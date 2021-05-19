EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Моя хата не с краю: украинцы готовы к отказу от российских знергоносителей

Экономика » Прогнозы и статистика

У России есть мощный рычаг давления на Украину — это зависимость Украины от импорта российских электроэнергии и топлива.

Моя хата не с краю: украинцы готовы к отказу от российских знергоносителей

Украина критически зависит от российского топлива

Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил во вторник на заседании Рады, что Украина критически зависит от импорта бензина (50% от потребляемого в стране), дизельного топлива и сжиженного газа (80%).

Он добавил, что из этих объёмов половина всего дизеля и сжиженного газа произведена в России. Заметим, что бензин на 80% поставляется из Белоруссии. При этом, Минск, получающий нефть из России со скидкой, обладает несомненными ценовыми преимуществами перед наиболее вероятными альтернативными поставщиками для Украины: Румынией, Польшей и Литвой.

Однако, в конечном счете, обеспеченность украинского рынка бензином зависит от того, насколько стабильно нефть из России поступает на белорусские НПЗ.

Также Украина при поиске альтернативы России и Белоруссии будет испытывать очень серьезный дефицит подвижного состава. Два года назад Киеву не хватало сниженного газа, но вывезти его из Румынии власти смогли — не было цистерн.

Электричество Украина покупает напрямую из РФ

Также Украина продолжает закупать российское электричество. С 11 мая Киев снова начал напрямую покупать электроэнергию у Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Белоруссию. Об этом сообщил экс-глава СБУ, депутат Рады Валентин Наливайченко ("Батькивщина").

Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта электроэнергии из России рассматривалась как угроза национальной безопасности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Всего 5 дней прошло с визита госсекретаря США, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки тока из Российской Федерации", — сказал Наливайченко на заседании Рады.

Украина начала импорт электрической энергии из России и Белоруссии в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн. Это означает, что Указ президента Владимира Зеленского по уменьшению зависимости от импорта энергоносителей из России не выполняется.

Украинцы готовы терпеть повышение тарифов

В комментарии для "Правды.Ру украинский экономист Борис Кушнирук отметил, что сразу освободиться от зависимости от российских энергоресурсов не получится, но такая задача стоит.

Эксперт отметил, что с 2015-го по 2020 год Украина "нормально обходилась" без импорта электроэнергии из России.

"При правильном управлении энергосектором можем обойтись и дальше. А без дизеля, скорее всего, не обойдемся. Но этот сырьевой товар не имеет национальности. Сертификат происхождения будет российский, но товар может перепродаваться сколько угодно раз, и приходить как бы из Швейцарии или Чили", — сказал Борис Кушнирук.

По мнению экономиста, повышение тарифов для населения в этом случае не выльется в бунт, так как на Украине "никогда не было бунтов из-за экономических причин, а только по причине отсутствия справедливости."

"Здесь (на Украине) никогда не было бунтов, связанных с экономическими причинами, может быть, в том числе, потому что Украина была аграрным государством и большинство населения могло себя обеспечить без участия государства. Поэтому бунтов на экономической основе здесь не было никогда на протяжении нескольких сот лет. И это уже такая ментальная привычка", — указал Борис Кушнирук.

Украинский экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заметил для "Правды. Ру", что энергоносители Украина уже много покупает через третьи страны, и цены для населения "фактически уже высокие".

"С экономической точки зрения — это бессмыслица. Но с политической точки зрения менять никто ничего не будет. На сегодняшний момент, как Украина покупала дорого, так покупать и будет. Это уже дело принципа. Так что здесь меняться ничего, к сожалению, не будет, несмотря на то, было бы желательно, чтобы поменялось", — сказал Александр Охрименко.

Выиграют посредники, выгодные России

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал ответить Украине на "зачистку политического поля", чем он считает уголовное преследование депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, хотя не только он, как мы видим, имеет бизнес с Россией.

Одним из ответов могут быть санкции на поставки на Украину энергоносителей. "Роснефть" уже, возможно, имеет такую информацию, так как подписала с нефтяной госкомпаний Азербайджана SOCAR соглашение о праве экспорта нефтепродуктов российского производства на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

Читайте по теме: Украину предложили оставить без топлива из России. Есть ли в этом смысл?

Депутат Рады: нефть у России покупаем, вакцину - нет. Где логика?

Украина назначила врагом Белоруссию. И напрасно

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Россия и Украина впишутся в «зеленую» энергетику?
Темы борис кушнирук экономика украины александр охрименко
Новости
Приговор Платошкину: за что прокурор потребовал шесть лет колонии
В Совбезе РФ объяснили принцип попадания в список недружественных стран
Лолита назвала выход Манижи в финал Евровидения достойным ответом хамам
Дочь Даны Борисовой нанесла себе увечья в школьном туалете
В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу
Последние материалы
Четыре способа поливки цветов, когда вас нет дома
На Дальнем Востоке таможенники изловили банду "чёрных лесорубов"
Армения подтянула дополнительные войска к границе с Азербайджаном
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Как избавиться от сныти на участке
Миранчук и "Аталанта" ответили на слухи о переходе в "Зенит"
Единогласно: в ГД денонсировали Договор по открытому небу
Судебные приставы назвали количество "невыездных" россиян
Четыре ошибки при уходе за декабристом
Рябков объяснил, что мешает дать согласие на встречу Байдена и Путина
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
Садоводство, цветоводство, рецепты
Как привести в порядок сад весной?
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Силовые структуры
Почему Россия не хочет разговаривать с НАТО
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников