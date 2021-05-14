Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?

Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ на "зачистку политического поля" на Украине. Что он может предпринять?

На Совбезе Путин пообещал ответить Украине

Путин прокомментировал преследование лидера сопредседателя пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на Украине во время видеосовещания 14 мая с членами Совбеза РФ:

Он указал, что украинские власти с подачи Запада превращают страну в антипод России, "в какую-то анти-Россию", поэтому Москва постоянно будет получать с Украины новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Президент указал, что на Украине идёт очевидная "зачистка политического поля" и Россия будет на это реагировать .

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — сказал Путин. "Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", — отметил президент.

Украинские политики работают с Россией

Известно, что не только компании Медведчука (депутата Рады) торгуют с Россией. Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины по итогам 2020 года. Экспорт в Россию составил $2,7 млрд, импорт — $6,7 млрд.

Сам президент Владимир Зеленский получает доходы из России. Так, компания Зеленского "Квартал-95" продала в прошлом российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". А согласно официальной декларации Зеленского, он получил от "Квартала-95" за 2020 год дивиденды в размере $166 тыс.

Бывший президент Пётр Порошенко (также депутат Рады) до сих пор является владельцем крупнейшего в Крыму цементного предприятия — Бахчисарайского цемзавода.

Как Путин будет реагировать?

Главный вопрос, как Путин будет "должным образом" реагировать на вызов Зеленского.

Наиболее вероятное средство — это санкции, именно так действует Запад против России, например, в отношении "преследования" блогера Алексея Навального.

Эти санкции уже существуют, они введены в 2018 году как контрсанкции. Итоговый список, опубликованный на портале правовой информации, содержит 84 украинские компании. Заметим, что в октябре 2020 года правительство РФ разрешило поставки оборудования и продукции трёх компаний с Украины — "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Ограничения были сняты после того, как премьер-министр России Михаил Мишустин встретился Виктором Медведчуком. Была сделана ставка на приграничное сотрудничество.

Теперь Москва, возможно, внимательно присмотрится к собственности супруги Зеленского и других в Крыму. Очень возможны и секторальные санкции, например, по поставкам электроэнергии и топлива.

Виктор Медведчук в четверг, 13 мая, взят судом под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ему инкриминируют "государственную измену" и "покушение на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории".

По мнению президента Зеленского, Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить "разрушительный вред государственной безопасности". "Минус один олигарх" — написал он в своей колонке, которую завёл в журнале "Фокус".

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