, а также колоссальный объем проделанной работы не оставил мошенникам ни шанса.

Они сопротивлялись до последнего, и даже отчаянно пытались сорвать проведение ВОСА, на котором они должны были сложить свои полномочия. "Уралхим" 18 августа направил в ТоАЗ требование о созыве и проведении ВОСА с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий органов управления предприятия, а также избрании нового состава совета директоров. Согласно законодательству об акционерных обществах, собрание акционеров, посвященное избранию совета директоров, должно быть проведено не позднее 75 дней с даты представления требования, то есть в данном случае — не позднее 3 ноября.

Однако совет директоров ТоАЗа, состоящий сплошь из ставленников Махлая, отказался исполнять требование законодательства РФ о созыве ВОСА под предлогом ухудшения эпидемиологической обстановки в Самарской области и введения нерабочих дней с 25 октября по 7 ноября. Это был надуманный предлог, так как постановление не касалось системообразующих предприятий с непрерывным циклом производства, и на ТоАЗе, который продолжал работать в круглосуточном режиме. "Уралхим" обратился в суд, в исковом заявлении он отметил необходимость и возможность соблюдения всех требований и антиковидных мер, Проводя ВОСА, "Уралхим" действовал строго в соответствии с действующим законодательством и вступившим силу решением Арбитражного суда Самарской области от 22 ноября 2021 года.

Принятые собранием акционеров решения направлены

на нормализацию производственно-финансовой деятельности,

повышение ее эффективности,

увеличение заработной платы работникам,

повышение отчислений в бюджеты всех уровней,

значительное расширение инвестиционной программы и модернизацию оборудования,

восстановление на предприятии законности и правопорядка.

Кроме того, теперь появилась реальная возможность взыскать с мажоритариев завода причиненный ими многомиллиардный ущерб.

А 26 ноября произошел исторический для ТоАЗа момент: завод был взят под охрану Росгвардии, как того требует законодательство, и на предприятии обеспечен круглосуточный антитеррористический режим. Прикормленный руководством ТоАЗа ЧОП "Алмаз" был изгнан. Таким образом, было пресечено безудержное воровство заводской продукции и оборудования. Это стало одним из решительных шагов к восстановлению законности на ТоАЗе.

Теперь есть уверенность, что все украденные махлаевской мафией средства будут возвращены, а виновные понесут заслуженные наказания.

