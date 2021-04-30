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Цены на газ для украинцев выросли в 14 раз

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что цены на газ для украинцев с 2014 года выросли на 1 300% или в 14 раз. Они "давно стало неподъемной ношей для большинства граждан".

Цены на газ для украинцев выросли в 14 раз

Причём за последний год газ подорожал на 63,6%, электричество — на 36,6%, горячая вода и отопление — на 10,4%. В целом коммунальные платежи выросли на 22%, существенно опережая рост доходов. Так, в феврале средняя номинальная зарплата в Украине составляла 12 549 гривен, что только на 15,7% больше, чем год назад.

По словам Медведчука, это вызвало критический рост задолженности по коммунальным платежам. С 2014 года долг вырос почти в шесть раз — 82,1 млрд гривен в феврале 2021 года против 14 млрд гривен в феврале 2014 года.

"Население не в состоянии ни оплачивать текущие платежи, ни гасить уже накопленную задолженность, рост которой в последние месяцы приобрел обвальный характер. Рано или поздно такая тенденция приведет к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства", — уверен политик.

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Автор: Анастасия Гостищева
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