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Автор Усам Оздемиров

МС-21: наш ответ Минторгу США

Экономика

В недавнем прошлом наши командиры экономики полагали, что Россия сможет успешно встроиться в систему международной кооперации. Но западный мир с помощью санкций и политики сдерживания вернул нас к реальности, и пришлось ускоренно навёрстывать упущенное. Проект МС-21 является одним из таких примеров.

МС-21: наш ответ Минторгу США

Когда речь заходит о МС-21, обычно используют восторженные эпитеты:

  • "магистральный самолёт XXI века";
  • "самый инновационный двигатель";
  • "самое эффективное крыло из композитных материалов";
  • "дополнительный комфорт для пассажиров благодаря самому широкому в своём классе фюзеляжу" и т. д.

Первый среднемагистральный самолёт в истории российского авиапрома планировали запустить в серийное производство в 2020 году, но всё испортили американские санкции. В 2018 году американцы вместе с японцами отказались нам поставлять композитные материалы, а спустя два года из-за очередных антироссийских санкций такая же участь постигла авиационные двигатели компании Pratt & Whitney и бортовые приборы.

Когда ручейки зарубежных поставок начинают иссякать, на помощь приходит волшебное слово "импортозамещение". Российским конструкторам, конечно, удалось наладить собственное производство композитных материалов. Они внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла. В конце прошлого года МС-21 совершил свой первый полёт с двигателем российского производства ПД-14. Таким образом, заокеанские злопыхатели не смогли остановить продвинутый проект российского авиапрома, однако чинимые Штатами препятствия существенно отсрочили его завершение.

Основные препятствия, казалось бы, преодолены: композитные материалы импортозамещены, уже сертифицирован отечественный двигатель ПД-14, который не уступает американскому по лётно-техническим и экономическим характеристикам. Тем не менее праздновать победу еще рано. Проблемы в производстве среднемагистрального самолёта были вынуждены признать и в правительстве.

"Еще предстоит тяжелая, напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте", — отметил вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

В черном списке Минторга США

Зависимость от зарубежной электроники стала ахиллесовой пятой нашей экономики. Как заметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, иностранные поставки электронных компонентов, изделий и программного обеспечения могут быть прекращены в любой момент, поэтому необходимо форсировать их разработку в России. Будущие достижения в авиастроении, телекоммуникациях, здравоохранении и других отраслях невозможно представить без динамичного развития отечественной радиоэлектроники.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в сфере электронных компонентов российская авиация использует порядка 50% отечественной продукции, остальное поставляется из-за рубежа. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой, заявил о выделении огромных инвестиций на развитие электронной промышленности — почти 280 млрд рублей в течение трёх лет. Чтобы подстегнуть потребление отечественной микроэлектроники, в Министерстве цифровизации создан департамент стимулирования спроса. Есть планы производить в стране основные виды электронной продукции, которые потребляют частный бизнес и госкомпании, к 2024 году.

Перебои в поставках даже одной важной детали способны остановить весь технологический процесс. Подобную уязвимость постепенно устраняют за счет импортозамещения в самых разных сферах промышленности и прежде всего — в обрабатывающей. Долю отечественной продукции в этих отраслях удалось довести до 60%. Однако ситуация в них различается.

Как отмечают эксперты, авиапром оказался в критической зависимости от Запада. Например, в начале нулевых КБ Сухого создавало пассажирский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 с расчетом на иностранные оборудование и компоненты. Кооперация с западными компаниями тогда казалась чем-то естественным, предоставляя к тому же возможность быстро сертифицировать самолёт по западным нормам и выйти на внешний рынок. Однако в условиях санкционной войны зависимость на 70% от иностранных комплектующих — это не преимущество, а трудно преодолимая проблема. В похожей ситуации впоследствии оказался и проект МС-21 корпорации "Иркут" после включения её вместе с другими авиастроительными предприятиями в черный список Минторга США.

 

МС-21

 

Убивая двух зайцев

Склонность чиновников от промышленности делать ставку на сотрудничество с Западом сыграла с российской экономикой злую шутку. Когда Вашингтон и Брюссель увидели, что Москва в защите своих интересов стала проявлять чрезмерную, на их взгляд, самостоятельность на международной арене, нашу технологическую зависимость от Запада они решили превратить в удавку. Есть и другая сторона медали: Штаты под разговоры о "миропорядке, основанном на правилах", решают вопросы подавления в зародыше любой угрозы конкуренции американским компаниям.

Эксперты пришли к мнению, что санкционный удар по российскому проекту МС-21 — приём нечестной конкурентной борьбы, поскольку он может отобрать долю российского и мирового рынка у самолётов Boeing и Airbus. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, на начало года были заключены контракты на поставку 175 самолётов МС-21, из которых 50 собирается приобрести "Аэрофлот". Даже если заместить "Боинги" на внутрироссийских маршрутах самолётами МС-21, то американцы могут недосчитаться десятков миллиардов долларов.

По мнению главного редактора издания "Авиа.ру" Романа Гусарова, США убивают этими санкциями двух зайцев одновременно: не дают России развиваться технологически и всеми способами препятствуют вытеснению своих компаний с российского рынка. Ведь мы не только покупаем их самолёты, но и тратимся на их запчасти и техническое обслуживание. А отечественный самолёт и новее, и дешевле.

"Советский Союз был одним из мировых лидеров самолётостроения, — отметил глава правительства Михаил Мишустин. — Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолёт МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса".

Импортозамещение — процесс вынужденный и длительный. Из-за санкций и обрыва экономических связей в своё время пришлось чуть ли не с нуля налаживать производство вертолётных двигателей, газотурбинных силовых установок для современных боевых кораблей и насосных установок для новейших атомных подводных лодок. И таких примеров можно привести много.

Мы за одно десятилетие технологически выросли и модернизировались, считает Роман Гусаров. Процесс импортозамещения требует времени и дополнительных расходов, на которые придётся пойти. На недружественные шаги США лучше всего реагировать преодолением санкций, используя все внутренние резервы и интеллектуальные ресурсы.

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"Гордость России": первые испытания пассажирского самолёта МС-21
Редактор: Ирина Гусакова
Темы мс-21 авиапром минторг сша минпромторг роман гусаров денис мантуров михаил мишустин
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