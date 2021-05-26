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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Киев отказался от закупок электроэнергии из РФ

Экономика » Производство » Энергетика

Эксперт по энергетике Валентин Землянский рассказал, почему Украина отказалась от закупок российской электроэнергии.

Эксперт рассказал, почему Киев отказался от закупок электроэнергии из РФ

Украина запретила закупку электричества из РФ

Как сообщил на заседании Рады один из депутатов, Национальная комиссия по государственному регулированию в энергетике и коммунальных услугах Украины (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России на период до 1 октября текущего года.

Решения на сайте регулятора пока нет.

Ранее сообщалось, что регулятор планировал ограничить пропускную способность для импорта электроэнергии из стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества, до 0 МВт.

Также предлагалось аннулировать итоги годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной, Белоруссией и Россией. При реализации такого сценария компании "Укрэнерго" поручено вернуть победителям таких аукционов уплаченные деньги.

Удобный момент — лето

Как сказал "Правде.Ру" эксперт по энергетике Валентин Землянский, это политическое решение, и оно приходится на лето, когда потребление обычно падает.

"Поэтому на тарифах для населения на Украине это не скажется, это больше промышленность должна беспокоится, но здесь тоже электроэнергии летом хватает", — сказал эксперт.

Что касается российских производителей, то они сбросят мощность производства, и недополучат денег. Эксперт не смог ответить, будут ли украинские закупщики платить неустойку.

"Насчет неустойки надо смотреть контракты: была выполнена поставка, не была выполнена поставка, отложена поставка. Здесь вопрос сугубо юридический, он касается условий контракта, который мы не видели", — сказал Валентин Землянский.

Украине легко отказаться, а России — перенести

Как отметил в комментарии для РИА"Новости" эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев, в планах "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) на этот год Украина не упомянута отдельным пунктом. В 2021 году на экспорт в страны Балтии придется 33% поставок, в Финляндию — 27%, Китай — 21%, Казахстан — 8%, Грузию — 6%.

"Таким образом, доля Украины составляет менее 5% даже без всяких ограничений", — отметил он.

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился с письмом к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, так как использование этой энергии "противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики), и потенциально угрожает энергетической безопасности".

В апреле 2020 года Украина уже прекращала импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако соответствующее постановление регулятора было отменено в декабре. Импорт белорусской электроэнергии возобновился в январе, российской — в феврале.

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Темы электроэнергия экономика россии валентин землянский
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