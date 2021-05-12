Есть ли кому-нибудь в России дело до Виктора Медведчука

Кремль демонстрирует слабость в отношении преследования на Украине пророссийского политика Виктора Медведчука, считает эксперт Михаил Александров.

Медведчука решили уничтожить как политика

Украинские власти продолжают преследование лидера Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Он обвиняется в госизмене (карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества), согласно постановлению Генпрокуратуры Украины. Например, Медведчук якобы направил соратнику по партии Тарасу Козаку, который находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооружённых сил Украины.

"Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации", — сказал директор СБУ Иван Баканов.

Второе обвинение касается создания организации, целью которой, как считают в Генпрокуратуре, была вербовка украинцев и распространение пропаганды. И, наконец, в предъявленном подозрении говорится, что Медведчук и Козак в 2015 году с помощью компании "Новые проекты" передали России право на месторождение "Глубокая" на Крымском шельфе.

Кремль не желает вмешиваться

"Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, <…> мы хотели бы убедиться, что за этим преследованием не стоит желание избавиться от политических конкурентов", — пояснил отношение президента РФ к делу пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

При этом, сам Медведчук уже в этом убеждён.

"Всё, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию. Заявляю, что я нахожусь на Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", — заявил политик 11 мая.

Как сказал "Правде.Ру" ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров, определённые силы в Кремле всё время делали ставку на то, что на Украине произойдёт смена власти или Украина развалится.

Такая линия проводилась, чтобы "ничего не делать, так как всё вроде само собой реализуется", отметил эксперт.

Поэтому Медведчуку даже помогали, в него вкладывали ресурсы, добавил он.

Никакой Медведчук не решит задачи России на Украине

Однако более реалистично настроенные силы говорили о том, что невозможно добиться изменения ситуации на Украине мирным путём, продолжил эксперт.

"Все эти ставки на внутреннюю оппозицию, на экономическую дестабилизацию не обоснованы, поскольку Украиной управляет полуфашистский режим националистического толка, который подавляет всю оппозицию и пользуется поддержкой Запада. И Запад этот режим не позволит сместить", — сказал "Правде.Ру" Михаил Александров.

Эксперт "абсолютно" уверен, что дело против Медведчука затеяно, потому что все другие политические силы себя дискредитировали, а партия Медведчука в рейтингах демонстрировала рост. Поэтому "американцы сказали, что эти силы надо зачистить, чтобы не было таких реальных конкурентов ни у Зеленского, ни у Порошенко, ни у других антироссийских сил".

"Так что заявление, что "это внутреннее дело Украины", — это признание своего собственного провала этого курса бесконечного ничегонеделания", — сделал вывод Михаил Александров.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против депутата Верховной рады Тараса Козака и трёх принадлежащих ему информационных телеканалов, после чего они прекратили вещание. Затем утвердил решение СНБО о санкциях в связи с "расследованием по финансированию терроризма", которое касается поставок угля с территории Луганской народной республики. Ограничения предполагают арест имущества Медведчука и его жены сроком на три года.

Читайте по теме:

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Цены на газ для украинцев выросли в 14 раз

Медведчук — первая ласточка или пробный камень?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.