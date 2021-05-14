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Автор Любовь Степушова

Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент РФ Владимир Путин пообещал ответ на "зачистку политического поля" на Украине. Что он может предпринять?

Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять?

На Совбезе Путин пообещал ответить Украине

Путин прокомментировал преследование лидера сопредседателя пророссийской украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на Украине во время видеосовещания 14 мая с членами Совбеза РФ:

Он указал, что украинские власти с подачи Запада превращают страну в антипод России, "в какую-то анти-Россию", поэтому Москва постоянно будет получать с Украины новости, требующие особого внимания с точки зрения безопасности.

Президент указал, что на Украине идёт очевидная "зачистка политического поля" и Россия будет на это реагировать .

"По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже — и ничего, это считается нормой", — сказал Путин.

"Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно должным образом, имея в виду все угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать", — отметил президент.

Украинские политики работают с Россией

Известно, что не только компании Медведчука (депутата Рады) торгуют с Россией. Россия входит в тройку главных торговых партнёров Украины по итогам 2020 года. Экспорт в Россию составил $2,7 млрд, импорт — $6,7 млрд.

Сам президент Владимир Зеленский получает доходы из России. Так, компания Зеленского "Квартал-95" продала в прошлом российскому телеканалу "СТС" сериал "Папик". А согласно официальной декларации Зеленского, он получил от "Квартала-95" за 2020 год дивиденды в размере $166 тыс.

Бывший президент Пётр Порошенко (также депутат Рады) до сих пор является владельцем крупнейшего в Крыму цементного предприятия — Бахчисарайского цемзавода.

Как Путин будет реагировать?

Главный вопрос, как Путин будет "должным образом" реагировать на вызов Зеленского.

Наиболее вероятное средство — это санкции, именно так действует Запад против России, например, в отношении "преследования" блогера Алексея Навального.

Эти санкции уже существуют, они введены в 2018 году как контрсанкции. Итоговый список, опубликованный на портале правовой информации, содержит 84 украинские компании. Заметим, что в октябре 2020 года правительство РФ разрешило поставки оборудования и продукции трёх компаний с Украины — "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Ограничения были сняты после того, как премьер-министр России Михаил Мишустин встретился Виктором Медведчуком. Была сделана ставка на приграничное сотрудничество.

Теперь Москва, возможно, внимательно присмотрится к собственности супруги Зеленского и других в Крыму. Очень возможны и секторальные санкции, например, по поставкам электроэнергии и топлива.

Виктор Медведчук в четверг, 13 мая, взят судом под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Ему инкриминируют "государственную измену" и "покушение на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории".

По мнению президента Зеленского, Медведчука с помощью законных инструментов лишили возможности наносить "разрушительный вред государственной безопасности". "Минус один олигарх" — написал он в своей колонке, которую завёл в журнале "Фокус".

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Совещание Владимира Путина с членами Совбеза РФ от 14.05.21
Редактор: Елена Тимошкина
Темы крым украина владимир путин пётр порошенко виктор медведчук владимир зеленский
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