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Автор Александр Шторм

Бедных накормят российскими продуктами по талонам

Экономика

Тема продовольственных сертификатов в России не уходит из повестки властей. В Госдуму снова внесут законопроект на эту тему, который ранее был направлен на доработку.

Бедных накормят российскими продуктами по талонам

Как пояснил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сертификаты будут включать в себя не только продукты питания, но и лекарства.

Нилов также подчеркнул, что социальная помощь уже введена в некоторых регионах, но она не стандартизирована и не везде имеется. Соответственно, необходимо на федеральном уровне "запланировать единый социальный подход".

Таким образом, чиновникам придётся детально проработать механизм продуктовых сертификатов с розничными сетями, а также определить конкретные продуктовые наборы в зависимости от региона.

Эксперты отмечают, что продовольственные сертификаты (в США — food stamps, которыми пользуются более 40 миллионов граждан страны) помогли бы смягчить эффект инфляции для самых незащищённых категорий граждан.

На сегодняшний день:

  • продовольственная инфляция составила 7,9%,
  • потребительская в целом — 6,5%.
  • показатель инфляции для необеспеченных граждан может достигать и 30%.

Бизнес тоже выступает за введение сертификатов как за более действенный механизм их (бизнеса) поддержки. Попытки властей сдержать цены ни к чему не приводят.

По этому поводу в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) заявили, что "для стимулирования потребительского спроса имеет смысл рассматривать субсидирование приобретения россиянами с наиболее низкими доходами продуктов питания только отечественного производства".

Предполагается, что в условиях возможного частичного или даже полного отказа от продовольственного эмбарго продуктовые карточки могли бы стать гарантией сбыта товаров для отечественных производителей, которые опасаются, что их вытеснит импорт.

По данным социологов, положительно к идее продуктовых карточек относятся 54% россиян, негативно — 39%. Около 20% ассоциируют карточки с 90-ми, войной и блокадой, перестройкой и очередями.

Как отметил в интервью "Свободной прессе" руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов, правительство не решается ввести сертификаты в том числе по причинам психологического свойства.

"Правительство не хочет откровенно признать, что у нас в России огромное количество бедных. Многие люди и так не забыли бесконечные очереди, продуктовые карточки, которые ассоциируются с бедной страной и всевозможными несчастьями", — отметил он.

На реализацию идеи, кроме всего прочего, нужны и средства. Чтобы процедура заработала, нужно тратить 1,8 триллиона рублей в год из бюджета.

Денег, разумеется, на эти цели не закладывалось.

Власти решили, что есть более насущные темы, и переключили своё внимание на них.

"Прямая продовольственная помощь бедным сейчас может быть не так актуальна, как в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно", — отмечал даже Владимир Путин.

Кандидат исторических наук, доцент социологического факультета РГГУ Анна Голосеева в интервью тому же изданию отметила, что само слово "карточки" вызывает негативные ассоциации с голодом, временами перестройки, пустыми прилавками. Это инструмент для выживания, и признать это власти не готовы.

"Но как один из вариантов социальной помощи это, скорее всего, жизнеспособная и совершенно адекватная мера", — подытожила эксперт.

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Продуктовые карточки возвращаются?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы лекарства ярослав нилов анна голосеева владимир путин константин ордов импортозамещение покупка продуктов продуктовые карточки подорожание продуктов продовольственные товары продовольственные талоны
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