Смотрим, но не вмешиваемся: Песков о ситуации вокруг Медведчука

В ситуации, развивающейся вокруг главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, Кремль вмешиваться не собирается. Однако хотелось бы уверенности, что происходящее — не очередной эпизод "охоты на ведьм".

Президент РФ Владимир Путин и Медведчук знают друг друга лично и не раз проводили встречи. Российский лидер считает украинского политика человеком, который остаётся на позициях необходимости и важности нормализации отношений Москвы и Киева. Причём Медведчук подтверждает это не только словами, но и делами.

"Мы смотрим, как развиваются события на Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идёт о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", — сообщил журналистам 14 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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