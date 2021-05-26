Эксперт по энергетике Валентин Землянский рассказал, почему Украина отказалась от закупок российской электроэнергии.
Как сообщил на заседании Рады один из депутатов, Национальная комиссия по государственному регулированию в энергетике и коммунальных услугах Украины (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России на период до 1 октября текущего года.
Решения на сайте регулятора пока нет.
Ранее сообщалось, что регулятор планировал ограничить пропускную способность для импорта электроэнергии из стран, которые не являются членами Европейского энергетического сообщества, до 0 МВт.
Также предлагалось аннулировать итоги годовых аукционов, на которых была распределена пропускная способность на 2021 год в части межгосударственных сечений между Украиной, Белоруссией и Россией. При реализации такого сценария компании "Укрэнерго" поручено вернуть победителям таких аукционов уплаченные деньги.
Как сказал "Правде.Ру" эксперт по энергетике Валентин Землянский, это политическое решение, и оно приходится на лето, когда потребление обычно падает.
"Поэтому на тарифах для населения на Украине это не скажется, это больше промышленность должна беспокоится, но здесь тоже электроэнергии летом хватает", — сказал эксперт.
Что касается российских производителей, то они сбросят мощность производства, и недополучат денег. Эксперт не смог ответить, будут ли украинские закупщики платить неустойку.
"Насчет неустойки надо смотреть контракты: была выполнена поставка, не была выполнена поставка, отложена поставка. Здесь вопрос сугубо юридический, он касается условий контракта, который мы не видели", — сказал Валентин Землянский.
Как отметил в комментарии для РИА"Новости" эксперт Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев, в планах "Интер РАО" (российский оператор экспорта и импорта электроэнергии) на этот год Украина не упомянута отдельным пунктом. В 2021 году на экспорт в страны Балтии придется 33% поставок, в Финляндию — 27%, Китай — 21%, Казахстан — 8%, Грузию — 6%.
"Таким образом, доля Украины составляет менее 5% даже без всяких ограничений", — отметил он.
18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился с письмом к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, так как использование этой энергии "противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики, в частности синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики), и потенциально угрожает энергетической безопасности".
В апреле 2020 года Украина уже прекращала импорт электроэнергии из России и Белоруссии, однако соответствующее постановление регулятора было отменено в декабре. Импорт белорусской электроэнергии возобновился в январе, российской — в феврале.
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