Моя хата не с краю: украинцы готовы к отказу от российских знергоносителей

У России есть мощный рычаг давления на Украину — это зависимость Украины от импорта российских электроэнергии и топлива.

Украина критически зависит от российского топлива

Депутат Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан заявил во вторник на заседании Рады, что Украина критически зависит от импорта бензина (50% от потребляемого в стране), дизельного топлива и сжиженного газа (80%).

Он добавил, что из этих объёмов половина всего дизеля и сжиженного газа произведена в России. Заметим, что бензин на 80% поставляется из Белоруссии. При этом, Минск, получающий нефть из России со скидкой, обладает несомненными ценовыми преимуществами перед наиболее вероятными альтернативными поставщиками для Украины: Румынией, Польшей и Литвой.

Однако, в конечном счете, обеспеченность украинского рынка бензином зависит от того, насколько стабильно нефть из России поступает на белорусские НПЗ.

Также Украина при поиске альтернативы России и Белоруссии будет испытывать очень серьезный дефицит подвижного состава. Два года назад Киеву не хватало сниженного газа, но вывезти его из Румынии власти смогли — не было цистерн.

Электричество Украина покупает напрямую из РФ

Также Украина продолжает закупать российское электричество. С 11 мая Киев снова начал напрямую покупать электроэнергию у Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Белоруссию. Об этом сообщил экс-глава СБУ, депутат Рады Валентин Наливайченко ("Батькивщина").

Наливайченко подчеркнул, что проблема импорта электроэнергии из России рассматривалась как угроза национальной безопасности во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Всего 5 дней прошло с визита госсекретаря США, а украинским чиновникам хватило наглости возобновить прямые закупки тока из Российской Федерации", — сказал Наливайченко на заседании Рады.

Украина начала импорт электрической энергии из России и Белоруссии в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн. Это означает, что Указ президента Владимира Зеленского по уменьшению зависимости от импорта энергоносителей из России не выполняется.

Украинцы готовы терпеть повышение тарифов

В комментарии для "Правды.Ру украинский экономист Борис Кушнирук отметил, что сразу освободиться от зависимости от российских энергоресурсов не получится, но такая задача стоит.

Эксперт отметил, что с 2015-го по 2020 год Украина "нормально обходилась" без импорта электроэнергии из России.

"При правильном управлении энергосектором можем обойтись и дальше. А без дизеля, скорее всего, не обойдемся. Но этот сырьевой товар не имеет национальности. Сертификат происхождения будет российский, но товар может перепродаваться сколько угодно раз, и приходить как бы из Швейцарии или Чили", — сказал Борис Кушнирук.

По мнению экономиста, повышение тарифов для населения в этом случае не выльется в бунт, так как на Украине "никогда не было бунтов из-за экономических причин, а только по причине отсутствия справедливости."

"Здесь (на Украине) никогда не было бунтов, связанных с экономическими причинами, может быть, в том числе, потому что Украина была аграрным государством и большинство населения могло себя обеспечить без участия государства. Поэтому бунтов на экономической основе здесь не было никогда на протяжении нескольких сот лет. И это уже такая ментальная привычка", — указал Борис Кушнирук.

Украинский экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заметил для "Правды. Ру", что энергоносители Украина уже много покупает через третьи страны, и цены для населения "фактически уже высокие".

"С экономической точки зрения — это бессмыслица. Но с политической точки зрения менять никто ничего не будет. На сегодняшний момент, как Украина покупала дорого, так покупать и будет. Это уже дело принципа. Так что здесь меняться ничего, к сожалению, не будет, несмотря на то, было бы желательно, чтобы поменялось", — сказал Александр Охрименко.

Выиграют посредники, выгодные России

Напомним, что президент РФ Владимир Путин пообещал ответить Украине на "зачистку политического поля", чем он считает уголовное преследование депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, хотя не только он, как мы видим, имеет бизнес с Россией.

Одним из ответов могут быть санкции на поставки на Украину энергоносителей. "Роснефть" уже, возможно, имеет такую информацию, так как подписала с нефтяной госкомпаний Азербайджана SOCAR соглашение о праве экспорта нефтепродуктов российского производства на Украину, в Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.

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